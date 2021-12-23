最近網路很夯的一則消息，說大財主郭台銘受洗歸入基督教會，而且還附上在教會講台上的照片。看來好像有不少基督徒都深受感動，才會廣傳此則消息。其實，那是假消息，原來那是兩年前，他想出來競選總統，跑遍了各地宮廟、寺院、教堂等宗教團體。其實不僅是他，不論是大小選舉，若有想要參選民意代表的人，勤跑宗教團體幾乎已成為必跑的行程。我還遇過很惡質的傳道者，也會把不是基督徒都講成了哪間教會的信徒，甚至在2008年，當馬英九代表國民黨要出來競選總統時，當時還有具名說是「國民黨中央黨部牧師團」的，發傳真信到各地教會去，「見證馬英九是基督徒，五歲時就在香港受洗成為基督徒」，真是有夠爛的濫用信仰之名，行欺騙之實。

2019年，韓國瑜要出來競選總統，提名張善政為副手。這次同樣是用「國民黨中央黨部牧師團」的名義又發信函，這次不敢講韓國瑜是「基督徒」了，但卻請大家為韓國瑜提名的副手張善政祈禱，祈求上帝賜給張善政有「所羅門王的智慧」，發這信的人對聖經的了解和我不同。我的了解聖經所說的智慧，是指認識上帝。若所羅門王真的有智慧，他應該是一個認識上帝的人，若此，絕不會也不敢下令他的侍衛長比拿雅進入敬拜上帝的聖幕裡的祭壇處殺死手下大將軍約押，不論他是否如所羅門父親大衛所說的多麼惡劣，這種事是絕對不敢；也不會把王宮蓋得比聖殿更美，更不會愛女人勝過愛上帝，也不會向人民抽重稅讓自己過奢華宴樂的生活！

我實在不能理解，若果真的有一個大財主來信耶穌，需要有人這樣子傳遞訊息給大家知道，這是甚麼用意？撒該是個大財主，很有錢，但他是懷著懺悔的心皈依基督，決定捐出所有財產的一半賙濟窮人，然後把另一半財產用來賠償他從別人身上多抽來的稅，他要用四倍償還，而這是比摩西法律規定的25％賠償額度。但有一個大財主找耶穌，請耶穌告訴他要怎樣行才能得到永恆生命，耶穌的回答是要他捐出所有的財富去賙濟窮人，這樣就會有財富積存在天上，然後跟隨耶穌去傳上帝國的福音。這個人聽了耶穌的建議後，整個臉色都變了，然後垂頭喪氣地離開耶穌。耶穌感慨地說了一句很經典的話：「有錢人要成為上帝國的子民，比駱駝穿過針眼還要難！」其實這句話原本的意思是說：想要倚靠錢財進入上帝國的人，比駱駝穿過針眼還要困難！

一個人是否信耶穌，跟這個人是否有受洗並沒有直接關係。有的人受洗了，卻從來不讀聖經；有的人是聖經讀到可以倒背如流，卻對周遭發生的事毫無感覺，對聖經教導要實踐的事，自己不願意去做，還會阻擋教會去做，這樣的信徒在今天的基督教會裡不少，傳道者也列在其中。更糟糕的，是有的人會進入教會，是因為有利可圖，不是真正的以悔改之心回到上帝面前。

在教會裡會經常聽到信眾掛在嘴邊的一句話：在上帝面前，大家都是罪人。但卻對有社會名望的人來教會奉承到無微不至，卻對一般人來聚會有時是連打招呼都常會疏忽，更扯的是有的教會還會要求性別認知不同的人先「悔改」才可來聚會，因為他們的教會不歡迎這種「罪人」來教會破壞了教會信徒的信仰。

其實，基督教信仰很簡單，就是要接受的人都先承認自己是罪人，而真實承認自己是罪人的人，必定在心態上會很謙卑，進入敬拜上帝的場所都會懷著敬畏的心，甚至連接待者想要介紹都會委婉地懇辭，頂多只會寫上名字，稱號都會省去。

在教會牧會期間，經常看見前行政院院長張俊雄先生在任內來參加主日聚會，他都先告訴隨扈，不用跟著他身邊。他常是自己一個人，有時也會帶著夫人坐在禮拜堂最後一排椅子，專心敬拜，直到禮拜結束後，先行離開，他們不希望打擾牧者送會友、打招呼的時刻。當過總統府秘書長的陳師孟先生夫婦來禮拜，總是會坐在禮拜堂大廳樓上最後一排。他們總是安靜地參加聚會到結束，然後讓大家都離開了，夫婦兩人才帶著微笑一起靜靜地離開教會。即使在選舉期間，他們也不曾要求教會給他們上台說幾句請安的話。

基督徒應該培養這樣的態度，無論是誰，接受耶穌成為他生命的救主，都是值得高興的大事，即使他是一個販夫走卒或是一個大財主、將軍、高官等，都應該是相同對待。而不該因為他有特別的名聲，就在網路上四處傳遞，這是不正確且是錯誤的作法。



基督教信仰很簡單，就是要接受的人都先承認自己是罪人，在心態上會很謙卑，進入敬拜上帝的場所都會懷著敬畏的心。示意圖／Pixabay