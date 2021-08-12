在這種大流行的情況下，所有的相關人員及投入醫療相關工作人員，都須進修學習，更重要的是自我反思在課堂上的內容及實際面臨的問題處理方式的差異。示意圖／Pixabay

醫護人員的學習除了理論的基礎課程外，臨床觀摩、床邊學習，在與學長、同學共同參與照顧病人中學習實境的知識是真實又可貴。實習過程中，為配合法規，要有完善的配套及臨床老師的規劃，因為醫療作業的過程牽涉很多語言、肢體接觸及治療決策，必須在很好的監督下進行。

新流行病的發生及傳播對許多醫護人員都是很大的挑戰，病因、傳播、預防、治療等等所相關的醫療層面，非常的複雜也廣泛。一旦有突發的疫情，所有的醫護管理人員都需重新整理相關認知，也需要調整身心的狀態，面對及處理這些議題。目前全球發生「冠狀病毒」大流行，從病毒的源頭、傳播、引發病狀、治療及預防等等的問題都值得了解及思考。所以很多「新舊」參與照顧的工作人員，都應重新學習、檢討。

隨著科技的進步及一般民眾對生命觀的變化，加上社會、經濟及環境發展，以及社會大眾心理與人際關係的變化，對於受醫療照顧的期望跟「質」的要求，再加上因有醫療保險的方法變遷，大大的改變了傳統的「醫病關係」。相信會使剛開始接觸病人的醫護學生們，在他們學習歷程中多了一些回憶及經驗，多了更多只有在床邊與病人與家屬實際接觸才學得到的心得。看了更多因流行病引發的醫療照顧外，也看到預防、隔離、利益爭執等的大衆對「利我」權勢鬥爭的心理學。當然也可看到很多「利他」的榜樣。

近代人類對科技的發展，在生物技術的領域尤其是有更新的進步，因此帶動了很多醫療產業的發展，在醫療執業上也隨著突破。但是在人的智慧進步中，還是沒有辦法完全克服疾病對人類的折磨。所以，投入醫護工作的一群「有心人」或許對這事實也必須有所認知。

人類的歷史中面對多次的瘟疫災難，既使科學醫術的進步、改變了人類生活的品質，但是生物與人類之間的關係，一直有重複的「衝突」，環境中的生物一直與人類之間競爭求生存，因而人類與外來的侵犯一直重演。從學「醫」的角度來看，每次人類的瘟疫都是有很多可學習的機會。但也不能不承認「適者生存」的生態平衡。

從社會學的角度來看，人類在瘟疫流行的時期，每個人的經歷的不同而對疫情造成的約束，精神及情緒多少會有更多外來的影響，而有「利己」或「利他」的不同表現。

醫護學生如果在剛好進入臨床見習時，就遇到全球流行的時機，學習臨床經驗時有最好的機會認識上述的社會問題，進而影響學習的心得。除了病理、防疫的問題，還學習到如何隔離病人減少傳染的傳播、自我保護、如何管理及治療自我身心健康等等。

在這種大流行的情況下，所有的相關人員及投入醫療相關工作人員，都須進修學習，更重要的是自我反思在課堂上的內容及實際面臨的問題處理方式的差異。同時主辦「醫學教育」的教育學者，也應思考如何安排及提供實際的學習課程，及如何在安全條件下可以「實際」學習。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台