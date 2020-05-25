門諾基金會自1998年開始辦理居家服務，也是花蓮最早開辦此服務的社福團體，今年希望把服務帶到花蓮的中區，已經在鳳林萬榮跟地方的A單位簽約合作契約書，期許把服務更拓及偏鄉、把服務帶到花東的每一處，目前基金會也長期徵聘居服員當中；基金會表示，目前居服員以當地人來就業為主，其實也間接解決偏鄉就業的問題，讓人口不再外流，同時也讓醫療的偏鄉落差不至於擴大。

基金會表示，「居家服務」的服務項目與內容可以說是包山包海，對於許多行動不方便乃至於老老照顧甚至獨居的個案來說，若沒有居服員的存在，連一般健康正常的人所認為的「日常生活」是維繫得非常困難。裝水、煮飯菜、洗澡、散步……這些我們所認為生活中理所當然的「舉手之勞」，對獨居或者視障、身障乃至於有精神障礙的長輩們來說，卻是十分艱難。有些長輩或是獨居，或是家屬也是障礙者或高齡者，因此對這類型的弱勢家庭與長者來說，社福機構的居家服務就對他們來說至關重要，也能夠讓主要照顧者稍作喘息。

服務拓及偏鄉 在宅老化好安心

基金會指出，門諾擁有資深與豐富的服務歷史與經驗，不少居服員也是身經百戰、資歷頗深，且由於花東不少鄉鎮位處偏鄉、地理位置偏遠，基金會這些年來要將這些服務帶入到長輩們的身邊、推動在地服務人員的培力其實過程也是一步一腳印累積所成；玉里區域中心的武靜雯督導表示：以花蓮南區來說，目前居服員以當地人來就業為主，其實也間接解決偏鄉就業的問題，讓人口不再外流。同時也讓醫療的偏鄉落差不至於擴大，到宅服務更可以讓長輩們不必被強迫離開習慣的住所，因而推動長輩們心理上較能接受的「在宅老化」。

最好的資源支持，才有最棒的服務

居服員提供良好服務的前提，必然是需要無後顧之憂，基金會說明，門諾一直以來扮演居服員最強而有力的後盾，像因家庭因素離職後又再度回來任職的阿玉阿姨，就覺得門諾基金會居服員相關的制度與待遇相當健全，再回到職場後仍然選擇門諾基金會，是因為認為她堅定的認為：「門諾基金會在花蓮是這方面的一種指標！」，會讓她有這種感覺，其實是因為業務上單位內的同工都很耐心在帶領跟交接，同時也一直有在職進修的課程。



居服員陪同個案和鄰里聊天相處，增進社會關係。圖／門諾基金會提供

隨著長照2.0的上路與推廣，居服員的專業角色也逐漸被大眾所認知，然而有時還是會遇到被叫「打掃的」的狀況，對他們來說難免有挫折感，因此門諾基金會的教育訓練特別增加專業課程的教學，等到個案或家屬拋出問題時，居服員會以更專業的態度與角度去回答，希望藉由這樣的方式來提升專業形象跟翻轉刻板印象。會內的居家服務也會針對花東的偏鄉特性作進修課程的量身打造，並持續補充關於服務面向上新的資訊跟技術種種措施，也讓美玉覺得在服務上不會變成孤立無緣，像是平常有什麼困難或疑難雜症都可以詢問督導。

定期的教育訓練、督導查班與跟訪、技術考核、服務登打APP化……等，這些年來門諾基金會制度化與進步的見證，讓使用居家服務16年的李大哥讚不絕口，直說真的進步好多！吉安工作站的子茵站長也特別強調：因為有熟悉地方的在地服務人員，讓門諾基金會的居家服務具有可近性和可即性，家屬跟個案都可以看得到、找的到，且因為服務項目眾多，集中在工作站且又有個管師，可以提供多元的服務，個管師也會依照個案的需求去作評估了解，甚至進一步作資源的轉介與介紹。

不只是冷冰冰的數字與項目 平時就像家人般的親密與關心

基金會強調，門諾的福利與制度相當穩定與健全，讓居服員不需要透過趕場才能增加收入，也讓服務維持一定的品質，更重要的是也因此居服員與個案的關係不會只是冷冰冰的被動關係，而是具有心理支持、陪伴的面向存在，也有充足的時間讓彼此熟悉，讓服務與被服務者的關係充滿溫度，甚至成為個案與鄰里之間的橋梁，讓個案重建穩定的日常生活、拓展社會網絡。

「服務不僅僅只是服務，也是協助個案的契機。」居家服務一般而言可能會認為只是在作照顧而已，讓個案享受一些便利性跟照料，但是其實一個很重要的觀念是「讓個案越來越進步」，為何服務可以帶來進步？因為居家服務讓個案的生活可以慢慢恢復「正常」，在服務的過程當中去陪伴，鼓勵各種練習與嘗試，讓個案重建生活，也建立自信，更因為有他人的陪伴而恢復正常。

不怕挑戰與競爭 持續耕耘花東長照

目前門諾基金會也長期徵聘居服員當中，若有興趣一起為長照努力的夥伴，歡迎致電至花蓮總會03-8338009、玉里區域中心03-8980601。



居服員一到住家就先為阿嬤量血壓。圖／門諾基金會提供



居服員用心備餐，讓個案李大哥讚不絕口。圖／門諾基金會提供