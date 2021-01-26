辜寬敏先生的制憲公投，被選委會打回票之後，依然不改其志，其意志可佩，如今辜老健康不如以往，希望台派朋友加緊努力，建立新國家，所以才有聯合陣線構想。圖為2021.1.23台灣制憲聯合陣線活動。擷自台灣制憲基金會臉書

前幾天，一位台派朋友邀我參加台灣制憲聯合陣線，我因為久居山林，擔心疫情，無法動身北上，只好以小文略疏己見，就教方家。

台灣獨立，但非國家

前天，前副總統呂秀蓮說，「請諸位不要浪費精神搞台獨運動了，因為台灣在1996年已經獨立」，此話很顯然是對制憲陣線的台派朋友所發，呂副所言，台灣直選總統，就是獨立國家，此言只有一半正確，因為，台灣問題複雜，只是簡單數語，要說明台灣處境，並未充分。台灣在二戰後，確實已經獨立，獨立在中共治理的中國之外，接受聯合國指定的國民黨託管，但是，台灣雖獨立，卻不正常，也是事實，其一，託管時間過長，第二，主權問題在聯大遭擱置，最重要的是，戰後的舊金山和約中，台灣無法與會，主權無法確定，雖有政府管理，國家稱呼仍無法形成，轉而變成中共政權野心染指之地，這也使台灣充滿危機，台灣人如同居住在違章建築的屋中，沒有房產所有權證明，違章的意思還包含涵蓋大陸棚上的金馬群島土地，依照國際法，這些土地不應該屬於相隔千里之遙的台灣所有，金馬列島土地是國共內戰所造成，當年，美國希望國民黨撤離，卻無法撤離，戰後日本拋棄台灣，也明白紀錄，日本所有主權只包含澎湖列島，因此，這塊「飛地島嶼」的處境，未來也必須合理合法合情交代安排。

90年代末期，虎尾人士發起推動台灣為美國51州運動，認為這可能比推動台灣為獨立國家更容易，這也是事實，美國在川普執政時，已經通過「台灣三法」，美國視為國內法，台灣地位，已經如同美國在加勒比海屬地波多黎克，只是沒有書寫於文字，公開於世界，如今美國對待台灣的方式，和對待波多黎克無異，嚴格來說，美國透過對日戰爭，拿下台灣，在聯軍中居功最大，美國若企圖占領台灣也無不可，只是礙於法律，以及歷史上的協議，不願留下口實。因此，推動51州運動最後無疾而終，當時的民調顯示，多數人不想當美國人，可是，時移，事變，今天再做民調的話，搞不好多數台灣人願意當美國人，也不一定，如果這項運動重起爐灶，也無不可，台灣先成為美國51州，公開明文接受美國保護，選舉美國總統，未來再談獨立，也是一種轉戰變通方法。

去年，辜寬敏先生的制憲公投，被選委會打回票之後，依然不改其志，其意志可佩，如今辜老健康不如以往，希望台派朋友加緊努力，建立新國家，所以才有聯合陣線構想。

新憲法走向法理獨立

眾所皆知，台灣的國家不正常，需要一套真正的憲法方可扭轉，意味著台灣必須走向法理獨立，成為新國家，一者，中共可以捨去併吞的野心，二者，台灣方可能在國際上揚眉吐氣，亞太地區也才有永遠安定，此說正確無誤，也是正面的看法，問題是，阿共已經多次揚言，只要一部真正由台灣人民制定的憲法出世，就是，台灣走向法理獨立起步，中共勢必發動戰爭，對很多國家來說，這只是尋常一小步，但是，台灣不同，這一小步也意味著，台灣必須面對戰爭考驗，台灣準備好了嗎？民進黨政府出手阻擋制憲公投，理由當然也在此。

過去，有關台灣新憲法成文者至少兩套，只是，沒有進入公投程序，內容來看也大同小異，其次，中共對台灣的恐嚇，會不會嘴上談兵而已，台灣要不要冒險，這個險值得嗎？簡單說，台派朋友應該思考新憲的工程，動手進行，但是，真正的公投時間，還必須考慮時機。

假設，在小英任內通過公投提案，但是，台灣人民投票沒有到達多數，將會形成台灣人不想獨立建國的態勢，對台灣反而不利；其次，美國拜登政府剛上台，對中或對台政策，尚未明朗，台灣目前最好的策略就是壯大自己，配合美國弱化中共，武漢瘟疫以來，遠離中國，已經是台灣人民以及多數國家共識。中共政權無法永久不墜，只是時間問題，所以，台灣可以稍稍等待，我以為，現在並非台灣與中共攤牌最好時間。

此一時，台派朋友聚集力量，凝聚團結，透過宣傳，推廣教育人民制憲的重要，等待時機到來，世界力挺台灣建國，新憲法新國家方能有成。



作者期許，台派朋友聚集力量，凝聚團結，透過宣傳，推廣教育人民制憲的重要，等待時機到來，世界力挺台灣建國，新憲法新國家方能有成。2021.1.23台灣制憲聯合陣線。圖／擷自台灣制憲基金會臉書