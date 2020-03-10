韓國首爾市九老區的電話客服中心爆發大規群聚感染，至少有64人感染，是首爾單一場所最大的群聚感染案。圖／擷自韓國國務總務室官網

韓國的武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情持續延燒，位於首爾市九老區的電話客服中心爆發大規群聚感染，至少有64人感染，是首爾單一場所最大的群聚感染案，政府緊急關閉該中心，病毒檢測仍在進行。

韓聯社報導，首爾市政府表示，截至今天下午1點，居住在首爾的客服中心職員及其家屬40人確診，此外，有13名家住在仁川市和11名家住京畿道的職員也感染病毒，另有50多歲男子與客服中心職員在同一餐廳用餐後確診感染，加上未納入統計和接連的家屬感染病例後，預計該疫點的病例人數會再增加。

韓國中央防疫對策本部部長權埈鬱表示，當地確診病例都在客服中心所在樓層的11樓工作，4日起就有人出現症狀，將調查是否和其他的群聚感例以及是否與新天地教會有關。

據九老區廳廳長李星向首爾市政府報告指稱，在11樓工作的207人中，還有許多人尚未接受檢測，而迄今僅有一半受檢人員的檢測結果出爐，「今後確診的病例數量遠不止此」。

該大樓地上19層地下6層，7至9樓也有客服中心，容納約550名職員，政府已經封鎖1到12層的商店和辦公樓層，並指導13至19層的住宅層展開居家隔離；首爾市政府決定緊急排查市區所有客服中心的感染隱患。

報導也指出，據中央防疫對策本部數據，截至當天12點，共確診46名客服中心職員及4名家屬感染，與首爾市政府的統計略有出入，各級政府與中央防疫部門的數據有待合併重整，統一口徑。