作者指出，芬蘭就是在俄羅斯化壓力下，知識份子開始嚴肅思考芬蘭語言、文化的重要性，漸漸培養出民族意識。圖為1809年，波爾沃議會由俄羅斯帝國皇帝亞歷山大一世開幕圖畫，左上為俄羅斯國旗，右為芬蘭國旗。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

「咱呣是瑞典人，嘛無愛做俄羅斯人，所以，咱來做芬蘭人吧！」這句名言出自芬蘭歷史學家、作家兼政治記者的阿道夫·阿維森（Adolf Arwidsson），反應了19世紀芬蘭民族主義興起的社會情緒。

芬蘭照主要的在地話是講「媠喔」（Suomi），瑞典人講做「芬蘭」（Finland），是北歐的一個幸福指數真高的國家，2018、2019和2020攏排名世界第一。

自公元前9000冬前石器時代，芬蘭著有住人，現在人口約550萬。瑞典國王在12世紀中期將基督教傳入芬蘭，在13世紀一步一步將芬蘭併入瑞典。了後，頂層社會攏講瑞典話，下階層講在地芬蘭話。芬蘭語並呣是咁哪一種，攏無文書系統，直到都區（Turku）大主教棉卡爾（Mikael Agricola）在16世紀將新約聖經翻譯做上濟人講的芬蘭語了後，才開始有成熟的文書發展。棉卡爾主教因為按呢被尊稱做「芬蘭文書之父」。

芬蘭人對俄羅斯化極反感

1809瑞典因為戰輸，將芬蘭割予俄羅斯帝國，成做俄國一個自治的大公國（Grand Duchy of Finland），由沙皇兼任大公。俄國起初雖然予芬蘭擁有在瑞典時代自由度較高的大公國待遇，總是，在「高度自治」的刊榜（之那話：招牌）下，要求政府機關講俄語，嘛要求學校教俄語。芬蘭人卻對俄羅斯化相當反感，除了政府機關的官員講俄語以外，學校照常用瑞典語教學，嘛有人開始鼓吹要倒轉去瑞典。

總是，在俄羅斯化的壓力下，嘛有芬蘭知識份子開始嚴肅思考芬蘭語言、文化的重要性，漸漸培養出民族意識。1820年代，怹提出「一個民族、兩種語言」的口號，要求將芬蘭語和瑞典語置於仝重要地位，1831年成立芬蘭文學協會，推動文化運動，鼓勵芬蘭文學創作。1835第一篇民族史詩《卡哩哇啦》（Kalevala）發表後，大大激起了芬蘭民族主義的熱潮。

1860年代，一部份芬蘭人開始主張，在實現政治自由和形成國家以前，著先發展並強化民族精神，庫西寧（Yrjo Koskinen）是當時提出這個「芬蘭化」主張的重要人物。1870年代，伊成做民族主義陣營的領導人，為了予芬蘭語成做主要語言，伊開始宣導小學教師用芬蘭語教冊。1873年，民族主義陣營進一步募集資金在赫爾辛基開辦一間中學，了後陸續有祙少人募資成立芬蘭語教學的中學，予芬蘭語教學的中學到19世紀尾期超過半數。

1892年，27歲的施伯流士（Jean Sibelius）自柏林和維也納留學回國，當時芬蘭藝術界真鬱卒，對俄羅斯強權的統治逐反感。民族主義的覺醒，予愈來愈濟芬蘭人參與推動「芬蘭化」。施伯流士著是在這種的氛圍下，創作出名的《芬蘭頌》交響曲，伊真濟作品和靈感著是攏來自《卡哩哇啦》。

1917 年俄國列寧領導的布爾雪維克黨發動十月革命，芬蘭人勇敢趁俄國內亂的機會宣布獨立，奪得政權的俄國共產黨在1918年1月初4承認芬蘭獨立。

「咱呣是瑞典人，嘛無愛做俄羅斯人，所以，咱來做芬蘭人吧！」芬蘭民族主義的啟蒙者，按呢替芬蘭人建造了民族前途的燈塔。

「咱呣是之那人，嘛無愛做赤藍人，所以，咱來做台灣人吧！」台灣民族主義者嘛仝款，已經替台灣人建造了民族前途的燈塔。

芬蘭幸福指數排名世界第一

芬蘭是真媠的「千湖之國」，過去三冬幸福指數攏排名世界第一。

台灣民族主義嘛鋪出咱的民族願景：要在台灣建立一個民主自由、公平合理閣幸福優質永續發展的現代國家，予台灣成做世界的美麗島。

芬蘭長期受周邊強權的統治𧿬踏（之那話：蹂躪踐踏），自己的語言和文化受壓迫來失落。受一個外來強權瑞典的操弄，換過另外一個外來強權俄國的糟蹋，狗去豬來！芬蘭人才看出，外來政權攏是壓迫的，攏是剝削的，芬蘭人才醒悟，著愛有屬於自己的國家，芬蘭人才可能真正有出頭天。所以，怹努力培養並堅固民族意識，奮興自己的母語和文化，實踐芬蘭民族主義，創造有利推動獨立建國的社會環境。

台灣嘛是長期受外來強權的統治𧿬踏，自己的語言和文化受壓迫和醜化來沒落。咱在戰後嘛經歷狗去豬來的恐怖淒慘境遇，甚至，現在閣看著另外一隻凶惡的豺狼，在咱門腳口踅來踅去，肖想要撞入來咬咱。總是，台灣人忽視民族獨立的燈塔，無堅固台灣主體意識，無奮興自己的母語，無用心追尋台灣的歷史和文化，無高舉台灣民族主義。

1917 年芬蘭人勇敢趁俄國十月革命內亂的機會成功獨立，因為怹早著準備好啦。當時代的芬蘭人若無堅固民族主義的信念，社會著無可能認真推「芬蘭化」為獨立鋪路，1917年真可能只好將「芬蘭獨立」放水流。

台灣人在台灣佔人口的絕大多數，在外來赤藍權貴所建構來壓迫和剝削台灣人的假「之那民國」，台灣人所支持的本土民進黨嘛已經取得完全執政的地位，相當等於台灣人在外來政權體制下，實際取得「高度自治」。芬蘭人著是利用「高度自治」的空間，努力推動「芬蘭化」為獨立運動鋪路。民進黨因為無民族主義信念，無民族願景著無行動力，無意志堅持台灣主人的身分推動「台灣化」為獨立建國鋪路。反轉，甘願墮落做外來體制的買辦，只顧眼前權位利益，用維持現狀做藉口，阻礙民間力量開創推動獨立建國的有利環境。

芬蘭民族獨立鬥爭的歷史，確實有值得咱去瞭解，提來檢驗咱台灣民族運動。上重要的啟示，當然是：台灣人一定著加強學習和宣揚台灣民族主義。



施伯流士（左）就是在民族主義的覺醒，推動「芬蘭化」的氛圍下，創作出名的《芬蘭頌》交響曲，圖左為赫爾辛基主教座堂。示意圖／擷自維基百科，公有領域，Pixabay，民報合成