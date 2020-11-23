這個世界在紅色擴張之下，整個被顛覆了，於是財團老闆在秋鬥現場呼喊自由，長期代表白領階級的國民黨，努力動員之下，勞工默默退出抗爭舞台，秋鬥上街，整個歪樓了。

三宗罪應該掛在中共頭上

「反萊豬」，「反黨國」，「爭言論自由」，這三個標語如果放在天安門廣場，應該更加貼切，問題在於中共不讓你放，也不會准你上街，在中共統治下，別說「萊豬」，病死豬照樣上市場，黨國至上更不用談，打壓言論自由已經七十年，三罪具備，但是，中字號媒體集團，對中國的惡行惡狀，不敢多置一詞，卻把運動場景放在台北，由一個黨國半世紀的國民黨主導運動，加入莫名其妙的抗爭，樓已歪，言不正，變成一場諷刺的嘉年華。

自由廣場上，韓粉大喊「言論自由已死」，這批人剛好是2018年地方選舉，造神風暴的老韓追隨者，發表七矮人的老韓也來了，老韓就是造神下的受益者，一杯礦泉水爆紅，但是，我還是要對這七位被稱為小矮人的NCC學者，致上最高敬意，他們的專業決定，至少保護台灣免於「中共大外宣」的毒害，能夠讓台灣的空氣更清新。其實，中天並沒有被關台，只是在比較難以搜尋的地方出現而已，熱愛中天者，依然可以去看，但是，就要看老闆願意不願意持續花錢，支持言論自由的記者了，我還想問，「這些受僱記者，有批判中共的言論自由嗎」？

群眾可以聚會上街，痛罵台灣政府，剛好凸顯台灣真的有言論自由，否則早就抓去關了。

中天是台灣首富的玩具，或者說是財團老闆擴展中國商業版圖的工具而已，勞工挺財團的秋鬥，這是徹頭徹尾荒腔走板，民進黨給國民黨槍，卻發現國民黨根本不會扣板機，真的很悲哀。

我向七位學者致敬，因為這七位勇敢的學者，未來肯定法院跑不完，傳說有一個333政團已經提告NCC瀆職，從大財團拿下媒體報紙，成為怪獸以來，2012年，「反媒體壟斷」運動上街，無法撼動這個媒體怪獸，這個媒體集團請律師告人，根本很平常，名嘴周玉蔻批評旺董應該多讀書，周玉蔻自稱被大集團提告多次，中天根本是大老闆的私設刑堂，專門利用司法，以及自家媒體打擊異己的言論自由，其實，老闆無須多讀書，有錢請律師就已經夠了。

這個財團喜歡告人不是第一次，2009年，NCC審查中天和中視的董事資格，幾位NCC學者就接到存證信函，我和周玉蔻以及三立電視廖主播，同樣被中天控告。一審判不起訴之後，中天持續追殺，而且民刑事一起來，我在法院上表明「為文者自負言責」，但是中天連刊登文章的《民報》，這種小報也不放過，讓我對報社感到愧疚，案件已經纏訟兩年，還沒完，這就是中天利用台灣司法打擊異己的伎倆，我寫文章四十年，記者生活二十年，解嚴之前到解嚴後，第一次寫文章被告，而且被中天告，不知道是喜，還是悲。

2018年地方選舉之後，我的文章〈 無知是通往奴役的道路 〉，和韓流崛起有很大關係，許多法律學者告訴我，「這篇文章四平八穩，為何中天要努力追殺，實在搞不懂」，後來我想了很久，只有一個原因，「桶到要害了」。



2020.11.22秋鬥遊行活動。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

中天製造韓流崛起

2018年地方選舉，中天的收視率突然爆量成長，製造出「韓流」，中天把一位普通政客捧上天，所以當時被稱為「韓天宗教台」，這種情況在傳播學上很平常，搞媒體的人都知道，要讓收視率或報紙更多人看，唯一方法就是給錢，傳統報紙是贈閱或抽獎，電視則以行銷手法綁定頻道，獎勵閱聽者，很多廣告商為了取信買廣告的人，表示收視率很高，使用這種手法很平常，也說不上違反法律，當時，很多小吃店確實很多店家收看中天，而且不給轉台，我的文章把這個事實描述出來，目的也就是告訴閱聽者，應該多多吸收其他電視資訊，避免被單一資訊洗腦，中天看到自家新聞電視節目閱聽升高，照理說，應該高興才對，因為我的文章並沒有論斷背後的出資者是誰，沒想到中天卻把一件好事當作壞事，還自願「對號入座」，開始告人，我只想到一個原因，「難道中天心裡有鬼嗎」？

2018年中天造神成功，企圖推老韓更上一層樓，選總統，下場是吃緊弄破碗，被人民從神轎上推下來，連高雄市長寶座也失去，現在「造王媒體」踢到NCC鐵板，台灣人應該可以回歸理性，家庭裡少一點爭吵，從這角度來看，NCC小矮人真的做了好事，未來想收看中共的偉大事蹟，祖國的謊言歷史，打開中共央視就夠了，或者看看人民日報。