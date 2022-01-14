昨天是蔣經國逝世34週年紀念日，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫一早「先後」到大溪頭寮陵寢獻花致敬，六連敗「哭皇陵」。朱立倫受訪表示，台灣的民主政治不能讓民進黨一黨獨大、一黨專政，好的、平衡的、制衡的力量是國民黨堅持的理想，民進黨今天做的，只是要摧毀在野黨，這是不對也不厚道的。這樣的反省、思考中國國民黨不滅亡也難！？

去年在國民黨主席選舉中高票落選的孫文學校總校長張亞中，接受廣播節目專訪時表示，立委補選、罷昶投票敗選後，國民黨主席朱立倫竟然沒有出來面對外界，「跪也要下來跪一跪，跟人家道歉嘛！」國民黨應該突破民進黨的「抗中保台」訴求，推出「和中保台」、「和中旺台」的訴求？黨國徒子徒孫這種反省，企圖重新包裝、轉移焦點繼續欺騙台灣人？

洪秀柱昨天接受媒體採訪，針對選戰遭受挫敗提出看法：有人主張將中國國民黨的黨名改為「台灣國民黨」，洪秀柱對此怒斥，「這是非常沒有出息的想法、作法！」中國國民黨是創建中華民國的百年大黨，如果我們還只心繫台灣這麼一個小小的地方，中國國民黨就變成一個地方政黨，而不是全中國的一個政黨。既然如此，洪秀柱何不有出息一點回去中國，以中國國民黨跟中國共產黨一較上下，成為他們全中國的一個政黨？不要在台灣一張嘴硬，回中國就腳軟！

這一思考脈絡，朱立倫稱台灣民主政治不能讓民進黨一黨獨大、一黨專政，那麼應該跟洪秀柱一起去中國發展，既可以打破共產黨一黨獨大，更可以堅守孫中山等先賢先烈的精神跟價值。

否則，台灣民主這一條路走得千辛萬苦，兩蔣時代，在黨國極權主義的思想宰制、屠殺之下，台灣民主前輩不怕死勇往直前，即使在蔣經國末期民主腳步依然步履蹣跚，隨時有生命的危險。請問朱立倫何謂一黨獨大、一黨專政？李登輝主政力圖將台灣徹底民主化、國民黨本土化、包括總統直選，廢除國大代表等等，中國國民黨居然扮演著民主化的攔路虎，處處杯葛，最後還將李登輝開除黨籍！這時黨國餘孽的一黨獨大，中國國民黨面對台灣民主不慚愧嗎？

其次，朱立倫稱「好的、平衡的、制衡的力量」是國民黨堅持的理想。怎麼不先問問自己是否是好的在野黨、反對黨？遠的不說，從美豬進口開始，將美豬冠上「毒豬」，在國會殿堂潑糞、潑內臟；防疫期間開始興起「疫苗之亂」，整天吵著要進口中國疫苗，逼陳時中部長與蘇貞昌院長下台。其行徑不是在亂台，想要摧毀執政黨嗎？朱立倫還大言不慚的說民進黨「是要摧毀在野黨」？其實國共聯合就是要摧毀執政黨，其居心之叵測可謂司馬昭之心路人皆知，真是到厚顏無恥的境地！

中國國民黨看不到六連敗的真正原因，還迷惑在「國共聯合」可以剷除民進黨，進而消滅台獨頑固份子的邪惡理念。朱立倫說「我們會堅定我們的立場，國民黨就是愛台灣。」堅定「國共制台」的立場是真；「愛台灣」有兩種，一種是「愛到未直好死」（台語），才是國民黨愛台灣的「致命之愛」吧！？

馬英九、朱立倫到大溪頭寮陵寢獻花致敬「哭皇陵」；紀念蔣經國意義應該學習蔣經國路線，獨裁的蔣經國晚年畢竟他是「反共、革新、保台」，然而這些死硬派的黨國徒子徒孫會去省思、反省、學習蔣經國路線嗎？相較於朱立倫等黨國餘孽這樣的反省，中國國民黨不滅亡也難！