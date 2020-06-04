作者認為：孫立人（左）比老蔣（右）更有資格當軍校校長，因為他是美國軍官學校畢業，又是有實際作戰經驗的常勝將軍。圖／民報資料照，維基百科，民報合成

日前看蔣中正的《蘇俄在中國》一書，他說：「在我未往蘇聯之前，乃是十分相信俄共對我們國民革命的援助，是出於平等待我的至誠，而絕無私心惡意的。但是我一到蘇俄考察的結果，使我的理想和信心完全消失。我斷定了國民黨聯俄容共的政策，雖可對抗西方殖民於一時，決不能達到國家獨立自由的目的；更感覺蘇俄所謂『世界革命』的策略與目的。比西方殖民地主義，對於東方民族獨立運動，更危險。」

1922年老蔣到蘇俄考察，發現蘇俄不欲兌現援助革命政府的承諾並堅持認為蒙古不屬於中國，他還發現蘇俄當局對中國國民革命沒有真切認識，「其對中國社會，強分階級、講求鬥爭，他對付革命友人的策略，反而比他對付革命敵人的策略為更多」，並認為「蘇維埃政治制度乃是專制和恐怖的組織，與中國國民黨的三民主義的政治制度是根本不能兼容的」。蔣中正自此認定蘇俄乃「赤色帝國主義」，共產主義亦不適於中國。

蒙古本來就不屬於中國，否則宋朝時為何會受到蒙古侵略而亡國？蒙古統治中國時為何奴隸漢人？歧視漢人？為何朱元璋等人要起來革命？不只蒙古，滿清也是異族，曾佔領中國，奴役漢人，何時屬於中國？蘇維埃政治制度又與中國國民黨的三民主義的政治制度有何不同？不都是專制和恐怖的組織嗎？否則1927年的清黨運動怎麼說？老蔣不是勾結黑社會組織青幫屠殺共產黨人與不忠的國民黨人嗎？老蔣在台灣不也是搞專制和恐怖的組織嗎？

孫蔣政治信仰不同

1923年11月28日，蔣中正回國後給孫中山的《遊俄報告書》中，講述了蘇俄有侵略邊陲的企圖，不可對其過於信任。但是，孫中山認為蔣中正的看法「未免顧慮過甚。」可見孫中山早已有共產主義思維，認為三民主義就是共產主義，應該為所有農工階級謀福利，然而老蔣卻站在地主與資本家立場，如何贏得民心？否則自己親戚孔宋家族的非法行為怎麼說？

老蔣連日本士官學校都沒有畢業，卻能創辦黃埔軍官學校，更是天大笑話，難怪黃埔學生個個離心離德，打戰沒半撇，貪污舞弊最在行，變節投降者也很多，毫無軍人武德，且共產黨人一堆，可見黃埔軍校龍蛇雜處。反觀孫立人與張自忠都非黃埔軍校畢業，是真正軍人。孫立人比老蔣更有資格當軍校校長，因為他是美國軍官學校畢業，又是有實際作戰經驗的常勝將軍。

總之，老蔣的《蘇俄在中國》是一部可笑的著作。