背景圖為「台中市足球運動休閒園區」，台中市在南屯設立中部首座國際足球園區獲教育部體育署核定補助。中為來自高雄大同小太陽今年1月在台中參戰2021年第十二屆YAMAHA CUP盃全國總決賽並殺進四強賽擊敗台北強隊。

近年來，足球運動向下扎根，全台各縣市校園足球蔚為風潮，台中市爭取在南屯設立中部首座國際足球園區獲教育部體育署核定補助運動場地上限5億元，未來完工後可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事。

台中市運動局預計今年啟動工程規劃設計，其中足球專用主競賽場符合國際賽事6,000席以上觀眾席及賽事空間，並規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用，完工後將成為台中足球運動發展的基地，從幼兒、國小、國中、高中、社會隊發展五級銜接，培育優秀選手奪取佳績。

台中市府30日市政會議，市長盧秀燕表示，市府已收到教育部體育署核定文。「國際型足球園區」，總計畫經費為12億7千多萬元，教育部體育署同意補助5億元 。

台中市足球休閒園區，包括新建足球專用主競賽場1座（11人制足球場）、11人制練習場1座、因應國際足總全世界都在舉辦5人制，因此也設5人制足球場2座等全部共4座場地。地點落腳南屯益豐路三段與龍富九路區位。

事實上，台中市打造首座國際足球園區，早在去年12月11日立法院副院長蔡其昌邀集立委張廖萬堅、黃國書及教育部體育署副署長王水文、台中市府運動局李昱叡與中華民國足球協會等單位會勘並已4拍板定案「台中市足球運動休閒園區」興建計畫，媒體當時亦有報導。

台中運動局表示，盧市長肯定台中足球競賽成績優異，持續加速推動足球選手培訓與賽事場域，打造優質運動環境，因此運動局於去年成立推動小組，經三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃「台中足球運動休閒園區」整體計畫內容。

運動局指出，市府去年9月25日向教育部體育署爭取經費補助，經過體育署召開現場勘查及複審會議決議支持，收到補助經費核定函文後，預計今年啟動工程規劃設計。運動局特別感謝立法委員、各相關議員等各界民意代表支持，共同爭取預算，為台中市體育運動建設爭取資源，共同營造優質運動環境。

台灣足球近年來蓬勃發展，不僅有傳統以學校為單位競賽的校隊，還有跨校組聯隊如國外俱樂部型態的公開組競賽，如今年1月備受全國學童重視，已舉辦12年的2021年第十二屆YAMAHA CUP盃全國總決賽甫在台中舉行，雖然當時面臨寒流氣候與疫情影響，惟來自全國各區經預賽、複賽脫穎而出的足球小將仍全部會師台中總決賽，顯見足球運動向下扎根，已然蔚為風潮。

尤值一提的是被報導「像太陽一樣耀眼」由黃睿暘教練帶領來自高雄大同小太陽闖進全國總決賽四強，北高兩隊殺進四強，最終大同小太陽以2比1打敗台北強敵而勝出！見諸兩隊足球的腳法均非常細膩，團隊合作攻守穩健，而來自全國參賽各隊也都強而有力！

見諸當前雖然台灣面臨少子化危機，學校學生數銳減，但校隊對抗與跨校公開賽如國外社區俱樂部的發展，目前已在台灣蓬勃發展，這似也看見台灣足球未來發展願景可期！