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蔡英文520應該講啥？若繼續看讀稿機唸甚麼改革啦、拚經濟啦、兩岸關係啦等等，會予台灣人當作在放屁，有講若無講，加講加漏氣。

蔡英文520應該講出伊有進入未來的超能力，或技術地講有實質前瞻的能力，會當先知影未來的世界會發生甚麼代誌，會按怎運行發展，予台灣可以預先做必要的準備和鋪排，予台灣永遠早人一步取得上好的機會。

人類進入未來和倒轉過去在科學理論上，祙當講無可能性，所以真濟科學小說和電影，攏基於這種的想像創作「時機」（Time Machine）編故事，真有啟發性和娛樂性。

到目前為止，進入未來或倒轉過去這種宇宙時空旅行（Time Travel）科技若像無人發展出來。甚麼人若會當展示這種技術，一定轟動武林驚動萬教。

總是，台灣人啊，彭文正博士前幾日已經透露：蔡英文恬恬呷三碗公，伊在三、四十冬前著已經擁有這種超人類的技術囉。

蔡英文自稱1983年著在LSE交出博士論文並通過口試。根據蔡英文給咱講：三位口試委員攏嘆為觀止，憑彼篇論文決定授伊1.5個博士學位。

四款打字機打出來的博士論文

有一暫仔，咱攏認為蔡英文在講天方夜譚。現在，彭博士講：經過有公信力的字型鑑定公司的鑑定，果然開釋逐濟人常識的懷疑，蔡英文彼本論文是用四種無仝的打字機打的，上新的彼台一定是1985年以後用電腦打字的。這無疑問證明：蔡英文在1983年一定著有進入未來的超人類能力和技術！祙過得三位口試委員當場決定授伊1.5個博士學位，憑良心講，彼種能力絕對值得2個以上的博士學位！

彭博士努力追查「論文門」超過半冬，最後發現原來蔡英文是有進入未來的超人能力，若按呢，蔡英文寫論文提博士一定是桌頂拈柑（支那話：輕而易舉），無甚麼可懷疑。

總是，蔡英文彼本論文真奇怪有超過400字真明顯的錯字，攏呣是因為打字盤位置造成的錯字，彭博士可能是感覺真怨氣，這幾日開始用彼本論文教英文單字，每日秀一字「菜」英文錯字來糾正。我真想要勸彭博士注意，蔡英文可能知影現在這400幾字錯字，在未來的世界根本著是正確的英文字，故意要展來給咱揚一下。若按呢，可能到時會害彭博士滿面全豆花。

鼓舞台灣人掌握未來的信心

在此，應該轉來回答本文的題目：蔡英文520應該講啥？我希望伊真正秀伊進入未來的超能力，鼓舞台灣人掌握未來的信心。

我希望伊給咱講：兆豐銀行海外分行牽涉洗錢案被美國重罰的資料，在2026年解禁了後，究竟台灣社會對出現在檔案內底的人物和家族，會有甚麼反應和評價？

我閣希望伊給咱講：伊本人在政大任職和升等的資料，2049年解禁了後，台灣社會和LSE對伊蔡英文會有甚麼反應和評價？