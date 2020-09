2008年美國發生次貸風暴,元氣大傷,胡錦濤注入四兆人民幣投資基礎建設,2009年中國的GDP成長了10%,房地產大漲,許多中國人快速致富,大批中國學生前往美國留學,從2009的10萬人,逐年攀升到2019的37萬人,占了美國外籍生總數三分之一。依照中共《國家情報法》第14條規定:國家可以要求機關、組織和公民提供必要的支持、協助和配合。因此,每個中國留學生都有替國家搜集情報的義務。

聯邦調查局反情報部門前副主任費格魯奇(F. Figliuzzi)指出,中共培植特定的學生或訪問學者,滲入美國大學的實驗室,有計劃的竊取先進的科技,轉為商業以及軍事用途,中國是威脅美國的國家安全以及經濟繁榮最大的國家。

中國留學生畢業後留在美國替中共搜集情報

美國移民法規允許外國學生畢業後以工作名義以及外籍教授以訪問學者身份在美國停留1至2年,有些中國留學生畢業後留在美國,替中共搜集情報,中國學者則以訪問之名盜取技術,有的研究生隱瞞黨員身份以及軍方的背景。一名叫葉燕青(譯音Yanqing Ye)的解放軍軍官,捏造假證件,以學生身份就讀於波士頓大學,2017〜2019年持續不斷的把資料和文件傳回中國,替解放軍完成多項任務,遭到FBI通緝。

廈門大學一名姓毛的教授,以訪問學者身份在德州大學從事研究,去年被指控假借測試名義,將矽谷一家公司的電路板偷偷的轉交給華為的子公司。加州大學洛杉磯分校一位中國學者,涉嫌將列為機密的美國飛彈技術資料偷運回中國,遭到聯邦法院起訴,一旦罪證確鑿,須坐牢219年。此外,一名曾就讀於伊利諾理工學院名叫紀超群(Ji Chaoqun)的中國學生,涉嫌為中共情報單位收買八名台裔和華裔的航太工程師,充當間諜,移轉技術給中共航天集團。杜克大學的科學家史密斯(David Smith)指控,一名劉姓的中國研究生剽竊其費盡心血的研究成果,一種可應用於電子光學的超材料(Metamaterial)科技,回國後籌資在深圳成立一家公司,上市獲取暴利,成了億萬富豪。



​中國留美學生,10年內成長了4倍,單單紐約大學就有三千名中國留學生,中共宣稱,中國留學生為美國創造了140億美元的經濟利益。圖/取自網路,作者提供

白宮的中國戰略專家斯伯丁(Robert Spalding)在其所著《隱形戰爭,Stealth War》指出,中共強迫其國民充當間諜,只要能為黨服務,偷取工程圖、技術資料、知識財的國民,均可在「社會信用卡」加分,獲得獎勵,拿到好處。美國卻不設防,之所以被中共滲透到無孔不入的地步,皆因政客毫無警覺、商人短視近利所致。

美國參議員寇頓,今年4月大聲疾呼,美國不該再毫無設限的發簽證給中國學生,應限制他們到美國大學讀理工科,以防止他們盜取美國的知識財。國務卿蓬佩奧9月初公開表示,川普政府考慮未來幾個月內提出限制中國留學生與學者的政策,同時年底前也將關閉全美的孔子學院。留美的中國學生,若有軍方背景或來自中共軍事學院,將會被注銷簽證,驅逐出境;美國國土安全部代理部長沃爾夫(Chad F. Wolf)也表示,將禁止給與中國軍民融合項目有關的研究生和科研人員發放簽證。



美國參議員寇頓:我們不應給兇惡的中共學生簽證讓他們來偷竊我們的知識財,來威脅我們的國家安全。中國滲透我們的校園幾十年了,終止其滲透,此其時矣。圖/取自網路,作者提供

美中關係友好四十年 美國成最大受害者

去年華裔美籍律師章家敦在國家利益(National Interest)網站發表了一篇文章:It’s Time for America to Break with Beijing(該是美國與北京決裂的時候了)。章家敦認為從尼克森到歐巴馬,美國數度出手,救了共產黨,養虎貽患,親中的政策是一大失敗!中共改革開放以來,美中關係友好四十年,美國並沒改變中國,反而是中國改變了美國。全球化經濟,不遵守遊戲規則的中國是最大的受益者,美國是最大的受害者。

今年一場疫情點燃了美國人積壓已久的怒火,川普誓言,將與中國全面脫鉤,雙方劍拔弩張,幾乎到了開戰的邊緣,美中關係逆轉,預告了從上世紀初以來中國學生留美的熱潮,將成往事,在2020年畫下休止符!

中國學生留學美國已有170年的歷史,從第一位留美的容閎開始,出現了五波的留學潮。容閎由傳教士帶往美國畢業於耶魯大學,歸國後遊說曾國藩、李鴻章派幼童留學美國,1872年,由清廷精挑細選的120名(10〜15歲)學童踏上新大陸,分別在知名的大學就讀,但是中國士大夫對這批讀洋書取洋名信洋教的留學生很有意見,首批留洋學生返抵上海時,被譏笑是洋鬼子,由於他們既不是舉人,也非進士,並無當大官的資格,始終沒受到重用。1881年清廷終止派幼童留美的計劃。

中國學生留美熱潮,肇因於1900年的義和團事件,八國聯軍攻進北京,清廷賠款4.5億銀兩加上利息,分39年還清,美國分到3200兩,當時在華的傳教士明恩博(A. Henderson Smith)建議美國政府,將庚子賠款用來支助中國學生留美,獲得老羅斯福總統的認可,1911年美國在清華園設立清華學堂,課程分中等和高等科,以英文授課,典型的美式教育,凡是高等科畢業的,均可公費留學美國五年。1928年清華學堂正式改名為清華大學。真巧,同年日本也在台灣設立了「台北帝國大學」,中台最頂尖的大學都是外國人出資成立的。

1909年,美國開始在華舉辦甄試,挑選最優秀的學生前往美國留學,胡適是庚子賠款第二批留學生。民國時期,各省依庚子賠款配額遴選學生赴美,有的省份也派公費生留學,人數有限,大部份是自費留學,北洋政府用人唯才,歸國留學生在教育、醫藥、財經和工業均能發揮長才,國民黨1927年成立南京政權後,蔣介石偏愛黨棍和奴才,留學生沒什麼出路。

從1909到1949年,留美中國學生總數約17,000人,抗戰結束後,也有近萬人前往美國讀理工科,台積電董事長張忠謀趕上末班車,1949年赴美留學。隨著中國關進鐵幕,中生留美戛然而止。許多滯留美國的留學生,在周恩來花言巧語,為新中國貢獻所學的號召下,1951〜1955,先後有一千多名學人回國,包括曾經參與製造原子彈的科學家錢學森。在反右、文革時期,這批熱愛祖國的留美學人被指控為美國間諜,遭到紅衛兵批鬥蹂躪,有的含恨而死,有的舉家服毒自殺,下場很淒慘。梁啟超的兒子梁思成,1924年與一代才女林徽因一起前往賓州大學讀建築,4年後兩人結婚,文革時期被紅衛兵抄家趕出清華校園,貧病交迫,1972年死在江西勞改農場,他的悲劇驗證了中共是個不值得替它效命的政權!

美國傳教士於19世紀,懷抱浪漫的宗教精神,千里迢迢到貧窮落後文盲遍地的中國,奉獻心力興學辦校。直至1899年,傳教士幫中國設立了2000所學校,招收學生四萬人。清末民初,傳教士還為中國創辦了世界知名的學府,如北京的燕京大學,上海的聖約翰大學,南京的金陵大學,蘇州的東吳大學,廣州的嶺南大學,專給女生求學的金陵女子學院也是美國傳教士設立的,1917年9月洛克菲勒基金會捐款設立了北京的協和醫學院(Peking Union Medical School),1920年幫中國設立第一所護士學校。

說來話長,美國是幫助中國發展教育最多的國家,世界上並沒有一個國家對待中國如此慷慨,上世紀傳教士幫中國創辦大學,引進西方科學與人文價值,本世紀,中共卻在美國大學設立孔子學院,散播毒素,赤化校園。過去美國幫中國培養無數的知識精英,如今中共卻派來一群又一群剽竊美國知識產權的盜賊。中共恩將仇報,美國人真是情何以堪!

美國人終於覺醒了,現在對中共既不信任也無幻想,寧可不賺中國學生的學費,也要關起大學校門,而中國也隨著與美國關係惡化,經濟下滑,房地產泡沫化,回到計劃經濟,推出數位貨幣,實施外匯管制,中國人還能送子女留學美國?可以預見的,中國小粉紅將從美國的大學校園消失!



​武漢肺炎改變了世界,中國又回到文革時期,閉關鎖國,中國學生的留學之路是否從此被阻斷?中國經濟學者給出了答案。圖/取自網路,作者提供