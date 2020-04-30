勞動部推出的勞工推出低利紓困貸款今天開辦，勞動部政務次長林明裕表示，短短半天的時間，有超過2.7萬名勞工申貸，因許多勞工會趁著中午休息時間前往銀行申貸，預估全天申貸件數應會呈現倍數成長。圖/取自行政院直播

勞動部推出的勞工推出低利紓困貸款今天開辦，勞動部政務次長林明裕表示，短短半天的時間，有超過2.7萬名勞工申貸，因許多勞工會趁著中午休息時間前往銀行申貸，預估全天申貸件數高達5萬件。

林明裕指出，今天為勞動節前夕開辦勞工紓困貸款，這項編列的500億左右，約有50萬勞工可以受惠，從今天9點開辦以來截至中午以前，線上申貸的有2萬5千多件、臨櫃申貸為1200多件，累計超過2萬7千件，這也顯示勞工有非常大的需求，未來若是勞工還有需求也會要求行政院是否能夠再繼續配合。

林明裕說，由於許多勞工會利用中午時間來申貸，不排除累計到下午15時30分時應該會有二倍以上的件數，第一天申貸件數可達5萬件。從今天的申請情況來看，確實有不少民眾申請，日前也已經跟政委討論過，未來若是真的有需要不排除增加名額。

至於目前開放的銀行包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、兆豐銀行、中小企業銀行、富邦銀行、國泰世華銀行、高雄商業銀行、渣打國際商業行、瑞興商業銀行、元大商業銀行、日盛國際商業銀行、中國信託商業銀行、全國農業銀行、匯豐銀行、三信商業銀行、台新國際商業銀行、花蓮二信等共21家銀行接受申請。

林明裕表示，下周一還會有多家銀行及信合社加入，包括上海商銀、安泰銀行、台中商銀、凱基商銀，淡水一信，星展銀行、玉山銀行、永豐銀行、聯邦銀行等等。