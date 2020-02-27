鎮瀾宮媽祖遶境延後，總統蔡英文在臉書發文致謝。至於為何一夜之間急轉彎?鎮瀾宮董事長顏清標今天早上先在車上開直播表示，昨天跟內政部長徐國勇及衛福部長陳時中通過電話後，加上蔡英文總統就職典禮也不辦了，因此，連夜與鎮瀾宮董監事商議後，決定延後。被問及是否擲筊問媽祖，他則說，「有拜拜跟祂說，到時候擲到筊要去怎麼辦?所以有上香跟祂稟報了」。

顏清標今天早上直播指出，昨日記者會結束後，前往彰化、雲林、嘉義跟所有宮廟溝通返回後，緊急召開董監事會議，經過討論，加上各宮廟的支持，雖然理解大家捨不得遶境延後的心情，但他說，蔡總統連就職典禮都不辦了，因此經過一整晚的討論，向所有信眾說聲抱歉，決定遶境延後，大甲媽遶境不是不辦，是配合政府防疫。

顏清標說，昨天內政部長徐國勇有跟他通過電話，衛福部長陳時中昨天下午也打電話給他，所以配合致府政策，今年遶境延後，擇期開會。他說，媽祖是慈悲的，保佑大家平安的，不是我一個人做決定，我是做事乾脆的人。他也向支持大家媽的信眾說聲抱歉，希望疫情快撲滅。

隨後，顏清標在記者會上被問及是否擲筊，他回答:「有拜拜跟祂說，不然這也要擲那也要擲，如果到時候擲到筊要去怎麼辦?所以有上香跟祂稟報了」。

對於鎮瀾宮等廟方決定延後遶境進香，總統蔡英文也表達感謝之意。總統在臉書po文指出，鎮瀾宮、桃園龍德宮及全國各地信奉媽祖的宮廟，因為疫情的關係，考量指揮中心的專業建議後，這幾天陸續宣布，暫緩或延期遶境、進香的活動。對此，總統非常謝謝不分宗教，共同為防疫努力的許多團體。

總統提及，每年的媽祖遶境、進香，都是台灣的大事。去年，他也跟著白沙屯媽進香，一起做媽祖的香燈腳，充分感受到台灣人民的虔誠、善良與溫暖。

總統說，傳統信仰盛事和公共防疫安全之間，互相在最新的局勢變化下調整，這就是台灣最美麗的風景，也是最能安定人心的力量。「我相信，為眾生好、為台灣好，就是慈悲。我們一起為全民的健康和平安努力。」