公義使邦國高舉！法稅改革聯盟、臺灣財經刑法研究學會等單位主辦的 「全民稅醒 搶救人權Plus」號召數萬民眾上凱道大遊行，晚間並舉行倡議活動，呼籲全民一起搶救，讓台灣人權真正進階Plus。

當天適逢太極門1219事件25週年，太極門海內外弟子發表共同聲明「愛與良心守護真理 公理正義捍衛人權」，聲明指出：太極門一二一九事件，是一個發生在台灣，跨世紀的人權迫害案件，學者專家稱之為台灣法稅二二八。從1996年12月19日發生至今，整整25年，四分之一個世紀。全球太極門弟子展現對於捍衛正義與真理的決心，「25年的堅持信念，引動更多來自國際與國內的正義之士，為台灣的民主與人權發出正義之聲。「沒有人權就沒有和平，沒有和平就無法安居樂業，太極門弟子遵循良心指引，願以良心守護真理，願以真心喚醒正義，誓以今生捍衛人權！」

12月19日法稅改革聯盟、臺灣財經刑法研究學會等單位主辦的 「全民稅醒 搶救人權Plus」凱道大遊行，端出海鮮痛風大餐-螃蟹、龍蝦、墨魚、章魚、魷魚、鯊魚等六種生猛海鮮，代表無良官員行徑：亂開稅單如橫行霸道的螃蟹、收到民眾陳情不理不睬如又聾又瞎的龍蝦、利用法稅抹黑污衊民眾的墨魚、迫害手段多且製造假案如八爪章魚、血盆大口吞噬人民的血汗錢如鯊魚以及殘忍冷血玩弄人民的魷魚遊戲等，民眾仿效孟克名畫「吶喊、尖叫！」裡令人毛骨悚然的痛苦表情，高分貝向政府吶喊搶救人權。

現場及線上超過五萬人次、14個國家參與，立委、民代及村里長等紛紛共襄盛舉表達聲援，大會焦點行動「5個『我拒絕』 台灣有人權」，避免台灣沉淪，拒絕違法課稅！拒絕脅商繳稅！拒絕違法稅務獎勵金！拒絕黑心執行獎金！拒絕萬惡稅務檢舉獎金！由專家學者手持拒絕符號貼紙貼上拒絕訴求大海報，大會並提出三大訴求：「反奴役 要正義！反濫權 要人權！反貪腐 護台灣！」

真理大學法律系教授/法稅改革聯盟發起人吳景欽表示，每年財政部都會公布去年超徵多少並宣傳，感覺超徵越多表示財政部為國家賺越多的錢，今年到10月財政部超徵三千五百億，但為什麼會超徵？最重要原因應該是跟濫權課稅有關係。他說自己在2018年公民平台提出超徵還民、廢獎金的公投議題，後來都被消失了。吳景欽認為，如果立法院每年還是繼續通過這個預算，人民只能繼續怒吼！

中央大學客家語文暨社會科學學系教授曾建元表示，太極門案件發生於1996年，是台灣民主化具有標誌性的一年，而法稅災難就是從那時候開始的，到今天還沒有脫離威權時代。他提及非常感謝寒冬雜誌仗義直言，相信這次的集會及聲音會再次透過寒冬雜誌傳遞到國際上。

名政論評論家/主持人胡忠信表示，自己是媒體人故從不為政黨站台，當天是為追求人性中的自由民主與人權而來站台。他提到曾經寫過二封信給蔡總統希望能處理太極門案，期盼能早日獲得解決。

聯合國/NGO世界公民總會人權觀察員高鼎懿表示，太極門案在國際間已引起關注，近一年多關注全球宗教信仰人權的《寒冬》雜誌、人權無國界組織等已發表上百篇文章，國際非政府組織已三度向聯合國人權理事會遞交關於太極門案件的書面報告。近日有25位國際專家連署致信給蔡英文總統表達關切，指出：「原本這個案件一開始就是個錯誤、被惡意栽贓的假案。此案顯然有損台灣得之不易的聲譽……。此案還具有重大的國際影響，因為人們普遍擔心稅法可能會被某些政客、或官僚用來歧視他們所莫名不喜歡的宗教和心靈修行團體。歐洲人權法院和美國法院均表示，這種稅收制度的使用是不恰當和非法的。」美國國務院2021年宗教自由年度報告引用85次的《寒冬》也同步刊登此一公開信。(https://bitterwinter.org/a-letter-to-president-tsai-on-the-tai-ji-men-case/)

大會公布20年以上的人權迫害案件，以及法稅改革聯盟近年的行動成果，現場透過影片回顧當天活動精華，凱道倡議活動越晚氣氛越熱烈，呼籲全民一起捍衛賦稅人權，廣邀全台村里長、民代連署，選賢與能，選出能夠苦民所苦、解決稅災的良心官員造福下一代。