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每日國際焦點

日本海上保安本部巡邏船2日發現中國海洋調查船進入日本沖繩縣波照間島海域。

金與正稱脫北者組織「自由北韓運動聯合」這週兩度向北韓施放空飄傳單氣球為「不能容忍的挑釁行為」，稱南韓須承擔其所有後果。

法國總統馬克宏的共和前進與保守派共和黨在普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區組成區域聯盟於6月選舉中共同競選。

瑞典召見俄羅斯大使抗議羅斯在遭到歐盟制裁後反制裁8位歐盟公民，其中包括瑞典國防研究院化學、生物、輻射與核能安全研究室主任阿莎史考特。

日本

海上保安本部巡邏船2日發現中國海洋調查船進入日本沖繩縣波照間島海域。

南韓

小學生因上網學習烹飪烤食物，在公園堆起火種才造成野火，全羅南道光陽市馬洞伽耶山總計3公頃的山林遭焚毀。

北韓

稱美國總統拜登與南韓近來一系列發言表示對北韓有敵意，將有所回應。

2日金與正稱脫北者組織「自由北韓運動聯合」這週兩度向北韓施放空飄傳單氣球為「不能容忍的挑釁行為」，稱南韓須承擔其所有後果。

印度

4月貿易逆差152.4億美元。出口自去年同期101.7億增加制302.1億美元，但是進口也從170.9億增加到454.5億美元。

總理莫迪所屬執政黨地方選舉於西孟加拉邦首長敗選但議會席次增加、阿薩姆邦勝選、泰米爾納德邦敗選、喀拉拉邦敗選。

台灣首批援助抗疫物資抵達。

澳洲

政府將增加育幼補貼高達17億澳幣(365.74億新台幣)。

緬甸

軍警向抗爭民眾開槍7死。

英國

威廉王子與凱特王妃之女夏洛特公主2日過6歲生日。

千人遊行反對立法增加警方權力，9人被捕。

法國

總統馬克宏的共和前進與保守派共和黨在普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區組成區域聯盟於6月選舉中共同競選。

瑞典

召見俄羅斯大使抗議羅斯在遭到歐盟制裁後反制裁8位歐盟公民，其中包括瑞典國防研究院化學、生物、輻射與核能安全研究室主任阿莎史考特。

保加利亞

在野黨一一回絕組成聯合政府的邀約，將導致無法組閣國會改選。

比利時

布魯塞爾2,000民眾反防疫封索抗爭，警方以水柱與催淚瓦斯驅離。

智利

科金博外海發生規模6地震。

阿根廷

電力公司將於首都布宜諾斯艾利斯及附近漲電價9%。此為自2019年電價凍漲以來首度調高電價。

索馬利亞

國會議員1日一致投票否決總統延長任期2年。

民主剛果

總統1日宣布2個省份進入包圍狀態，稍後民兵攻擊2個村庄造成19死，包括10士兵。

福和會官方網頁：www.fratwn.org