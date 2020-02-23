高雄市史博館2/28 上午8:30追思儀式和3/6下午14:00獻花儀式照常舉行。但取消2/28 14:00-16:00「高雄市的二二八事件」室內講座；3/6追思獻花則改到戶外舉辦，民主歌謠大師王明哲當天14:00-14:20將應邀與會到場獻唱。

今年是二二八73週年，適逢武漢肺炎疫情延燒，部分系列紀念活動尤其室內講座，因應防疫措施相關規範，都取消或延期，惟二二八當日戶外追思會則大抵都將如期舉行，但也均略作調整或配合防疫規範。

高雄市史博館2/28 上午8:30追思儀式和3/6下午14:00獻花儀式照常舉行。但取消2/28 14:00-16:00「高雄市的二二八事件」室內講座；3/6追思獻花則改到戶外舉辦，民主歌謠大師王明哲當天14:00-14:20將應邀與會到場獻唱。

王明哲為台灣文化傳唱，其傳唱作品無數，被視為是台灣國寶級的民主歌謠大師，另值一提的是王明哲昨相繼訪視86歲林宗源與74歲的黃勁連等兩位台語詞曲合作的夥伴，王明哲在訪視時並分別彈唱林的詩作「鳳凰花開」與黃作詞的「天送伯仔」。

「台語文學就是台灣文學」！林宗源與黃勁連均是台語文學運動的火車頭人物，台語詩詞獲獎無數。是戰後提倡以台語寫詩的先鋒人物。

※黃勁連(維基百科)

是南台灣在台語文學運動的火車頭人物。

經歷「主流詩社」、「笠詩社」、蕃薯詩社同仁、台灣筆會、台文推展會、台灣現代詩人協會會員。

曾任《台灣文藝》總編輯，台北市「漢聲語文中心」主任。

現任「海翁台語文學」總編輯、「蕃薯詩社」總編輯，「台南師院、嘉義大學」、「台南縣、市教育局」、「台南市傳統文教基金會」、「金安文教機構」台語師資講習會教授，「榮後文化基金會」秘書兼董事。

※林宗源(維基百科)

1970年代開始以台語寫詩，是戰後提倡以台語寫詩的先鋒之一。

曾任現代詩社社長、台語文推展協會會長。1964年加入笠詩社，1987年為 台灣筆會 理事，1991年與 黃勁連 等人創立「蕃薯詩社」，發行《蕃薯詩刊》，強調「台語文學就是台灣文學」。

林宗源重詩的知性，詩作題材多元，從台灣社會、鄉土、人生哲學到政治運動皆有。著有詩集《力的建築》、《食品店》 、《補破網》、《力的舞蹈》、《濁水溪》、《林宗源台語詩選》、《無禁忌的激情》、《林宗源台語詩精選集》等等。