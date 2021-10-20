習近平說：中國是否有民主，只能由十四億人決定。習近平有勇氣接受十四億人不記名投票嗎？圖／擷自中國人民網

戰狼處處碰壁之後，少讀書的習近平，居然開始搞文鬥了，習近平自認民主不是美國專屬，中國在老共治下，也是民主國家，並且說：「中國是否有民主，只能由十四億人決定」，這話說來大聲，想必有十億以上的中國人會感到刺耳，不知道習近平有無勇氣，接受十四億人不記名投票，驗證中國到底有沒有民主？

中共在革命初期，勇敢批判老蔣領導的國民黨政府不民主，搞獨裁，甚至許諾只要能夠拉下國民黨，換黨執政，屆時，人民就可以擁有言論自由，政黨開放，媒體開放，這些砲聲也獲得左派媒體肯定，紛紛靠攏，但是，中共奪得天下後，老毛開始狡辯說：他沒有說過要在中國實施民主制度，並且推銷共產黨的寡頭壟斷專政，才真的好棒棒。

國際媒體分析說：「習近平自己搞大外宣，自賺廣告費，原因就是要挑戰國際社會對民主的定義和秩序」。

暴力、謊言、宣傳 中共統治法寶

習近平敢如此大聲急呼：中國有無民主，要十四億人親自感受，理由很簡單：這所謂十四億人根本只有一張嘴，而且還是只吃飯的啞巴，打著假民主旗幟的人代，也只是橡皮圖章，連廁所裡面的花瓶還不如，1949年，老共執政，並沒有實施民主制度，老毛食言而肥，左派或民盟人士大為失望，卻難逃牢獄之災，七十年來，中共藉由反右鬥爭，暴力抓捕，流放，下獄或判死者，至少有幾千萬人，各種花招，用來整肅呼叫民主的人士，國家暴力動作從沒停過，最近連批判電影《長津湖》，也成了顛覆國家，習近平絕對有自信：「黨說你們有民主，就是有民主」，因為暴力，謊言，宣傳就是老共統治中國三大法寶。

在暴力下，產生恐懼，這是人性中最脆弱部分，老共也最擅長用暴力營造恐懼，讓老百姓接受擺佈，所以習近平可以用自己的說詞代表十四億人，問題是沒有人敢說：「我不同意」，如同國王新衣故事，那位發現國王沒有穿衣服的人，會先下獄。

其實，從希臘雅典的城邦民主開始，人類實施民主制度超過三千年，仗量民主深度，也有一定指數依據，例如：這個國家有無言論自由，因為言論自由是實施民主的基礎，如果掌權者作錯事也不能批評，這種假民主，只是專制獨裁，其次，這個國家人權是否受到保障，因為生命大於制度，民主制度作用在於保護人民，第三，有無依據法律的政權和平轉換制度，第四，有無議會問責制度，用來節制政府權力，如果用這四項指數來衡量中國現狀，中國幾乎全部落後，習近平卻要強辯：中國式民主優於世界各國，恐怕全世界都不相信。

沒有言論自由，就不會有民主自由，這兩句話是相對的，國民黨統治中國，認真算來只有二十年，1928年之前，北伐戰爭，南方政府對抗北方軍閥，1928年之後，這二十年的南京政權也有一半時間陷入戰爭，過半數中國人在戰亂中生活困頓，可以想像，也因此給了共產黨發展溫床。

老共針對國民黨控制媒體，認為有機可乘，於是大開言論自由大門，當時上海大公報、文匯報，言論偏向自由進步，很多文章因此得罪蔣介石，老蔣派出陳布雷去和報社溝通，老共也派出周恩來去攏絡這些報紙，當時，中立知識份子組織民主同盟，卻表現親共，毛澤東為了收買民主人士，還大言不慚說：共產黨不怕批評，越多批評，共產黨越進步，許多報人信以為真，紛紛倒向共產黨，替中共說好話，結果協助老共奪天下之後，毛澤東就換了一副臉色，沒收言論自由，也沒收民主。

習近平似乎忘了中共食言而肥的歷史，不久前還下令沒收私有資金辦報的權力，所有媒體全面黨營，現在，還在國際上大談共產黨式的民主，簡直讓人笑掉大牙。



國際媒體分析：「習近平自己搞大外宣，自賺廣告費，原因就是要挑戰國際社會對民主的定義和秩序」。圖／擷自中共新聞網