游姓祠廟盛蘭堂

宜蘭縣內的家廟祠堂，游姓有五座，居各姓之冠。宜蘭市有二座：一座是聖後街118號「盛蘭堂」，屬「王」（才游）血脈。稱「王游」係唐末王潮，於公元891年創建閩國，於今福建省境內，五代初，王氏後裔患難播遷，歷北宋、南宋、元朝，至明成祖永樂甲午12年（公元1414年），王念八公自寧化遷入福建省詔安縣秀篆，念八早逝，遺子王先益改姓馮，稱先益，所以一般通稱「王游」。另一座在宜蘭市崇聖街八十三號「立雪堂」，屬「清游」（方游）血脈。

壯圍鄉壯六路39號，建於清道光年間的「追遠堂」，屬「王」（才游）血脈。

員山鄉員山村博愛路35號「餘慶堂」，屬「清游」（方游）血脈。

冬山鄉太和村太和路70號，亦建於清道光年間的「東興堂」，屬「清游」（方游）血脈。

閩國傳承55年，於公元954年覆亡，王審知之子王延政遷徙至金陵（今南京），幸未遭遇王孫被誅掠厄運，然迫於時勢，紛紛改姓以避禍，有改姓游，國破家亡，如魚游來游去；有改姓尤，以避災禍怨尤；更有改姓沈，與「審」諧音，以示王審知後裔；有改姓葉，如樹葉飄零，不知所止；王、游、尤、沈、葉原是同一血脈。

王游平石三大房淡蘭子孫，嘉慶19年（1814）各出資兩圓，共立二世祖烝嘗會，是盛蘭堂祭祀公業的濫觴，明治33年（1900）二世祖公會分四坎，大正2年（1913）擇於宜蘭市聖後街，建祖祠一座，堂號取自「盛衍淡蘭」命名「盛蘭堂」，奉祀一世王念八公、游氏三世信忠公、二世先益公等牌位，每年8月22祭祖，創始會員有167名。原建築於1945年戰時空襲受創，1952年重建，1997年拆除改建7層商業大樓，頂層新建祖祠，是王游子孫蘭陽的總祖祠。



宜蘭市聖後街游氏家廟盛蘭堂。圖／李界木提供



盛蘭堂舊照，是王游子孫於蘭陽的總祖祠（1980年代 攝；宜蘭縣史館 提供）



1997年拆除改建7層商業大樓，頂層新建祖祠。圖／李界木提供



宜蘭市崇聖街立雪堂舊照。圖／宜蘭縣史館，李界木提供



壯圍鄉壯六路游氏家廟。圖／李界木提供



追遠堂。圖／1980年代攝，宜蘭縣史館，李界木提供



員山餘慶堂。圖／李界木提供



餘慶堂大門掛有匾額。圖／李界木提供

蘭陳氏鑑湖堂

「陳氏鑑湖堂」位於宜蘭市進士里，是宜蘭縣旺族陳氏的家廟，進士里舊稱「擺厘」，本為噶瑪蘭族擺厘社的聚居之地。

陳家原來住在福建漳州漳浦縣，因為環境所迫，於乾隆三十二年遷居到台灣的苗栗，道光三年為避漳泉械鬥及土匪搶奪，再舉家遠徙宜蘭拓墾，初居員山鴨母寮，到了清咸豐年間，陳氏的陳宣梓、陳宣石兩堂兄弟開發珍珠滿力社及擺厘社地區，並且在此興建宅院，因鑑湖在福建祖居地以水清如鏡而聞名，為敬懷鄉里，故取名「鑑湖堂」，經過幾代族人的努力，「擺厘陳家」終成為宜蘭聞名的重要家族。

鑑湖堂長久以來一直是陳姓宗族們的精神中心，古厝於1982年重建為二進四廂紅牆大厝，有八大房百餘人口同住於此，昔日稱陳老師大厝，環繞古厝的有池塘、後院，其祖產面積達320餘甲。鑑湖陳氏是聚族拓墾戶成功的範例，枝大葉茂、人才輩出，園林格局完整，有祠堂、四合院、池塘、書院，蔚為人文意涵濃厚的歷史空間。

「陳氏鑑湖堂」占地約2甲半，以祠堂坐落處區分為前頭厝、後頭厝，前頭厝為陳宣石大宅，後頭厝則為陳宣梓府第。二次世界大戰期間，建物遭受嚴重破壞，後由陳嵐峰將軍集資重修鑑湖堂正廳，以做為祭祀之用，即為陳氏家廟。目前雖然僅存正廳、山門及一部分的右外護龍廢墟，但是從配置中，仍不難想像當年規模之宏大。

八房古厝為第八房陳燦元的三合院住宅，外觀保存完好，經常吸引遊客的目光。近年以原材質、原貌重建的第四房陳定溪古厝則呈現古色古香之美。陳氏松園為前頭厝宣石大宅，植栽以落羽松最為著名，「松園」即由其而得名。



陳氏「鑑湖堂」坐擁豐富、多元的家族聚落景觀，在幾代族人的努力下，擺厘陳家已成為宜蘭知名的重要家族之一。陳氏鑑湖堂，位於宜蘭市進士路36-10號。圖／李界木提供



宜蘭陳氏家族枝大葉茂、人才輩出，園林格局完整，有祠堂、四合院、池塘、書院，蔚為人文意涵濃厚的歷史空間。圖／李界木提供



具有百年歷史的宜蘭陳姓家廟「鑑湖堂」，初到這裡的人，莫不驚訝於在都市叢林中，居然有這麼一個傳統家族聚落。圖／李界木提供



「鑑湖堂」地理鍾毓，人文、歷史豐富，加上細心管理，協助地方推展文化傳承及維護自然景觀生態，成為鄉親共同的資產。圖／李界木提供



「鑑湖堂」佔地約二甲半，於1982年重建為二進四廂紅牆大厝，有八大房百餘人口同住於此，昔日被稱陳老師大厝。圖／李界木提供



「鑑湖堂」祖先以輩份分立牌位，從創造陳姓的始祖起至來台一世祖、二世祖到八大房，均照順序分列的清清楚楚。圖／李界木提供



陳氏鑑湖堂有一個小西湖景，它是落羽松的氣根所構成的。圖／李界木提供



「陳氏鑑湖堂」四個水生植物池佔地約五分地，共種有一百五十多種水生植物，大都是在雙連埤因被破壞而搶救移植過來的。圖／李界木提供



同治二年( 1863 )，陳掄元將士墻茅簷改建為磚牆磁瓦，並正名為「登瀛書院」，富麗堂皇，因此有「瓦學」之稱。圖／李界木提供



現在書院中供奉的三恩主中以「關帝」為主神，另外分別奉祀「南宮孚祐帝君」( 呂洞賓 )，以及「九天司命灶君」。圖／李界木提供

鄭氏家廟：廣孝堂

廣孝堂創建於日治大正十年至十四年間（1921-1925），由鄭氏人士集資興建，作為宗祠，原址於宜蘭市聖後街。原座落宜蘭市聖後街，因受都市計劃的道路拓寬，必須拆除；但在相關人士及宜蘭縣政府的協助下，得以拆遷於國立傳統藝術中心內，移建時盡量保留原有木構件，力求恢復建築物之原有風貌，以獲得完善之保存與維護。如今作為傳藝中心園區內傳統家廟建築的展示空間，室內依傳統格局擺設佈置家具器物，以推廣傳統祭祖儀式活動且兼具街區導覽中心之功能。



傳統藝術中心（廣孝堂）。圖／李界木提供



蔡氏宗祠：洽合堂，建於明治40年(1907) ，位在同慶街98號。圖／李界木提供



鍾何祠堂：瑞蘭堂，建於大正10年(1921) ，位在舊城北路70巷21號。圖／李界木提供



黃氏家廟－建和祠堂：創建年代：相傳始於民國10年(1921年))建和祠堂已於民國88年重建。圖／李界木提供



黃氏家廟－建和祠堂列祖。圖／李界木提供