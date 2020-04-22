中國「天網計畫」導致老大哥正在看著你的歐威爾現象，令人惶恐與憂心，而其中「晶片卡台胞證」的功能為何？引人好奇。圖／Pixabay

2019年6月初版二刷《科技島鏈》序言指出，台、日、韓不僅擁有前瞻技術，同時也是地緣政治學上新冷戰的前緣(Asian Edge)。在新一輪的冷戰中，台灣會站在同文同種的中國這一邊，還是以民主與自由貿易立國的西方世界那一邊？經濟、國防上的威脅，又是否會超越民主自由與生活型態的選擇？

該書作者DIGITIMES社長黃欽勇先生由西太平洋地區「第一島鏈」概念，敏銳地提出「科技島鏈」思維，探討台灣的走向，引人深思。不過，該書出版後，2019年底發生武漢肺炎疫情，後來演變成恐怖的全球大流行，迄今仍在延燒中。

依4月19日媒體報導，掰掰中國，美日歐力推企業撤離中國，在過去過度依賴中國工廠苦嚐惡果，亦即，日、美、歐洲各國產業界開始推動「去中國化」。而2、3年前，在中國的台商就有部分出走越南或移回台灣設廠，似有先見之明。如今，再來探討前述台灣走向的問題，答案就清楚多了。

天網監控城市遊民

該書第34至35頁「老大哥正在看著你」指出，外界傳聞中國有一個天網計畫（Skynet），中國政府透過天網計畫，以臉部辨識、雲端服務，監控所有中國政府有興趣的對象。據悉，中國已經有超過2億個智慧監控裝置，可以隨時監控城市遊民，當然也心照不宣的可以從海關開始，監控所有的入境人士。

又指出，我（按即黃社長）曾試過12：30從台北松山起飛的飛機，14：00就落在上海虹橋機場，5分鐘走完虹橋機場步道，10分鐘過了海關，14：35坐進上海仙霞路、古北路口的分公司開會。過海關的那一段印象最深刻，我將晶片卡台胞證交給了海關，手指頭還沒放進指紋辨識機器，海關的官員就說好了。我驚訝於中國海關的服務效率，也十分好奇背後的運作系統。

前述「天網計畫」導致老大哥正在看著你的歐威爾現象，令人惶恐與憂心，而其中「晶片卡台胞證」的功能為何？引人好奇。未來內政部發行的數位身分證New eID，如果不幸使用到「中國貨」，那麼侵害人權的疑慮，大家就要注意了。