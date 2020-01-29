張文樹13歲從學徒做起，跟著上海師傅學習手工縫製旗袍，他將人生歲月精華一針一線細膩的縫進旗袍裡。不論是選布配色、剪裁縫製都展現深厚實力，走過數十年對於手工縫製旗袍，張文樹的熱情始終如一。

回想起擔任學徒的3年4個月，張文樹爽朗地笑說，當年上海師傅鄉音重又嚴格，學不會就常被師傅拿布尺敲頭，「敲得我頭都暈了！」但嚴師總是出高徒，學成後的張文樹在桃園經營手工旗袍店，一眨眼已過了40個年頭，靠的就是精湛手藝。

師承上海派手藝 一針一線真功夫

談起手工旗袍的縫製，張文樹仔細說明可分為上海派與福州派，自己學習的上海手藝，就是以「精細」著稱。當年在台北當學徒時，張文樹的師傅專門在幫官夫人量身打造旗袍，就是因上海師傅的手藝有口皆碑。

光說還感受不出，張文樹從衣架上拿了件手工縫製的男性短衫，一面扣起扣子，一邊驕傲地說，「上海手藝的精細，看衣服的『對花』就知道。」只見他手上的衣服在扣起鈕扣後，中間的花紋、線條竟是無縫接軌，像是一整面未經過剪裁的布料一般，精細的程度令人讚嘆。幾十年經驗，讓張文樹面對各式花樣的布料都能得心應手，能精準看出哪個部分要剪來做上襟，哪些地方能用來當袖口，不只是縫製，從一開始的剪裁就都是功夫。



張文樹熟練地使用粉線，在布料上精準地「彈」出直線和弧線。圖／林冠良

盡心為客服務 展現手作溫度

不過在早期的年代，一般人仍認為中國來的旗袍手藝才是正統，1979年張文樹決定在桃園開設自己的店面，鄰居眷村太太還懷疑他一個台灣人，是否真的能做出令人滿意的手工旗袍。「那時都還要在訂單上註明『不合身、退訂金』。」回憶起當年往事，張文樹還有些哭笑不得，但最後拿到訂製旗袍的太太們，卻從沒人要求退訂的。

不只是手藝了得，更因為他對每件旗袍都是認真以待。兩位女兒出嫁時，張文樹也親手替她們縫製了大紅旗袍，「每件旗袍我都盡心地做，不管是女兒還是客人的。」，張文樹略帶靦腆的笑容說著。



熨斗、糨糊、粉線、剪刀、布尺和針線，張文樹靠這些工具就能完成一件手工縫製旗袍。圖／林冠良

用生命縫製旗袍 堅持做到最好

曾經歷過手工訂製旗袍蓬勃發展的時期，張文樹用台語逗趣地說：「不是眠床，就是布床。」當時忙碌程度，使他幾乎醒著的時間都在縫製旗袍。但隨著中國工廠大量生產壓低了旗袍價格，手工旗袍生意受到影響，但張文樹還是對自己的手藝十分有信心。他認真表示，「你要叫我隨便做一件，我還真做不來。上海師傅對旗袍是很講究的，就連衣服滾邊都是一針一線縫，而且堅持一寸之內必定要縫九針，少一針都不行。」

張文樹對旗袍的堅持，從不因買氣高低有所動搖，他也相信真金不怕火煉，即使店面隱身在桃園鬧區的巷弄裡，喜歡手工縫製的內行人，自然有辦法找上門來。



上海派旗袍講究剪裁、滾邊縫製，做工細膩，充分展現女性柔美身形。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：55