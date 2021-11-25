新古典室內樂團年度鉅作《聲景音樂劇場－給NK的十行詩》，今11月25、26日於衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。這是一齣結合文學、音樂、劇場、聲景、互動科技的跨域作品，呈現出令人驚豔的撼動與想像。

《給NK的十行詩》由藝術總監陳欣宜創意發想，以榮獲「第39屆吳三連文學奬」江自得醫師探討「美」為主題的詩集，將其內容論述轉化為六幕包括:《純粹的美I》《無慾的秋天》《矯情的旗幟》《媽祖的神諭》《沸騰的城市》《純粹的美 II》，各自獨立而又相連呼應的聯篇樂章。

陳欣宜表示：藝文環境的共好和提升需要大家一起努力，近幾年來積極以音樂為出發，致力於「有界無域」的創作理念，集結國內外來自臺灣的傑出設計人才及表演藝術家共同合作，探索深層藝術內涵，持續性的創作具論述與哲思之跨域作品。

※《聲景音樂劇場－給NK的十行詩》節目冊/江自得 (詩人的話)

在不算短的生命裡，美總是不其然地來造訪。美麗的夕陽，驟雨後的村莊，義大利民謠，東西方的音樂與繪畫雕塑，日本茶道師千利休的禪與美，金閣寺的美以及安藤忠雄、貝聿銘、Renzo Piano的現代建築美…..。美，像一道光，來自神祕的天際，照亮我生命的陰暗角落。

2004年的某一天中午，我坐在台中榮總一個白色長廊的末端，眼見一位女醫師自長廊的另一端款款走來，她的神態就如我最欣賞的兩個畫家-義大利的莫迪里安尼和日本的竹久夢二，分別以他們的妻子為模特兒所畫的女性人像畫融合起來的樣子，那種特殊的美成了一個美的原型，居住在我的內心深處。因而觸發了我的寫作《給NK的十行詩》，

NK的命名來自兩位畫家妻子的名字。莫迪里安尼是Jeanne Hebuterne，取最後兩字母ne。竹久夢二的第一任妻子岸たまき (kishi Tamaki)，取最後兩字母ki。兩者合起來是neki，簡稱NK。

這次的演出，在陳新宜老師及導演、作曲家、音樂家、舞蹈家、空間設計家的通力合作下，以科技與藝術的融合，將《給NK的十行詩》裡的六首詩，做了全新的詮釋與再創作，期待他們的演出大獲成功。(江自得)

文學 × 音樂 × 肢體 × 科技 × 聲景 × 劇場 × 多聲道環繞音場

《給NK的十行詩》嘗試和互動藝術科技結合，經由舞者演員的肢體、音樂家的演奏、聽覺與視覺移動的互動機制層次，介入電聲和臺灣在地文化聲景素材的堆疊、融合，以及多聲道環繞音場設計，用心實驗創造出充滿想像與色彩的音樂混成畫，展現當代表演藝術跨域交互對應的存在型式，讓音樂與文字纏繞交織與各種生命樣態對話，回應土地的聲音，從對美的歌頌進而啟動對人生本質的探索和追求，希望開創臺灣音樂劇場的新美學形式。

音樂委託榮獲2019年ISJAC年度傑出新音樂奬旅居荷蘭的作曲家方斯由，舞台設計則由榮獲「國家卓越建設獎首獎」的知名建築師趙建銘操刀，並邀請張心瑜、絲釋民以及舞蹈家薛喻鮮等9位傑出的表演藝術家共同演出。另外還包括:鬼才導演吳維緯、知名影像設計王奕盛、編舞家張雅婷、互動技術設計口口實驗室、旅居新加坡的聲音藝術家楊茜茹、新銳燈光設計宋永鴻、服裝設計黃稚揚…等。