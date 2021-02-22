意在參選2024總統大選的趙少康，挾著話題，持續創造網路聲量，更拋出赦扁的議題。這是老話題了，綠營已多次提出，卻不了了之。此時此刻，由深藍的趙少康提出，果真是創意爆表，有直搗黃龍之意，重要的是他想營造出具有「總統」參選人的格局，以此吸引綠營的目光。換言之，小英多年來的不作為，讓趙少康撿到槍；反之，小英若赦扁了，卻好似趙少康勝過綠營中人。

其實，綠營對赦扁一事，從2016年小英選上總統之前就不斷提出，尤其每逢選舉、就職或適當時機，赦扁的呼聲從未間斷。甚至民進黨的民代也聯署過、重量級大老也都提過，但小英也承諾了，也總有不同的理由，如大家一起努力創造氛圍與條件。這話說到重點了，其實回溯歷史，當年阿扁被冠上貪腐的罪名，就是馬政府創造氛圍與條件下的產物。

回顧扁案，他在卸任半小時就成了貪瀆案的被告。雖未被限制出境，但特偵組罕見地採取「出境通知」的方式，發函給外交部、移民署、海巡署，要求相關機關在陳水扁申請出境時，必須即時通知特偵組，由其決定是否限制出境，或予以傳喚、拘提到案。

不到半年陳水扁就遭到檢察官聲押、上銬、移送法院，並裁定收押、移入台北看守所，成為我國歷史上首名因司法案件遭收押的卸任元首，儘管曾兩度獲得裁定無保釋放，但特偵組兩次抗告後，仍被關押超過六年多，才獲准保外就醫至今。

這期間，國內外媒體潑糞式的報導，權且不管陳水扁是否貪瀆有罪，但陳水扁貪瀆有罪的形象早已成了媒體排山倒海報導的既成事實，馬政府成功地營造出民進黨就是貪腐集團的氛圍。甚至許多民進黨人士也急於與陳水扁家族切割，以致許多人也認為民進黨也和國民黨簡直沒兩樣，這樣的景象不只重重打擊了台灣人的情感，更深深挫敗了台灣人當家作主的信心與期待。

阿扁特赦議題無可迴避

當然，配上司法的大動作偵辦與羈押，特偵組檢察官大陣仗一字排開的宣示，查不出扁案就下台、越方如到日本要辜仲諒作偽證、中途更換法官、阿扁獄中被餵食精神藥物等等。凡此種種司法審判過程，不管是程序的不公平或深刻的政治介入痕跡，至今仍不見當時相關的司法人員做出合理的解釋或說明，相反的，在小英執政以後，竟充斥不降反升者的奇特現象。

相反的，馬英九有一百多案纏身，卻被技巧性的簽結。馬英九反成了政治清流，而陳水扁就是貪腐。從特支費、國務機要費等類似案件有「大水庫」可開脫，許多案件在認定上更有「法定職權」及「實質影響力」之別，我們見不到同一套標準，以致「辦綠不辦藍」成了另種司法形象。

特赦阿扁，一直是個政治議題。但不分藍綠，卻不約而同地喜歡單從法律層面來做雙重標準的認定。過去每逢選舉，阿扁成為藍營的提款機。現在，趙少康為求大位不惜逆勢操作，除了爭取話語權，還企圖分化綠營內部。

此時此刻，別再迴避特赦阿扁的議題了。這不是情緒勒索也不是黑道道義，相反的政治的司法化或司法的政治化才是真正的重點，與其說特赦阿扁，不如說是轉型正義、司改的一環，連完全執政的民進黨都不做，那還有誰會做？與其讓旁人來說媒，不如向人民好好展現「綠色執政、品質保證」的成效吧！