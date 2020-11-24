在新課綱之下，所有學科的內容皆有新的呈現方式，以最合適的教法與其配合，以促進學生的學習，教師的也應調整為促進者或引導者，以回歸學生的自主與主動學習。圖／擷自國家教育研究院，大同高中網站，民報合成

自2019年8月開始實施新課綱，可惜，因準備度不足，造成部分教師抗拒改變。台大社會系接受教育部高教司委託，自今（2020）年7月起連辦50場「作伙學：學習歷程檔案審議會」，邀請超過1,300位高中教師、學生、家長及大學教授，一起討論學習歷程檔案的實施狀況與困難，並於11月12日舉辦成果發表。計畫主持人台大社會系林主任指出，一般家長仍有5成以上不瞭解學習歷程檔案，高中老師也只有2成認為自己完全瞭解。顯然，學習歷程檔案對大多數人而言，仍未完全理解。實際上，因我國中小學校迄未全面使用學習歷程檔案，且其又包含著「學習」、「歷程」、「檔案」等三個概念，意欲一下子完全，當非易事。

其次，報告中也指出，教師「沒有因108課綱的實施而改變其教學方式」的六大原因，包括：（一）任教科目的特性很難採取新的教學方式（17.8%），（二）年紀大了等退休（23.5%），（三）培養基本學科知識比較重要（37.3%），（四）不瞭解課綱的理念（41.7%），（五）傳統教學方式比較能夠幫助學生面對升學競爭（50.60%），（六）教學負擔太重，沒有心力調整（63.8%）。上述的數據，雖能看出教師何以未能改變教法的原因及其比例，然而，卻未呈現有多少比例的教師已改變教法，易讓人誤以為無任何教師已在教法上做出改變。

創新教法讓學習更有趣也充滿挑戰

另外，前述教師沒有改變教法的原因約可歸納為三大類：一、是那些學科特性很難採取新的教法？其實，教學應不止是知識的傳授，任何學科若能以傳統「講述法」之外的多元創新教法來進行，學習將更為有趣與充滿挑戰。若干年後，學生也許忘記老師教了什麼，但老師的教法仍能讓學生牢記在心裡。二、教師們習慣於認為升學考試要考的「知識」才重要，所以，常只強調知識，忽略教法的創新。然而，好的教學法，不僅能傳授知識，更能讓學生學會思考與自我學習的能力。三、因教師沒有機會瞭解課綱的理念，也無法體會課綱的內涵，習於按照以往的教法進行；或即使知道教法的重要，卻因沒有時間學習與嘗試新的教法，只好繼續使用相同的教法。

事實上，在新課綱之下，所有學科的內容皆有新的呈現方式，不同的教學內容，也應有最合適的教法與其配合，以促進學生的學習；此外，教師的角色也應由單純的灌輸者，調整為促進者或引導者，以回歸學生的自主與主動學習。所以，教師在強調知識傳授的同時，亦宜花心思於教法的開發，正如同球隊教練，必須隨時研擬新戰術，才能贏得勝利。

以科學學習為例，教師若能提供學生探究、動手做、小組合作、發問、概念釐清的機會，或藉助於視聽媒介引發學生思考，將能有效提升學習成效。此外，科學探究（Scientific inquiry）是新課綱的重點之一，經由合適的教法與教學活動，學生才能認識科學探究的真義（Be able to know），並習得科學探究的能力（Be able to do）。缺乏學習脈絡的「講述法」收效實在有限。所以，教師想法改變之後，才能針對學科內容所需，並以合適的教法，教出新課綱的所強調的素養。