自2019年8月開始實施新課綱,可惜,因準備度不足,造成部分教師抗拒改變。台大社會系接受教育部高教司委託,自今(2020)年7月起連辦50場「作伙學:學習歷程檔案審議會」,邀請超過1,300位高中教師、學生、家長及大學教授,一起討論學習歷程檔案的實施狀況與困難,並於11月12日舉辦成果發表。計畫主持人台大社會系林主任指出,一般家長仍有5成以上不瞭解學習歷程檔案,高中老師也只有2成認為自己完全瞭解。顯然,學習歷程檔案對大多數人而言,仍未完全理解。實際上,因我國中小學校迄未全面使用學習歷程檔案,且其又包含著「學習」、「歷程」、「檔案」等三個概念,意欲一下子完全,當非易事。

其次,報告中也指出,教師「沒有因108課綱的實施而改變其教學方式」的六大原因,包括:(一)任教科目的特性很難採取新的教學方式(17.8%),(二)年紀大了等退休(23.5%),(三)培養基本學科知識比較重要(37.3%),(四)不瞭解課綱的理念(41.7%),(五)傳統教學方式比較能夠幫助學生面對升學競爭(50.60%),(六)教學負擔太重,沒有心力調整(63.8%)。上述的數據,雖能看出教師何以未能改變教法的原因及其比例,然而,卻未呈現有多少比例的教師已改變教法,易讓人誤以為無任何教師已在教法上做出改變。

創新教法讓學習更有趣也充滿挑戰

另外,前述教師沒有改變教法的原因約可歸納為三大類:一、是那些學科特性很難採取新的教法?其實,教學應不止是知識的傳授,任何學科若能以傳統「講述法」之外的多元創新教法來進行,學習將更為有趣與充滿挑戰。若干年後,學生也許忘記老師教了什麼,但老師的教法仍能讓學生牢記在心裡。二、教師們習慣於認為升學考試要考的「知識」才重要,所以,常只強調知識,忽略教法的創新。然而,好的教學法,不僅能傳授知識,更能讓學生學會思考與自我學習的能力。三、因教師沒有機會瞭解課綱的理念,也無法體會課綱的內涵,習於按照以往的教法進行;或即使知道教法的重要,卻因沒有時間學習與嘗試新的教法,只好繼續使用相同的教法。

事實上,在新課綱之下,所有學科的內容皆有新的呈現方式,不同的教學內容,也應有最合適的教法與其配合,以促進學生的學習;此外,教師的角色也應由單純的灌輸者,調整為促進者或引導者,以回歸學生的自主與主動學習。所以,教師在強調知識傳授的同時,亦宜花心思於教法的開發,正如同球隊教練,必須隨時研擬新戰術,才能贏得勝利。

以科學學習為例,教師若能提供學生探究、動手做、小組合作、發問、概念釐清的機會,或藉助於視聽媒介引發學生思考,將能有效提升學習成效。此外,科學探究(Scientific inquiry)是新課綱的重點之一,經由合適的教法與教學活動,學生才能認識科學探究的真義(Be able to know),並習得科學探究的能力(Be able to do)。缺乏學習脈絡的「講述法」收效實在有限。所以,教師想法改變之後,才能針對學科內容所需,並以合適的教法,教出新課綱的所強調的素養。