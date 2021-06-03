卡繆在《瘟疫》（La Peste）一書中倡議，「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」、「我們既沒有理由抱持希望，更加沒有理由感到絕望」、「瘟疫永不會死亡或消失……總有一天會重來」。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

台灣立院通過八千四百億的「紓困專案」後，將自明起撥款對全民雨露均霑發放！此舉如同老天垂憐台灣在前陣子的久旱缺水，結果是「梅雨季節」驟降就迎刃而解棘手問題，朝野對於當局紓困與老天「及時雨」極其有感；但，對於「武漢肺炎」災情在最近如「星星之火燎原」般的反撲，堪稱已讓彷似「世外桃源」的台灣飽受侵襲而死傷枕藉！工商百業之受創更是哀鴻遍野、欲哭無淚……幸虧政府大手筆撥款救急，這或許會讓民間的焦慮感因而稍獲紓解？唯獨疫苗取得卻好像「大旱之望雲霓」，即使日本義助三千萬劑，但還是人心惶惶。

處此「心浮氣躁」氛圍下，曾於「二二八」那年榮獲諾貝爾文學獎的法國作家卡繆（Albert Camus），由於去（2020）年適逢其不幸英年早逝整整一甲子！恰好碰上「武漢肺炎」在全球肆虐，卒使其名著《瘟疫》（La Peste）倍受注目，特別是書內倡議「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」「我們既沒有理由抱持希望，更加沒有理由感到絕望」、「瘟疫永不會死亡或消失…總有一天會重來」……在在扣住讀者心弦。

因此，日前上電視節目時便順帶淺談卡繆，提其《瘟疫》暢銷而使他成為「法國的良心」、及「公共知識分子」……甚且還獲諾貝爾文學獎殊榮！從沒想到的是，原來離島的金門大學早於去年畢業典禮時，校長陳建民便已引用卡繆在該書所言「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」！還進一步解讀「正直」名詞就是「盡本分」、就是「端正個人道德修養及為人處世」的態度，要以「寬敞的胸襟」和對朋友的「忠誠與信任」面對困境，真是壯哉斯言！尤其是「對抗瘟疫的唯一方法就是正直」之銘言，陳校長提醒應屆畢業生，直陳「這是一個充滿變化與挑戰的世界，但師生與朋友情誼是恆久的……期勉同學學習認識自己，懷著真誠心，不逆詐、不巧偽，勇於接受未來橫逆與挑戰」。

而無巧不成書的是，台大醫院內科蘇大成敎授也於去年底對疫情有感，在報端引述卡繆《瘟疫》一書時也指出「對抗瘟疫的唯一方法，就是正直與誠實」……比陳校長是多了「誠實」兩字！且還提及「對抗病毒應是全人類的事，無關乎英雄主義」「面對國家當前重大災難緊急事件之際……防疫視同作戰，對於現在重大緊急的公衛事件，用醫院治療及研究疾病的倫理審查，來規範公共衛生的疾病篩檢及盛行率調查，絕對是緩不濟急的」。

沒有個人命運 只有集體經歷

面對卡繆生前遺言，清大畢業後再負笈美國取得碩士而著有《科學史上的今天》的張瑞棋，在其發表「儘管無法戰勝疫情，也要心懷希望～重讀卡謬《鼠疫》」專文結尾時，他強調「對抗這場瘟疫，已經不僅是個人之事、而是群體共同的責任」、「再也沒有個人命運，而只有集體的經歷」，因其深信「攜手合作，是因有個超越褻瀆與祈禱的東西，將我們結合在一起」！對抗瘟疫是眾人事，所以書中的醫師始終不認為自己或衛生員是英雄……就像卡謬在書中有過如許對話：

「這一切無關乎英雄主義，而是一種正直。說出來可能讓人發笑，但我覺得對抗瘟疫的唯一方法就是正直」！「什麼叫正直？」「我不知道一般人怎麼看；但對我來說，就是盡我的本分」！他再三強調「每個人懷著小小的善心盡其本分，就是英雄」，特別是「武漢肺炎」已讓各國形同「一座座孤島，但每座孤島並非孤立無援，全球已是休戚與共的命運共同體。當每人盡其本分阻止瘟疫蔓延，不只是保衛自己的生活、自己的家園，同時也可幫助其它地區人民平安度過」。

上述引自畢業典禮的校長致辭、台大醫師在報端的弘文、乃至著有《科學史上的今天》作者「有感而發」，不啻在提醒驚濤駭浪中的台灣人要學卡謬在《瘟疫》、或譯為《黑死病》名著所傳授的「不二良藥」，應是比疫苗更能武裝起精神，認清「正直」「盡本分」與「忠誠信念」的開示！

由於在電視節目闡述《瘟疫》時，礙於時間未克「暢所欲言」以詳加解讀，故在本短評予以補充，至盼國人不為勢劫、面對疫情！大家能群策群力、攜手合作勇敢抗拒它、克服它、消滅它！回復原本安和樂利的生活。



作者提到，台大醫院內科蘇大成敎授也於去年底對疫情有感，在報端引述卡繆《瘟疫》一書時也指出「對抗瘟疫的唯一方法，就是正直與誠實」。示意圖／Pixabay，擷自維基百科，民報合成