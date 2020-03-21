醫師生涯回顧——要做一位好醫師也實在不是容易的事

醫病平台的成立是為了使病人與醫生能互相了解，彼此體諒，並重建雙方的尊重與信任，所以我在退休後想要分享些自己行醫的經驗與感想。

由於人類知識的成長，科技的進展，媒體的擴張，社會制度的改變，使得人與人之間的關係變得更複雜。醫生與病人之間已不像以前單純。醫學知識的成長己不是一個醫生腦力可以承受的，醫療已漸漸變成複雜的團隊工作。病人從網上得到不少的醫學資料，對醫生的要求增加，政府與醫療保險公司對醫生要求的文件更加繁雜，新一代的醫生給予病人的時間減少了，醫生與病人的關係也淡薄了。雖然世界宇宙一切不時地轉動變化，但是也有一定不變的法則，醫生的責任還是為病人解除病痛，也應該是最為人尊重的職業。一個醫生只要本著愛心為病人服務，雖然偶爾會有差錯，大部分人是可以了解和原諒的。

我行醫四十年從沒有想過是為了賺錢而看病人，社會對我們的報酬是相當優厚，衣食住行不用愁，孩子們上大學也不用貸款。病人的感恩也常常給我們精神上的支持與鼓勵。

一位七十多歲女病人來看我，她從口袋取出一顆薄荷巧克力糖給我，並說是昨天她在Olive Garden飯店拿到這顆糖果，她特別珍惜地收起來送我的，她感謝我多年來對她的照顧。這顆糖已經半熔化了，但是當時我心裡的感受是無法形容的。

有一天我接到一位老病人女兒的電話，邀請我去參加她父親百歲的生日，她説這是她父親的心願。當我去參加他的生日，他已經有老人痴呆症，但是他還認得我。

我也曾經照顧過一位年輕女病人，她可能是一般醫生認為最壞的病人。我第一次看她的時候，她才十九歲，她已經被外科醫師動過食道閉鎖與胃潰瘍的手術，她有反覆發作的胃潰瘍。她長得美麗而且相當聰明，但是她的生活很亂，她用藥，她是急診處的常客，她看了不少的醫生。因為肚子痛，她常來看我。在我照顧她的期間，她也給外科醫生開過刀，我也曾經送她到Mayo Clinic去會診。她常常半夜打電話給我要藥，我給她胃藥，我勸她少用麻醉藥。偶爾她會在聖誕節寄賀卡給我，有一次她還在卡上附信，寫到她有嗑藥的習慣，她希望能改過，但是很因難。我照顧她二十多年，後來她二年沒有來看我。有一天她突然出現在我的診所，她來感謝我多麼年來對她的照顧，她告訴我，二年前她喝酒發生車禍，行動不便坐輪椅，她的生活改了，不再喝酒嗑藥，她上教堂到學校去演講，告訴年輕人不要嗑藥喝酒。她說這場車禍是上帝給她最好的恩賜。

提到醫療糾紛，我在四十多年的行醫，有三次被告的經驗

一次是四十歲接受政府醫療補助的肥胖女病人，外科醫生為她做了減肥胃手術，我只看她一次門診，做一次胃鏡檢查，她的律師把所有看過她的醫生們與醫院都控告了，二年後她換了律師，才取消對我的訴訟。

另一件是幾年前，我被醫院請去會診一位近五十歲的女病人，我的診斷是部分腸阻塞，可能是克隆氏症（Crohn’s disease）。她出院後到印第安納大學醫院開刀，證實是克隆氏症。三年後，她來看我因為肚子痛，我做了大腸鏡檢查，大腸正常，末端小腸有些小侵蝕潰瘍。我認為可能是復發性克隆氏症，我做了一些血液檢驗，也做了電腦斷層掃描（CT scan），沒有腸阻塞的現象，但是可能有輕微的發炎與纖維化，同時報告有一個可能腫瘤在肚臍下，這腫瘤的影像已在三年前的CT scan 顕示，而且大小不變，胰臟正常。我建議病人嘗試humira治療，病人有點遲疑。我送她回去印城大學醫院會診。三個月後（到大學醫院會診二個月後）重複CT scan顯示胰臟癌，病人後來去世，她的丈夫一年後告我誤診。她的病歷送到病例審查小組，六位醫師認為我沒有過錯。

第三個病例是一個長期抽煙的中年男人，因為大便有血，他的家庭醫生要我做大腸鏡檢查，我用內視鏡拿掉一個小息肉。第二天他來見我的護士沒有抱怨，第三天晚上急診處醫師打電話给我，報告病人在急診室抱怨肚子痛，血液檢查白血球增加，X光沒有顯示腹腔內有空氣。我建議做CT scan，發現在大腸邊有一個拳頭大的發炎性腫瘤，他當晩開了刀。因為長期抽煙，他的肺可能不正常，手術後三天，麻醉科醫師才拿下氣管插管。他控告我醫療失誤。我的醫療責任保險公司的律師見了我，以後她與對方律師通了二十多封信與做一次取證。經過幾個月後，律師告訴我要選擇六位專科醫師到醫療審查小組審查小組，雙方各選三位，而且要雙方同意。我的律師建議我要換掉原來的三位醫師，我問她理由，她也說不出。我認為三位醫師都是醫學會認證的，沒有必要換，我希望這件控訴早點送到醫療糾紛審查小組，我認為這只是拿大腸息肉的可能併發症，我不認為有疏忽過失。雙方律師還是要換醫生，換了幾次，拖了三個多月才選出審查小組醫生。六位專科醫師認為我沒有過失，這案才解決。當我的律師要換審查小組醫師時，我認為雙方律師可能在欺詐我們。我打電話給醫療責任保險公司主管抱怨，我認為這件控訴早應該送到審查小組，不需雙方律師來回二十多封信，也不須換原先被推薦的審查小組醫師。我很灰心，我得到的回答是我不知道美國的法律程序。法律應該保護病人，病人有不幸的併發症，保險公司應該給予補助。我認為法律的程序應該改進，我希望律師對醫病關係能更加了解，我也希望病人與家屬能給醫生有機會解釋病情的經過，醫生與病人彼此多了解，可以減少不必要的法律程序。

當一個醫生應該每天檢討自己對病人所做的醫療。我開業最忙的時期，一天四小時門診四小時內視鏡手術，還要到三家醫院迴診與會診。有一次我到一家醫院（不是我的主要醫院）去會診一位五十多歲的婦女，她的主要投訴是肚子痛與體重減輕。我去看她時已是晩上九點，隔天去看她也在晚上九點以後，我告訴她與家人CT scan發現她有卵巢腫瘤，可能是癌症。第三天晚上我去迴診，她的丈夫不要我再去看她，他對我說我是好的診斷醫生，但是不是好醫師。她的家庭醫師並不怪我，他認為病人不喜歡聽到自己有癌症。我自己反省，我當時實在太忙，沒有給病人與家屬多些時間，而且也不應該天天在晚上九點後去看病人。

當我做住院醫生時，有一位七十多歲的病人因為糖尿病酮症酸中毒昏迷，我治療他的血糖與酸中毒。隔天他醒來，血糖幾乎正常，他的家人很感激。第三天他的血壓下降，他又昏迷了，他得了敗血症，結果他去世了。我很後悔，當時沒想到細菌感染導致糖尿病失控，這病人有中耳炎。

另一病例，我為一位老病人做大腸鏡檢查，她有嚴重的憩室病，她的乙狀結腸嚴重變形。她選在近她住家的小醫院，我在早上七點做檢查，十點多護士打電話告訴我病人抱怨肚子痛，我要護士送她去作X光檢查，報告腹腔有空氣。我打電話請了外科醫師去會診，她被送到城南的一家大醫院開刀。我沒有回去看她，也沒有機會跟家屬解釋。事過兩年，她又進入醫院，我被請去會診。她的兒子見到我很生氣，不要我看她。我把她的病歷拿出來，要解釋給他的兒子，他也不要聽。我當時心裡真是痛苦，我很後悔二年前沒有回去小醫院向家人解釋。

我已退休了，回想過去，要作一位好醫師也實在不是容易的事。有人問我，如果有來世，我是否再選擇當醫師，我的回答是肯定的。我要引用四十多年前，當我在University of Rochester作研究員的時候，一位老教授 Dr Harry Siegel的話：「做醫師是很棒的事，醫學是令人興奮的，每個病人都不一樣，你的生活不會像工程師那般呆板，不管你聰明與否都會被人尊敬，你們都會有很好的發展！」

※本文轉載自： 元氣網醫病平台