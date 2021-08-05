美國印太司令部司令海軍上將約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）8月4日說，美軍在印太地區的重要任務是確保亞太地區，包括台灣海峽的現狀得以保持。圖／擷自阿斯本安全論壇影片

美國印太司令部司令海軍上將約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）8月4日說，美軍在印太地區的重要任務是確保亞太地區，包括台灣海峽的現狀得以保持。他還說，中共在香港、新疆、中印邊境以及南中國海等地區的做法令美軍擔憂，也讓他覺得他有一種緊迫感必須要對中國實施「綜合威懾」。

阿奎利諾在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum ）上說：「我們繼續在這裡（印太地區）活動，以確保該地區的和平與繁榮。我們必須有能力確保現狀保持不變，這也適用於台灣。我們的『一中政策』以及我們與台灣的接觸受《台灣關係法》的指導。我們支持和平以及被批准的行動，避免以和平之外的任何手段解決台海兩岸的任何問題。」

他說，美國對台灣的政策是清晰的，是根據《台灣關係法》、《六項保證》以及三個《公報》進行的。美國與台灣的接觸就是要確保台灣有能力自衛。

阿奎利諾是在被問到是否相信習近平會在六年內攻打台灣時做出上述表示的。阿奎利諾的前任，美國印太司令部司令菲利普·戴維森（Philip Davidson）上將今年3月在美參議院軍事委員會答覆參議員詢問時表示，中國是美國當下最大的戰略威脅，並正加速取代美國的國際地位。他同時回應台灣亦是中國的目標之一，而且解放軍攻台威脅有可能在未來六年內發生。

阿奎利諾沒有直接回答是否認為習近平會提前攻打台灣，但是，他強調印太地區是美國未來最重要的地區，承載著我們最大的安全挑戰，是美國的優先戰區。他援引美軍參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）的一席話強調中國對美國以及現行國際體系的挑戰。米利8月2日在年度「海-空-太空會議」說，「現行國際體制日益受到強烈挑戰，」 「國家、非國家、恐怖主義分子、網路犯罪分子對現行體系形成壓力，一個實力相當的國家，中國，正在崛起，而且正在飛速趕上我們」。

在被追問對習近平有關台灣的各種講話是否擔憂時，阿奎利諾說，相對於中國的言論，他更擔心中國的行動。

他說：「當我說我對行動感到擔憂時，你也提到了其中之一，那就是發生在香港的行動。北京的行動完全背離他們在已有的協議中所要遵循的承諾。如果我們看看中印邊境，我們就會看到類似的行動。我們對此表示關切。如果你看看他們對新疆維吾爾人的相關行動，侵犯我們認為的尊嚴和人權。我們擔心這樣的行動。我們關切地看待他們非法宣稱對整個南中國海的擁有主權，這些宣稱直接和負面影響該地區所有國家的生計，無論捕魚還是獲取自然資源。」

阿奎利諾說，正是中國的這些行動讓他有一種緊迫感，讓他相信必須馬上實施「綜合威懾」。「綜合威懾」旨在融合美軍各個領域的能力，包括最先進武器系統和技術、最新的作戰理念以及海、陸、空、太空和網絡等各軍種之間的無縫協同作戰等。

2020年美國會通過的《2021財年國防授權法案》包括了「太平洋威懾計劃」，單列了一項14億美元的「太平洋威懾倡議」基金，用於提升駐太平洋地區美軍的導彈防禦能力、增強印太地區美軍的前沿部署態勢，以及通過提升互聯、互通、聯合作戰和信息共享能力，加強印太同盟和夥伴關係等目的。

在被問到美軍在台灣危急是否有能力援助台灣時，阿奎利諾說，美國仍然擁有全球最先進、最強大的軍力，可以應對任何「突發狀態」。他說，中國人所說的美國和西方在衰落是沒有事實基礎的。他說，美軍有能力在任何國際法和準則允許的地方進行自由航行和飛越。他特別強調台灣海峽是國際水域，任何國家都可以在這裡自由航行，任何國家也不能將其視為己有。

拜登總統上任以來，美國海軍艦艇七次穿越台海。中國把美艦例行性穿越台海的自由航行行動稱為「挑釁行徑」，抨擊美國是「台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者」。

阿奎利諾星期二還說，他非常看重美、日、印、澳「四方安全對話機制（Quad）」。他說，這是一個建立在共同價值觀上的機制。這些共同的價值觀包括主權、公民自由、人權、法治、自由航行、商品和物資的自由流動，在衝突機制中，國家不分大小擁有平等的聲音等。

今年4月，在四國領導人舉行峰會後，美、日、澳、印聯合法國進行了共同穿行印度洋-太平洋地區的海上演習。去年11月，美、日、澳都參加了印度主導的「馬拉巴爾」軍演。阿奎利諾說，四國未來將會有更多的聯合軍事行動。



2020年3月，時任美軍太平洋艦隊司令的阿奎利諾（中）在越南。圖／擷自VOA