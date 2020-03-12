東海董事會擔心學校成立後師資難求，想藉曾約農先生之聲望與才幹，解決此一問題。曾首肯後，這些困難果獲解決。（圖為開校日的曾約農校長／作者取自官版東海校史）

東海大學第一任校長曾約農先生，在校史上不但具有聖人般的形象和人格特質，其身世更是中國傳統世家的權貴，和「第一家庭」的密切關係，均為後人所「崇敬」與津津樂道，即使開明如周聯華牧師，提起「曾家兩姊弟」，無不尊敬有加。

兩年如彗星般的任期，畫過大度山的時空，讓當年的師生追憶不少「聖跡」，長留史冊，甚有校友以「東海之父」緬懷他；東海六十多年來，望盡前塵仍無來者。一首「留別東海」，彷如「聖箴」般地被貢奉為「完美」的句點，時空凝結，後人多不敢意解，因而留下不少謎團。

首屆歷史系畢業生，蔡榮芳博士所輯「從宗教到政治--黃彰輝牧師普世神學的實踐」第六章「參與創立東海大學---宗教、政治，與自由人文主義教育」的章節中，對曾約農校長有相當篇幅的敘述。這是有別於過往感性「紀念專輯」的描述，蔡博士以「受業者」理性的筆調，把曾校長請下「聖壇」，將聖人解嚴，此乃東海人特質也。玆將精釆重點整理如下：

兩年聘約的來龍去脈

「兩載桃畦手自栽，橫渠孤負叩鐘來」。兩年的桃畦之約聘用原由與過程：

1954年10月間，東海首任校長難產之際，曾約農在「內舉不避親」的「徵召」下，才到大肚山「橫渠孤負叩鐘來」。

一、黃武東董事所獲得之資訊

「藉曾約農先生之聲望與才幹，解決師資難求問題。1955年7月15日，董事會禮聘曾約農教授為東海大學首任校長，並約定兩年為限，待學校開學，校務一切就緒時，須准其辭職。原來董事會起初擔心學校成立後師資難求，乃思藉曾約農先生之聲望與才幹，解決此一問題。曾先生首肯後，這些困難果獲解決」(黃武東回憶錄) 。雖然兩年為限的理由不明，卻容易被教會派董事接受。

二、曾約農受聘的理由

「約老重視教育，不得不臨時受命出來領導」。(李爾康祕書)

「他揭示立校目的為「以基督教精神，遵循國策，實現三民主義教育，並發揚中國固有文化」，用意在糾正以往基督教會所創設的大學不符我國國情之缺失」。(國家教育研究院 2000)

以此呼應「橫渠孤負」的抱負，正符合中國文人以天下為己任的橫渠文化。

但是這「孤負」的過程是經過幾度折衝出來的。

首先致函董事會：「如上述各項，董事會認為可同意照辦，則鄙人可先應聘一年，期滿後，除非雙方願意繼續，應作為自動解約」 (曾函) 。

1955 年4 月25 日，曾校長首次參加第21 次董事會議，會中致詞時略謂：「此次得獲機會爲上帝、爲國家服務，撫心自問，實亦義不容辭，但望董事會能視爲試用，在此試用期間，願將學校籌辦成立，並將基督理想，求其實現」。

結果：「辱荷本校校董會不棄以約農承乏首任校長，年邁學荒，勉允以兩年為瓜代之期，藉以稍盡綿薄。」(首屆畢業生紀念冊，曾前校長序，1959)

可見兩年之約是曾約農孤負「橫渠」的約定，但都有被「徵召」的意味，主動意願薄弱，更非謙沖用詞。

大度山上的儒門風範

「他全心全力投入東海校政，深得學生敬愛」。「他素性節儉，平常總是一襲長衫，遇有典禮，則加馬褂；他不穿西裝，偶而到美國開會，也是如此」。這是國家教育研究院的檔案資料，可見「武城弦誦慚宗緒」應是孔儒聖教家門風的寫照，他的治學頗受當時國內外的尊崇和肯定。然而何來又有「沂水風雩愜素懷」這種 消遙處世平生志的感受？尤其「借得寒鶴耽落拓」，這句以傲世不羈人中鶴自況，以備受師生肯定，校譽直逼台灣大學的校長，怎會有弧單寒鶴之喻？接著「非關雞肋委塵埃」，應該是在光鮮亮麗的光環下，存在著世俗沾塵埃之嘆吧！

曾校長和聯董會之間的磨擦

蔡榮芳博士詳細分梳曾校任職所面臨的三大文化衝突：

辦學理念的差異：宗旨不同。這是倉促「媒合」的代價。聯董會出資來台創校的目的是為了「服務島上的居民」「適應台灣社會需要而設」，不是為了配合「反攻大陸、光復神州」的政策。所以芳威廉所提出的學校章程，和曾約農的辦學宗旨：「以基督教精神，遵循國策，實現三民主義，並發揚中國固有文化」，相去甚遠。這從曾約農「留別東海」的「相期東海鯨吹浪」，就是為了「一為中原洗劫灰」，臨別尚不忘初衷，即可印証。再看＜周聯華回憶錄＞：「但他做了二年就不做了。…二年以後因年高體弱而辭職。但是他和東海的財源---亞洲(那時叫中國) 基督教高等教育聯合董事會，有一些不同的辦學意見」，他只是點到即止。何況只兩年就「年高體弱」，並不符「沂水風雩愜素懷」的意境，可見遁詞知其所蔽。

華洋文化的扞格。「曾校長是一位強烈的大中國民族主義者，強勢的芳威廉博士與畢律斯小姐兩位外籍人士，時常對他指三道四，他心理不舒服」。

「約農先生是一位有理想、有抱負的人，而且有強烈的民族意識，這種意識，也構成他湖南人所有的倔強的個性，與明朗的胸襟，凡事都是充滿著自尊心與自信心，這種性格，以視諾諾稱是的洋人至上的洋博士，自然大相逕庭，也像雲泥相隔幾千里而不可及了」(秘書李爾康) 。

這正是儒教文化和基督教文化較勁的扞格現象，有如「婚後」才知個性不合。

「依東海的學校組織章程，董事會任命校長與會計長(Controller) ，兩人都對董事會負責。而且會計長同時是董事會的財政主管(treasurer) ，因此會計長擁有很大的權力，在大學的行政結構中，占有跟校長同等的地位。況且強勢的會計長畢律斯小姐讓曾校長覺得地位被威脅，造成兩人嚴重的心結。在公眾場合，曾校長表面上對畢律斯小姐迎合尊崇，但當時是學生的筆者從旁看來，就覺得他/她們有點不自然」(蔡榮芳) 。華洋文化的差異反映在不同行事風格上。

擁有強勢權力的會計長(Controller)畢律斯小姐(Miss. Elsie M. Priest) ，財務以美式管理。連周聯華董事都感嘆：「二年以後因年高體弱而辭職。但是他和東海的財源--亞洲(那時叫中國) 基督教高等教育聯合董事會，有一些不同的辦學意見」，可見校長和聯董會存在著「隔閡」。

另從貼身職員的角度來看，校園裡的文化衝突更明顯：「美國中國基督教大學聯合董事會主其事者，也持同樣的看法。所以，一切措施，都樂於墨守成規，任何的革新創新，都非他們所願聞，甚至視為背道而馳。而約農先生則不然，他認為大學教育必須適應時代潮流，配合國家需要。這些對保守的教會學校來說，難免曲高和寡」 (李爾康) 。美國文化的「墨守成規」和中國文化的「通權達變」之間的激盪，自古已然。

曾約農辭意堅 學生絕食抗議

三、東海第三學院的設置爭議

這是檯面上最表面化的衝突，曾校長為配合教育部意見，跟聯董會提議相左。

1955年11月東海大學開學後，第三學院的設置重新成為討論議題。大學董事會通過設立社會科學院(芳威廉祕書長原本提議) ，但是教育部拒絕批准(國民黨政府不准許自由研究社會科學方面爭議性的議題) 。曾約農校長配合教育部的堅持，主張該設立工學院；聯董會方面以財政困難考量而擱置(經過五年後才設立)。

1955年4月19日，曾約農先生復函應聘中曾強調：「學校當局應予政府合作，並遵照其法令。…董事會亦宜信任校長，給予一切處理之全權」。

雙方僵持不下，於是1957年2月25日，曾校長再提辭呈，列陳三項主要理由：

甲、校長覺得他對大學的願景比董事會的計畫還實際。校長注重開設工學院，但是聯董會只在意文學院。

乙、在芳威廉博士所提出的學校章程下，校長覺得不舒適。

丙、校長覺得他懇求地方人士的支持很受限制。

曾校長辭意甚堅，董事會極力挽留，學生也發起絕食靜坐抗議，這是大度山上首次的學生運動。他回應再強調：「本人當初之計畫，本校應有學生一千餘人，即包括工學院在內而言。嗣以限於財力師資，經得董事會之同意，先暫設化學工程一系，全校暫以八百學生為度，俟現有規模略有成績時，再圖擴充。…如能照本人之原計畫，務須四年方能完成創校之過程，今既縮小規模，則在時間上亦將縮為兩年已足，本人遂無連任之必要」(校方文稿) 。他仍然覺得董事會不會接受他的主張，假如在大學裡沒有「至上的權威」，他無法執行校長的任務。還有，董事會本身並未積極盡其財政義務，以致大學必須「持續向海外乞求支助」，要實現他的一貫主張，實在遙不可及。聯董會也認為無能為力，雙方無法擺脫僵局。

1957年3月6日，董事會投票決議接受曾校長辭職。

總結大度山上的桃畦兩載，確因「非關雞肋」的堅持而招惹「塵埃」，導致雄志不得伸，只有求去。曾校長應是東海第一位因「不服水土」而掛冠求去的校長。

至於民間故事「蔣家女人 掌上明珠」中所敘有關曾約農部分：1956年，蔣孝章免試入學東海一事，雖然蔡榮芳博士認為「傳說為真」，但若因而傳言說，＜蔣經國為報曾約農的「一信之仇」，曾施壓於東海大學的董事會，使曾約農在六十四歲時便「告老還鄉」，只擔任了兩年校長＞。應屬穿鑿附會之推測故事，不足以構成為逼退連任之理由。

最後，曾約農校長敘一首離騷式的七言律詩，抱著：「相期東海鯨吹浪，一為中原洗劫灰」未竟之志，留下古典武城儒門聖人風範，告別東海。至今，大度山依然漂蕩著他的名言「開創是東海的格言」，東風吹送著聖人日已遠的記憶。

闔上蔡榮芳的大作，不禁啞然失笑：連東海首任校長的來去大度山都是「從宗教到政治」的歷史軌跡，佩服！