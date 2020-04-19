港府昨天大動作逮捕15名民主派人士，美國國務卿蓬佩奧今天譴責此舉違反中英聯合聲明及普世價值。圖／美國國務院Flicke（資料照）

武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情嚴峻，香港政府昨天大動作逮捕壹傳媒創辦人黎智英等15名民主派人士，引發各界關注，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天譴責香港此舉違反中英聯合聲明及普世價值，美國多位國會議員也同聲譴責，美國會議長裴洛西（Nancy Pelosi）呼籲川普總統儘速執行《香港人權與民主法》。

港府在疫情爆發之際大肆逮捕民主派人士，指控他們涉嫌於去年8至10月間參加非法集會，包括民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森、前立法會議員單仲偕、前主席何俊仁、工黨前立法會議員李卓人、何秀蘭、前民主派立法會議員區諾軒、公民黨前法律界立法會議員吳靄儀、社民連主席黃浩銘、秘書長吳文遠、前立法會議員梁國雄、壹傳媒創辦人黎智英、民陣副召集人陳皓桓、支聯會副主席蔡耀昌及立法會議員梁耀忠。

泛民派痛批港府和中國壓制言論自由、政治打壓可恥，趁全香港市民努力抗疫之際進行大圍捕，是反送中的政治「秋後算帳」。

蓬佩奧在推特發文表示，香港民主派人士被捕，令人深感憂慮，此舉是政治化的執法行動，違反言論自由、結社自由及和平集會的普世價值。

蓬佩奧今天也發表聲明，指中英聯合聲明承諾透明、法治，並保證香港繼續享有高度自治，批評北京與中國的逮捕行動違反中英聯合聲明承諾。

美國眾議員、美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席麥高文（Jim McGovern）在推特指出，在全球疫情大流行之際，對香港民主派人士進行獵殺非常不合理，香港人權和法治被侵犯的情況正在惡化，川普政府需強力實施《香港人權與民主法》。

裴洛西也透過推特呼應，即使全世界正面臨著武漢肺炎危機，香港的民主與人權仍繼續受到攻擊，呼籲川普儘速執行《香港人權與民主法》。