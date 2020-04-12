今年2020是泰源起義50週年，幾個本土社團組成籌備會，倡議擴大紀念活動，並舉辦徵文比賽，鼓勵青年學生投入對泰源起義事件的瞭解、探索、反思而紀念。圖／民報資料照

一、 前言

泰源起義是台灣民族獨立運動非常重要的革命行動。在2018年「監察院」的調查報告，雖然對起義行動過程的正確性和整體事件的歷史詮釋，仍有待學者專家用心深入研究和探討，調查報告將此事件正式定調為「台灣獨立革命起義事件」而非監獄暴動，毫無疑問，是給了正確的歷史定位。

1970年2月8日，五位泰源監獄的外役政治犯—鄭金河、陳良、詹天增、江炳興、和謝東榮，為追求台灣獨立依計畫發動武裝革命。目標是先佔領台東富岡電台，播放《台灣獨立宣言》，號召台灣人起來推翻國民黨蔣介石的外來殖民政權。起義行動失敗後，五壯士向山區逃亡。到2月18日，先後被圍捕押回，5月30日在新店安坑刑場被槍決，成為台灣人代代永遠紀念的民族英雄。

泰源起義開了台灣獨立革命行動的第一槍，五烈士展現了台灣青年勇敢爭自由、民主和人權的台灣魂。起義雖然失敗，卻留給台灣人可貴的歷史啟示：台灣人有權利也有勇氣，敢於犧牲個人性命，採取行動打擊外來統治勢力，向無合法性也無正當性的殖民壓迫體制挑戰，追求建立真正屬於台灣人的新而獨立的國家。

今年2020是泰源起義50週年。由幾個本土社團組成籌備會，倡議擴大紀念活動，宣揚台灣人敢於爭獨立爭自由的勇敢精神。正逢「武漢肺炎」防疫時期，青年學生有較多居家的時間，減少外出群聚的活動。籌備會因此決定舉辦徵文比賽，鼓勵青年學生投入對泰源起義事件的瞭解、探索、反思而紀念。

二、 徵文比賽辦法

這個徵文比賽活動分做國中組、高中組、與大專組，各組依主辦單位所指定的題目寫作投稿，經評審會評審後，每組各錄取三名，由主辦單位發給獎金和獎狀。

籌備會訂2020年5月30日下午2點到5點，在台北市南海路的「二二八國家紀念館」，舉辦「泰源五烈士成仁50週年紀念會」，會中將邀請專家學者闡述泰源烈士的人生與精神，並頒獎給徵文比賽各組入選的優勝者，另外，也安排各組的第一名在會中讀出他們入選的文章。

1. 參賽資格

徵文比賽分成國中組、高中組、與大專組，參與比賽者到2020年5月底須為其參與組別在台灣學校的全職學生，大專組包括研究所在內。

2. 徵文題目

國中組：歷史課不教的泰源起義

高中組：泰源起義所彰顯的台灣魂

大專組：泰源起義失敗的教訓和啟示

3. 文章字數(建議)和優勝獎金(台幣)

大專組：字數為2,200字，獎金依次為22,000、18,000和16,000；

高中組：字數為2,000字，獎金依次為20,000、16,000和14,000；

國中組：字數為1,800字，獎金依次為18,000、14,000和12,000。

4.文章格式

文章須以微軟Word文件電子檔繳交，字體以新細明體中文、14點字單行間距打字，總字數請依建議字數為原則，不硬性要求。外國地名、人名等可以用原文。文章內容不能讓評審者認出個人身分及所屬學校，力求公平競爭。

5. 著作規定

參賽者應該就台灣社會矛盾的本質，自相關網路資料、書籍或其他方面瞭解泰源起義的歷史背景、國際環境和事件頭尾，最好也能瞭解泰源烈士的個人事蹟，然後針對題目發揮創作。初中組可以有家長協助搜集資料、構思內容，但須由本人提出自己的心得和觀點，親自著作文章。

6.截止日期

2020年5月15日晚上12點前，以電子郵件附加檔案寄至：TaiwanNC@gmail.com

郵件主旨請打：紀念泰源起義50週年徵文投稿。

郵件內文請打：個人姓名、出生年、連絡電話、以及目前就讀學校名稱、校址(縣市鄉鎮)和年級科系。

24小時內沒有收到主辦單位回覆確認電郵者，請以電話方式聯絡。

7.評審重點

對泰源起義歷史意義的掌握、自我台灣主體意識和民族精神的表達、以及整體論述的邏輯性與積極性。

8. 入選獎賞與義務

經評審委員會評審後，每組各錄取三名，由主辦單位發給獎金和獎狀。若有同名次的情況，則均分獎金。入選的作者須同意讓主辦單位印製、發行其獲獎的文章。各組的第一名需出席前述的「泰源五烈士成仁50週年紀念會」，並依紀念會安排在會場唸出個人入選的文章。

9.評選結果公佈日期

2020年5月20日在人面冊(Facebook)「台灣民族主義論壇」公佈入選名單，並分別以電子郵件通知各組所有參賽者。

三、主辦單位

望春風出版社、李登輝民主協會、民報文化藝術基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣國籍宣示促進會、台灣民族同盟

四、連絡方式

台灣民族同盟執行秘書張先生(0935-901622)或電郵TaiwanNC@gmail.com