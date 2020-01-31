台灣民眾黨丶時代力量，各得百分之11丶9的政黨選票，加上其他小黨，取得三分之一總選票，與民進黨丶國民黨三足鼎立，民意基礎不可低估。圖／民報資料照

新科立委2月1日就任，選舉新任立法院正副院長。雖然民進黨仍然在立法院超過半數，完全執政，但是與上屆立法院結構稍有不同，新立法院攸關國家未來四年政治發展，值得國人正視。

民進黨取得61席，加上3位友民進黨的無黨籍立委，1位基進黨立委，應該扮演穩定的多數。但是與上屆立法院比較，民進黨實力已經打了折扣。拜單一選區之賜，民進黨才能在立法院過半，雖然蔡英文總統獲得817餘萬前所未有的選票。年輕選民支持，投票率上升將近百分之10。國際環境丶香港反送中丶習近平一國兩制台灣方案，美國支持，國民黨内部問題叢生等，均是主因。

比較之下，立法委員選舉反而反映民意結構。民進黨在區域立委，因為年輕選民投票意願增加，在中南部大獲全勝。但是總獲票率低於四成，全國不分區立委政黨得票率只有3成4，低於總統獲票數300多萬、23個百分點。係實施立委選舉新制最低的一次。國民黨因為兩年前九合一選舉，人民討厭民進黨間接獲利。一年之內爭議不斷，總統選舉挫敗，立委席次雖然增加3席，仍然被視為挫敗，正展開改革運動。

完全執政仍應尊重少數

立法院在新的政治環境及選舉結果之下成立，不宜一成不變，尤其民進黨不可重踏過去四年覆轍，為所欲為。民進黨四年完全執政，的確通過不少法案，成果不錯。但是不尊重少數，逕行通過爭議法案，包括反滲透法丶國安五法等。被批評有違人權，公權力等國家機器有恃無恐。轉型正義法案丶勞工法案丶年金法案等，迄今餘波未了。蔡英文似乎主控立法院民進黨團，民進黨立委，除了少數，淪為一言堂。如何在政黨政治丶國會黨團自主丶反映民意等取得平衡，此屆民進黨立委，有待加強。

國民黨為了敗選，重新改選黨主席，改革聲浪此起彼落。其實國民黨最値得檢討之一，如何扮演有效在野黨，尤其立法院國民黨團。上屆國民黨立委超過35人，此屆又增加3人。過去4年，國民黨立委的表現，令人失望，即使尚有幾位表現良好。也許國民黨立委首次淪為少數在野，不知道如何處理。經過四年，應該改進。國民黨除了在13個縣巿執政，該黨立院黨團絶對是核心。不論總統制或內閣制，在野黨的核心一定是該黨國會議員。

國民黨之外，台灣民眾黨5席，時代力量3席，非綠無黨籍立委1席。有人倡議在野大聯盟，時代力量立委不以為然。執政聯盟，比較普遍，在野聯盟僅是一種宣示，面對超過半數的執政黨，有較多談判籌碼。其實台灣民眾黨丶時代力量，各得百分之11丶9的政黨選票。加上其他小黨，取得三分之一總選票，與民進黨丶國民黨三足鼎立，民意基礎不可低估。

台灣民眾黨5位立委，均是不分區，代表台灣民眾黨，在立法院表現良否，攸關民衆黨未來成敗，柯文哲主席的政治前途。或多或少也影響國內第三勢力的消長，與台灣政治發展息息相關。時代力量亦是，尤其年輕世代的選民。

立法院具有法律制定等職權，係最高立法機關，立法委員來自全國各區域丶政黨，具有最新民意。新立法院攸關國家政治發展，全民拭目以待。