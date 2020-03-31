中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日公布，國內新增16例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）確診病例，包括14例境外移入，2例本土，目前累計322例。

指揮中心今天召開記者會說明，新增的2名本土個案分別為70多歲男性（案307）及20多歲男性（案322），近期均無出國史，其中案307曾與案122（土耳其境外移入）聚餐，3月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，3月26日及28日因發燒分別至診所及醫院就醫，因診斷有肺炎情形收治住院並採檢通報，於今日確診；目前已初步掌握接觸者共46人。

指揮中心表示，案322於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，在今天確診。經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮中心指出，今天新增的14例境外移入個案為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出國目的多為工作或就學。

案315與案257、258、300就讀英國同一所學校，返國前曾與案258及案300接觸。案315於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，27日由衛生單位安排採檢，在今天確診；截至目前該校相關群聚共4人確診。

案318長期在法國就學，3月17日入境，因與案112搭乘同班機返國，因此列為接觸者，案318於3月27日發病，28日由衛生單位安排就醫採檢，在今天確診。

陳時中表示，比較特別的是案321，都沒有症狀，案321於2月9日至3月20日至瑞士工作，返國迄今雖無任何不適症狀，但由於同行者中已有1人(案294)確診，且案294表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，並在今天確診。