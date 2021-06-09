蘇聯出兵鎮壓波羅地海三國的獨立運動，三國當時攏無自己的軍隊可以抵抗，完全靠人民自動用非武裝方式反抗侵入的蘇聯軍隊。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

真難得看著，今年4月發行第73期的《新社會》，內底有「沃草」的蕭長展寫的〈對抗混合戰需要國民「應戰力」〉，介紹：為何《民防手冊》（Civil Defense Booklet）成做波羅地海國家的防衛趨勢。

1991年8月蘇聯出兵鎮壓波羅地海三國的獨立運動，三國當時攏無自己的軍隊可以抵抗，完全靠人民自動用非武裝方式反抗侵入的蘇聯軍隊：歸堆民眾擠做人牆阻擋蘇聯戰車的前進，拖時間；顧守愛沙尼亞首都通訊塔的二個少年警察，用啟動塔內防火設備作伙死，嚇阻企圖進入佔領通訊塔的蘇聯兵仔，拖時間。這寡成功的民防行動，予三國人民對自己保護自己的國家愈有信心！

我曾經在幾個場合，向海外有軍事和社會安全專業知識的朋友呼籲：台灣民族獨立運動需要在海外的網站，刊登類似頂面《民防手冊》功能的《全民防衛手冊》，提供台灣人參考和備用，予台灣人在平時著開始培養，在咱社會遇著緊急動亂的情形下，個人如何投入參與保護家園的知識和責任。

波羅地海三國對北到南是，愛沙尼亞（Estonia）、拉維亞（Latvia）和利修灣娜（Lithuania）。三國攏和俄羅斯領土直接相連，過去曾經被沙皇時代的俄國和後來以俄羅斯為主體的蘇聯所併吞，在1985到1991藉著民族主義的動力，成功脫離蘇聯恢復獨立國家地位。自2004了後，三國攏是北大西洋公約組織（NATO）的成員。

2014年3月，俄羅斯佔領國際社會認定屬於烏克蘭領土的克里米亞，然後以被西方國家質疑的「自決公投」併吞克里米亞，並且繼續支持烏克蘭東部的親俄勢力，分裂烏克蘭。雖然NATO有強大的武力，做成員國抵抗外來侵略的靠山。波羅地海三國對過去予蘇聯併吞後的悲慘歷史，有深刻的民族警覺性，並祙因為有NATO通靠，著認為俄羅斯呣敢發動軍事侵略。

教育全民抵抗外敵的知識和意志

三國獨立後攏還有超過40%的俄裔移民，其中有親俄勢力存在。2007年4月，愛沙尼亞決定徙走蘇聯時代的戰爭紀念碑及戰死俄國軍人的墓，當日著爆發分散式阻絕型（DDoS）的網路攻擊。愛沙尼亞總理的網站上代先運作變遂（支那話：癱瘓），隨落總統、內閣各部會的網站嘛淪陷關掉。事後調查發現是俄裔愛沙尼亞學生，勾結在境外的其他涉案者所發動。三國攏預料這種內神通外鬼引進俄國侵略和破壞的可能性，所以制定《民防手冊》，內容並無像以色列全民皆兵的強度，卻嘛教育全民參與抵抗外敵的知識和意志。

台灣人的處境比波羅地海三國情勢閣較複雜閣較危險：一方面支那共產黨綁匪真積極準備要併吞台灣，連美國著無把握可以阻擋怹彼種軍力增長的趨勢，何況美國和日本並無條約上的義務來幫助台灣抵抗侵略；另外一方面，蔡英文的台灣管理當局卻自己鑽入支那死巷，極力破壞和阻礙台灣正常化，來討好赤藍權貴和支共綁匪，放認同支那勢力在台灣社會擴散，國防部是黃埔降將的山頭，國安部門由反台灣人的赤藍勢力把持，黑道主導的「紅色隊伍」公然嗆聲「陣前起義」。

逐清楚，咱台灣人因為無注重民族主義，選舉大部分攏予無堅強台灣民族意識的投機政客和騙仙仔出頭，無法度像波羅地海國家選出真正勇敢追求民族獨立的國會，顛倒咱選出的大部分攏是肖想追求個人權位利益，甘願選擇做赤藍假「支那民國」外來體制的買辦奴才。這種對台灣前途不利的選舉結果，短時間內真歹改變。

面對遮困難的民族生存環境，咱祙當期待美國和日本的天兵天將一定有意願閣有夠力，冒險來救這群完全無認真要救自己的台灣人。所以，台灣民族主義者著覺悟自己的國家自己救，咱真需要針對台灣複雜的民族矛盾環境，以台灣陷入支共綁匪勢力動亂的緊急情境，寫出一本經過周全分析制定出來的《全民防衛手冊》。



作者認為，應以台灣陷入支共綁匪勢力動亂的緊急情境，寫出一本經過周全分析制定出來的《全民防衛手冊》。圖／擷自網路，民報合成