滯留在中國湖北的血友病童和他的母親（圖中），將於今（24）日晚間10點40分左右返抵台灣。圖／取自海基會秘書長姚人多臉書

因武漢肺炎（COVID-19）疫情滯留在中國湖北的血友病童和他的母親，將於今（24）日晚間10點40分左右返抵台灣，中央流行疫情指揮中心今天表示，全程均有護理師協助及完善的防護措施。

沒搭上第一批武漢包機的血友病童，經過海基會、高醫及台商的幫忙，順利在2月10日「千里送藥」成功，近日救命藥告鑿，血友病童母親再度向外求救，希望能儘快啟動武漢包機「救救孩子」，但病童母親之前發文及國籍問題引發爭議；對此，陸委會已說明，他是兩岸婚姻在台所生的子女，在台辦理出生登記，領有台灣身分證，具有中華民國籍。

傳出在各方協助下，血友病童將和他母親將搭乘長榮班機，預計今晚10點40分返抵桃園機場。

疫情指揮中心今天表示，考量病童與母親均有中華民國國籍身分，且該病童因患血友病迫於緊急醫療需求，將安排一名護理師及防護裝備，在今天下午搭乘至成都的航班，前往當地協助2人返台事宜。

指揮中心說明，搭機前，病童和母親都會測量體溫，若有發燒就不能上飛機，若無發燒，將由護理師協助進行隔離衣、口罩、面罩等防護裝備著裝。

上下機時，為避免影響其他乘客，將安排2人先行登機、最後下機，並坐在最後一排，與前面座位至少空兩排；航程中不供餐、不服務、少用廁所且不與其他乘客共用廁所，航程中原則由護理師協助2人照護。

返國入境時，病童、母親由專人協助完成入境檢疫作業程序後，依照後送流程，由救護車載往後送醫院進行隔離採檢(入境檢疫、後送相關工作人員均著防護裝備)，後續檢疫，若檢驗陽性，則住院隔離，兩次檢驗均為陰性，送到集中檢疫所。

指揮中心強調，這次協助返台事項屬特殊個案需求，是基於醫療需求所做的安排，且全程均有完善的防護措施，2人返台後，都要聽從指揮中心指示，接受安排管理，否則將以違反傳染病防治法處罰。