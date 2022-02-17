成立於2021年底的「台灣好德公益文化協會」，是一非營利為目的之公益性社會團體，期望推動以無私奉獻、利他主義的精神，關愛社會弱勢族群，伸援急難救助同胞，共同協力推動淨化社會風氣，促成社會族群融合，共同建立台灣和諧樂活的安康社會。昨日（2/16）該協會將關懷之手伸向台灣第一家合格的導盲犬培訓單位「惠光導盲犬教育基金會」。本次捐贈計畫由台北風雲扶輪社發起，台灣好德公益文化協會等共五個單位共同捐贈。台灣好德公益文化協會理事長王義郎與三名協會會員參與捐贈典禮，並實際參觀導盲犬教育訓練及學校設施。
王義郎對於惠光導盲犬學校創校之辛苦歷程及對社會之貢獻十分肯定，他表示，多年前參與獅子會時就對視障朋友的處境非常關心，當年的視障者尚未有導盲犬這樣的協助，外界僅能在就業謀生方面給予幫助，如今有盲人重建院與惠光導盲犬學校能充分發揮對視障者的協助，本次很高興能代表台灣好德公益協會，由個人捐款，表達對視障朋友的關懷。
捐贈典禮結束後，在陳雅芳秘書長引領下，參觀導盲犬教育訓練的各樣設施，其中包含遊樂場、運動場、洗澡間，還有為其準備的單人欄舍，以及狗狗廚房，具有專業、國際等級之完善校舍，提供導盲犬優良的培訓環境！
台北風雲扶輪社與台灣好德公益文化協會等共五個單位為「惠光導盲犬教育基金會」捐款並捐贈導盲犬訓練專用車。圖／台灣好德公益文化協會提供
各單位代表與帥氣且乖巧的導盲犬合照時，導盲犬學校的工作人員們不斷提醒大家在拍完照之前，千萬不能說「好」或「ok」！因為訓練有素的導盲犬一旦聽到「好」或「ok」，就會以為任務完成而站起來繼續前行！
惠光導盲犬教育基金會秘書長陳雅芳表示，導盲犬是視障者重要的夥伴，為視障朋友們的前進步伐站發希望之光，她也提醒民眾在公共場所遇到配戴著導盲鞍執勤中的導盲犬，或是穿著印有「培訓中導盲犬」的紅色或藍色背心培訓中的導盲犬時，務必遵守「不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬出入公共場所，以及主動出聲詢問視障朋友是否有需要協助的地方」的四不一問！讓視障朋友在導盲犬的帶領下，獲得更從容、更安全的行走品質。
台灣好德公益文化協會理事長王義郎（左2）、協會會員與惠光導盲犬教育基金會陳雅芳秘書長（右2）及帥氣專業的導盲犬合照。圖／台灣好德公益文化協會提供