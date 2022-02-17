成立於2021年底的「台灣好德公益文化協會」，是一非營利為目的之公益性社會團體，期望推動以無私奉獻、利他主義的精神，關愛社會弱勢族群，伸援急難救助同胞，共同協力推動淨化社會風氣，促成社會族群融合，共同建立台灣和諧樂活的安康社會。昨日（2/16）該協會將關懷之手伸向台灣第一家合格的導盲犬培訓單位「惠光導盲犬教育基金會」。本次捐贈計畫由台北風雲扶輪社發起，台灣好德公益文化協會等共五個單位共同捐贈。台灣好德公益文化協會理事長王義郎與三名協會會員參與捐贈典禮，並實際參觀導盲犬教育訓練及學校設施。

王義郎對於 惠光導盲犬學校 創校之辛苦歷程及對社會之貢獻十分肯定，他表示，多年前參與獅子會時就對視障朋友的處境非常關心，當年的視障者尚未有導盲犬這樣的協助，外界僅能在就業謀生方面給予幫助，如今有盲人重建院與惠光導盲犬學校能充分發揮對視障者的協助，本次很高興能代表台灣好德公益協會，由個人捐款，表達對視障朋友的關懷。

捐贈典禮結束後，在陳雅芳秘書長引領下，參觀導盲犬教育訓練的各樣設施，其中包含遊樂場、運動場、洗澡間，還有為其準備的單人欄舍，以及狗狗廚房，具有專業、國際等級之完善校舍，提供導盲犬優良的培訓環境！



台北風雲扶輪社與台灣好德公益文化協會等共五個單位為「惠光導盲犬教育基金會」捐款並捐贈導盲犬訓練專用車。圖／台灣好德公益文化協會提供

各單位代表與帥氣且乖巧的導盲犬合照時，導盲犬學校的工作人員們不斷提醒大家在拍完照之前，千萬不能說「好」或「ok」！因為訓練有素的導盲犬一旦聽到「好」或「ok」，就會以為任務完成而站起來繼續前行！

惠光導盲犬教育基金會秘書長陳雅芳表示，導盲犬是視障者重要的夥伴，為視障朋友們的前進步伐站發希望之光，她也提醒民眾在公共場所遇到配戴著導盲鞍執勤中的導盲犬，或是穿著印有「培訓中導盲犬」的紅色或藍色背心培訓中的導盲犬時，務必遵守「不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬出入公共場所，以及主動出聲詢問視障朋友是否有需要協助的地方」的四不一問！讓視障朋友在導盲犬的帶領下，獲得更從容、更安全的行走品質。



台灣好德公益文化協會理事長王義郎（左2）、協會會員與惠光導盲犬教育基金會陳雅芳秘書長（右2）及帥氣專業的導盲犬合照。圖／台灣好德公益文化協會提供