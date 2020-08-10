香港警方國安處今早以違反香港國安法為由，拘捕《壹傳媒》創辦人黎智英等7人，指控其涉嫌勾結外國勢力等罪名。黎智英的兒子黎見恩及黎耀恩、《壹傳媒》行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及《壹傳媒》動畫公司總經理吳達光也遭拘捕，黎智英助手Mark Simon則被通緝。本案株連甚廣，且罪及子女，極不尋常。

前不久，香港警方才以黎智英及民主黨創黨主席李柱銘等人，在去反送中運動期間組織及煽惑參與未經批准遊行等罪，加以拘捕，案件還在審理當中。今年六四香港支聯會在維園集會，黎智英前往悼念，被控以非法煽惑他人參與未經批准集結罪名。黎智英官司纏身，是北京及港府眼中釘，十惡不赦之徒，必須大刑伺候。

8月7日，美國財政部宣布對香港特首林鄭月娥、北京港澳辦主任夏寶龍以及駐港機構中聯辦主任駱惠寧等11名中港官員實施制裁，凍結他們在美國的資產。黎智英被依違反國安法拘捕，是對美國還以顏色，同時打壓言論自由，製造寒蟬效應。

國安法箝制言論自由

港版國安法7月1日實施後，黎智英持續對香港前景表達關切，在社交網站Twitter直播，坦承現階段街頭抗爭很困難，主張將戰場轉移至立法會內。黎批評中國推出國安法錯誤，不少港人因此法感到害怕，考慮移民國外等等。黎智英的談話屬於言論範疇，卻構成違反國安法，顯示港府不能容忍言論自由，利用司法恐嚇人民意見表達。

這是為什麼北京強推港版國安法時，引起港人的強烈反彈和國際的嚴厲譴責。人們擔心，北京會利用惡法來箝制言論自由，戕害法治人權。黎智英被依勾結外國勢力等罪名拘捕，坐實人們原先的疑慮。8月6日，24名民主派人士接到警方通知，指他們參加六四活動被起訴。這是港版國安法實施後，大力鎮壓異議人士的鐵證，對民主人士的打壓，正緊鑼密鼓進行中。



數以百計的警員今日同時到《壹傳媒》及《蘋果日報》位於將軍澳的辦事處搜查。圖／擷自立場新聞臉書​

磨刀霍霍 準備下重手

另一個危險的訊號是，港府在回應美國制裁的聲明中，將反送中示威定調為「反政府動亂」。去年港府認為反送為「連續示威及公眾活動」，港版國安法實施後，港府以「不斷升級的暴力和暴動」來形容，措辭趨向嚴厲。指控反送中示威為「反政府動亂」，顯然已是磨刀霍霍，準備下重手。

國安法施行一個多月以來，香港情勢早已豬羊變色，民主、法治、自由、人權大倒退。港府剝奪人民的參政權利，沒收人民投票的機會，在港島獵捕異議份子，在海外追殺民運人士。社會風聲鶴唳，百姓人人自危。黎智英秉持報業良心，關切香港前景，竟然構成違法。實施港版國安法，無異宣告香港戒嚴。

在國安法威懾下，香港地位和中國城市已無兩樣，特區不再特別，明珠黯然失色，「一國兩制」敲下喪鐘。檢察官引國安法將人們送進監獄，秘密警察遍佈大街小巷當中。前香港眾志秘書長黃之鋒等十二名民主派及抗議派參選人，以違反國安法等理由，被取消參選立法會議員資格。

港人還有投票機會嗎？

不止如此，港府以因應新冠疫情之名，延後立法會選舉一年，沒收人民的投票權利。全球六十幾個國家或地區，在疫情肆虐下如期舉行選舉，頂多短暫延期隨即辦理民主投票，這些國家疫情比香港嚴重無數倍。香港延選一年之後，人民還有沒有投票機會，不無疑問。

國安法條文定義寬鬆，對人權構成極大威脅。文字工作者為了避禍，主動封筆封口。北京結合港府摧毀香港民主，逼迫異議人士流亡海外，否則逮捕入監；剝奪公民參政權，取消民主選舉；規畫讓長住中國的港人投票，設法增加親中票源。國安法烏雲籠罩下，香港民主已經變調。

7月底，港警對羅冠聰、朱牧民等6位「逃往海外亂港份子」發布通緝令，海外人士難逃國安法追殺，朱牧民還具有外國公民身分。前香港眾志常委羅冠聰為避免牽連家人，宣布斷絕與香港親人關係，家破人逃亡。港警國安處也以涉嫌違反國安法拘捕四名學生，罪名是在社交平台成立主張港獨組織。黎智英被捕，連累家人同事受害，國安法威力無邊，香港的明天在那裡？