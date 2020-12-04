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每日國際焦點

澳洲葡萄酒遭中國施以針對性高額課稅將長達4個月，可能延長至9個月。中國自11月28日起對澳洲葡萄酒施以107.1%~212.1%稅率。澳洲國會通過授權聯邦政府可推翻與任何外國的協議，針對中國2018年與維多利亞州簽訂協議。澳洲與美國計畫發展超音速飛彈，中國發言暗示不滿。

香港黎智英與同為壹傳媒董事的周達權及黃偉強3日遭羈押，被控於2016年6月至今年5月以租自科技園公司用地讓蘋果日報使用是詐騙罪，黎智英遭拒絕交保。

法國前總統季斯卡因COVID-19併發症去世，享年94歲。季斯卡主持起草《歐盟憲法條約》，有「歐盟憲法之父」之稱。

美國國安官員表示，徹查科技竊盜後，已有超過千名中國研究人員離境，並且中國情報人員已經開始瞄準滲透可能執政的拜登政權。

美國

川普政府加強限制中國共產黨與家屬入境美國。

日本

與中韓的高峰會因疫情延後。

澳洲

葡萄酒遭中國施以針對性高額課稅將長達4個月，可能延長至9個月。中國自11月28日起對澳洲葡萄酒施以107.1%~212.1%稅率。

澳洲國會通過授權聯邦政府可推翻與任何外國的協議，此舉是針對中國2018年與維多利亞州簽訂協議。

澳洲與美國計畫發展超音速飛彈，中國發言暗示不滿。

香港

黎智英與同為壹傳媒董事的周達權及黃偉強3日遭羈押，被控於2016年6月至今年5月以租自科技園公司用地讓蘋果日報使用，警方聲稱這是詐騙罪，黎智英遭拒絕交保。

印尼

計畫向法國購買48架拉法葉戰機，即將簽約。

北韓

以疫情為藉口驅逐外國援助人員，最後一位紅十字會人員遭強制出境。

泰國

南部閃洪造成5死。

亞塞拜然

稱在阿爾察赫戰爭中士兵2783人陣亡。

歐盟

於歐盟法庭提訴保加利亞、希臘違反歐盟空汙標準，波蘭也遭提訴沒有保護野生動物與森林。

法國

前總統季斯卡因COVID-19併發症去世，享年94歲。季斯卡主持起草《歐盟憲法條約》，有「歐盟憲法之父」之稱。

馬克宏向季斯卡致悼。

開始調查全國2000座清真寺之中的76座疑似反對法國共和的清真寺，以對抗伊斯蘭極端主義。

摩多瓦

新任總統支持者抗爭反對議會想讓總統不能指揮情報與國安單位。

瑞士

衛生部長表示不會屈服於外國壓力關閉滑雪場。

英國

雅芳茅斯汙水處理廠爆炸4死1傷。

美國

國安官員表示，徹查科技竊盜後，已有超過千名中國研究人員離境，並且中國情報人員已經開始瞄準滲透可能執政的拜登政權。

伊朗

美國再對伊朗施以新制裁，制裁Shahid Meisami集團及負責人。

上周進行囚犯交換後，外長表示伊朗隨時可再進行囚犯交換。

疫情擴散染疫人數破百萬。

土耳其

美國國務卿蓬佩奧於北約本周最後一次會議上抨擊土耳其，稱土國購買俄製武器是在給俄國禮物。

敘利亞

西北部土耳其部隊與庫德族發生衝突，土軍1死，庫德族6死。

巴林

開放自以色列屯墾區進口，屯墾區視為以色列。巴勒斯坦抗議。

阿富汗

美國國防部通過阿富汗2021年1月15日撤軍至2500人，但會保留2個較大基地。

埃及

3日釋放3名人權組織成員。3人在11月3日遭逮捕。

亞歷山卓4層樓房倒塌6死。

葉門

45%人口面臨高度食物短缺，其中33%已經陷入食物微羈，12%陷入緊急狀態，1.65萬人陷入飢荒狀態。聯合國認為2021將惡化到54%，1620萬人陷入高度食物短缺。

福和會官方網頁：www.fratwn.org