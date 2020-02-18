面對武漢冠狀病毒疫情蔓延，台灣唯一的防守策略就是：阻絕病毒於境外，中斷與中國的所有人員往來。到今天為止，蔡政府還保留與中國大都會5條航線，讓人員攜帶病毒源源不斷進入台灣內部，台灣社會不崩潰也難。圖／陳惠卿

這一次中國爆發武漢冠狀病毒疫情，病毒無聲無息的高傳染特性與中國隱匿罹病人數，誤導他國這只是低傳染性的可控制病毒，以及中國最高領導階層習近平在一開始就曾稱這隻病毒是惡魔，中共政權擁有太多外人不知的訊息。外國病毒專家研究病毒結構之後，再對照中共病毒專家已發表的病毒學術研究，高度懷疑這是中共製造的病毒生化武器。

以下分析病毒生化武器如何徹底改變傳統戰爭的本質，造成攻守雙方不對稱的戰爭型態。結論指出：面臨中共病毒攻擊的不對稱戰爭，蔡英文政府的致命失策。

傳統戰爭

傳統戰爭的型態分前線與後方；軍人與傳統武器是戰爭的主角，他們在前線勇敢奮戰；醫護人員等其他人都是支援前線軍人的角色。

孫子兵法曰：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」這是以前線戰場為策略思考主軸。科技進步，讓武器破壞力與襲擊目標可越過前線戰場，直擊敵軍後方，例如：彈道飛彈、甚至是核子彈頭。但它們還是前線與後方的傳統概念；然而中共這一次對台灣發動的戰爭完全不是這種傳統的典型戰爭。

西線無戰事

當中共戰鬥機與轟炸機出現在台灣西邊空域，西線戰事將爆發?這是一種傳統戰爭的思維，也是中共誤導台灣的策略之一。非典型戰爭最重要的就是生化武器，但它不是第一次世界大戰那種侷限在前線的毒氣戰 ─ 你施放毒氣，我就戴防毒面具，這還是一種傳統的矛與盾戰爭。非典型戰爭的戰略目標就是進行出其不意的攻擊，要把後方變成前線，全面徹底擊垮敵國。最適用的攻擊武器就是病毒。因此，非典型戰爭有以下數個特點。

非典型戰爭

非典型戰爭的特點：

一、後方變前線；

二、作戰部隊─從軍人變成醫療部門的照護、公共衛生、病毒研究及各種醫療產品生產相關人員；

三、作戰輕重武器─輕武器，例如：各種等級的醫療口罩、面罩、防護衣、消毒酒精等耗材；重武器，例如：隔離觀察專用建築和醫院、治療的負壓隔離病房及各種醫療設備；

四、不知敵人在何處─病毒生化戰不但沒有砲聲，也沒有開戰日期，只是隨著人潮無聲無息的入侵；

五、全面作戰─直接作戰人員是各種醫療相關人員，後方支援的各種間接人員除了警察執行防疫法律之外，全民也必須加入防疫作戰，避免自己成為敵方病毒的載具；

六、智慧型武器─一旦在台灣佔據了灘頭，不須後勤補給彈藥，它們就地尋找宿主補給；不須遠端命令，不許任何協調活動，它們自動尋找攻擊目標。

不對稱的戰爭

防疫作戰是個勞動力與資本雙重密集的「生產方式」，一單位產出就是救了一個人。迥異於傳統經濟概念，醫療勞動力是高度技術性勞動投入，特別是醫生與護士技術的養成曠日廢時，他們已經變成醫療生產函數最難以增加的固定生產因素，比醫療設備更難以在短期內增加供給量，隱含的就是醫療平均成本隨著計劃產出急速上升，接近產能上限平均成本變成無限高。這就意味：台灣的醫療能量逼近其上限。當武漢肺炎大爆發，超時工作的醫生護士折損率將大幅度上升，進一步導致台灣醫療供給大幅度減少，這就是台灣醫療體系崩潰的時候。

上一節分析指出台灣防衛方的高昂防疫作戰成本，相反地病毒智慧型攻擊武器，其成本非常低廉。這就是病毒生化武器造成攻守雙方的不對稱戰爭。

台灣未準備好

我們不要自我安慰台灣的醫療技術是世界一流，重點是在大流行爆發時，我們必須盤點台灣非典型戰爭所必要的防衛作戰部隊與武器，供給量是否足夠？只要從平時醫院人滿為患，掛號排隊要花半天才能見到醫生診斷十分鐘的時間，台灣承平時期的醫療部門照護人員都已經嚴重不足，遑論非典型戰爭導致對醫療照護人員與各種防疫作戰輕重武器的爆發超額需求。

隔離觀察專用建築和醫院供給量夠不夠？當中國都變成疫區，蔡英文政府卻說從武漢其他地區返台的台商只需要居家自我隔離，這已經間接告知國人隔離觀察專用建築和醫院供給量完全不夠用！居家自我隔離是疫情爆發的開始，之前中國客和陸續返台的台商是台灣疫情大爆發的源頭。

蔡政府失策

面對這一場不對稱的非典型戰爭，為了避免全面潰敗，台灣唯一的防守策略就是：阻絕病毒於境外，中斷與中國的所有人員往來。到今天為止，蔡英文總統還保留與中國大都會5條航線，讓人員攜帶病毒源源不斷進入台灣內部，台灣社會不崩潰也難。蔡總統不知道是無知還是高估台灣醫療防疫能量限制，而其所謂人道考量只考量了七十萬台商，卻完全忽視了台灣本地人民的人道考量。兩者都將帶來台灣社會致命的危機。