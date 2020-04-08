在漫長歲月裡接觸野生動物，逐漸發展免疫力防禦多種病毒，許多中國勞動群體已成為無症狀的病毒傳播者。這些團體的成員以“一帶一路”的方式，在不違反國際條約的情況下投射「生物武器」並合法滲透其他國家。圖/取自中國南方都市報

第一次世界大戰以來的一百年裡，許多軍事衝突告訴我們，人類在任何情況下都不允許使用生化武器。這項諒解是在1969年聯合國裁軍論壇下開始的，它是對一項禁止生物和化學武器的國際條約的初步討論。到1972年4月10日，開放了具有法律約束力的條約，供各國之間簽署。《生物武器公約》於1975年3月26日生效。包括中國（1984年11月15日核準）在內的幾乎所有國家都是簽字國。

在總括的保護下，所有簽署國均負有法律義務，不得開發，生產，儲存，出售，部署，交付，或獲取，任何形式的彈藥，包括砲彈，彈丸，導彈，機載車輛等生物武器。

然而，該條約具嚴重失策(不是因為缺乏才智，而是由於人類的不完善想像力)，而中國也無意中發現了一種出乎意料的方式來規避該條約將生物武器定為非法的法律約束力：在過去漫長的歲月裡與野生動物交往並逐漸發展免疫力防禦多種病毒，許多中國勞動群體已成為無症狀的病毒傳播者。這些團體的成員以“一帶一路”的方式，而不是以《生物武器公約》所禁止的任何裝置形式，在不違反國際條約的情況下投射生物武器並合法滲透其他國家。

人形病毒噴霧器有如炸彈客

到底此一策略是無意的，偶然的還是秘密的？沒人知道。簡而言之，無論其結果如何，都沒有超過中國社會在千年中發展起來的任何道德門檻。

當涉及到生存的鬥爭，正如他們的語言所揭示的，中國的價值是絕對殘酷的。“寧為玉碎，不為瓦全”-“寧願是破碎的玉，也不願是完整的黏土”。“玉石俱焚, 兩敗俱傷” —“玉石都被殲滅，兩方都傷亡”。這些話語，在面對挑戰時深深紮根於中國所有人的腦海，無論付出什麼代價，都意味著相互毀滅。

考慮到當前的武漢病毒大流行及其影響，中國的行動完全符合這種心態。從中國的角度來看，這沒什麼大不了的。在超過12億的人口中，數百萬人的流行病死亡人數對該國而言並不重要。過去，他們曾經歷過如此規模的悲劇。

面對一場嚴重的貿易戰，中國發現自己已經與美國交峰，北京可能己找到一張王牌----人形病毒噴霧器部隊比伊拉克的自殺炸彈手更具殺傷力。而且，他們的射擊完全不是違法的。