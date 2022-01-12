新加坡最新公佈的數據顯示，莫德納（Modena）和輝瑞（Pfizer）疫苗在防止新冠染疫者死亡這一點上，大幅領先中國研發的國藥（Sinopharm）和科興（Sinovac）疫苗。示意圖／擷自網路，民報合成

自從新冠疫情肆虐全球以來，世界幾種主要疫苗的抗疫效力對比就一直是各界關注的一個重要話題。而新加坡最新公佈的數據顯示，莫德納（Modena）和輝瑞（Pfizer）疫苗在防止新冠染疫者死亡這一點上，大幅領先中國研發的國藥（Sinopharm）和科興（Sinovac）疫苗。

新加坡衛生部長王乙康星期一（1月10日）在新加坡國會作證時透露，新加坡2021年共有802人因感染新冠病毒而身亡。其中555人沒有完全接種疫苗，而247人接種了新加坡當地提供的幾種疫苗中的一種。

華盛頓郵報引述新加坡《海峽時報》的報導說，如果按每10萬人的死亡率計算，接種中國產國藥疫苗後仍死亡的人數為11；接種科興疫苗後仍死亡的人數為7.8；接種輝瑞和莫德納疫苗後仍死亡的人數分別為6.2和1。

莫德納疫苗效力似乎最佳

如果單從數據來看，莫德納和輝瑞疫苗在防止染疫者死亡這一點上，似乎大幅領先中國產的國藥和科興疫苗。其中莫德納疫苗效力似乎最佳，領先所有其他疫苗。

「這些數據僅供參考，因為沒有納入影響死亡率的其他因素的考量，例如年齡和接種疫苗的時間，」王乙康在國會作證時表示。

國藥疫苗由中國醫藥集團公司研發製造，而科興疫苗則由北京科興中維生物科技公司研發製造。兩者使用的都是較為傳統的滅活病毒（又稱不活化病毒）來誘導人體內產生可抗擊新冠病毒的抗體。

而莫德納和輝瑞疫苗則是使用信使核糖核酸（mRNA），該疫苗注射進人體後可以教導體內細胞如何生成觸發體內免疫應答的蛋白質。

雖然這兩類疫苗在抵禦新冠病毒上都有相當的效力，但是醫學專家一直擔心滅活疫苗比較容易被新冠變異毒株突破，尤其面對傳染性超強的Omicron變異毒株時效力會大為降低。

根據華盛頓郵報的報導，包括國藥和科興在內的中國生技和製藥公司都在使用信使核糖核酸（mRNA）技術，研發新的新冠疫苗。

新加坡是全球疫苗接種率最高的國家之一，全國570萬人口中，已有87%的人完全接種了疫苗，而且接種第三劑加強針的民眾也達到47%。不過絕大多數新加坡人接種的是信使核糖核酸疫苗。中國產的國藥疫苗並未列入新加坡國家疫苗計劃之中，因此只有私人診所提供這種疫苗的接種。而新加坡政府直到去年10月才同意民眾免費接種科興疫苗。

馬來西亞衛生部長本月透露，馬來西亞衛生官員正在研究是否讓接種科興疫苗的民眾接種第4劑加強針。中國國藥和科興疫苗佔目前向全球提供的疫苗總數的將近一半。



新加坡研究數據顯示，莫德納和輝瑞疫苗在防止染疫者死亡這一點上，似乎大幅領先中國產的國藥和科興疫苗。其中莫德納疫苗效力似乎最佳，領先所有其他疫苗。圖／擷自公視新聞影片

中國全境累計接種超29億劑次但仍在封城

根據中國國家衛健委的最新通報，截至星期一，中國大陸全境累計報告接種新冠疫苗超過29億劑次。而上個月，中國14億人口中已有超過8成的人完成兩劑疫苗的接種。

一年前，中國的衛生官員曾經樂觀地預計，到目前這個時候，中國可以安全地向全世界開放。但是由於德爾塔和Omicron變異毒株的先後侵入，中國目前至少有陝西省西安市和河南省禹州市和安陽市三個城市正處於嚴厲的管控封城措施之下。生活在封城中並被下令「足不出戶」的民眾至少已達2000萬人。

而距離北京一箭之遙的天津市目前則面臨源頭不明的Omicron變異毒株的侵擾，津南區等確診病例集中的地方，也正處於嚴厲的封控措施之下。

中國政府針對疫情的嚴防死堵從某種程度上反映出醫學專家對中國滅活疫苗因防禦Omicron變異毒株效力不佳的擔心。由於中國滅活疫苗抵禦Omicron變異毒株效力不佳，外界已經在問，中國一直以來對病毒和疫情零容忍的政策究竟還能走多遠，還能持續多久？

在新加坡有關不同疫苗效力的數據出籠之前，已有一些其他的數據顯示，不僅中國的滅活疫苗，而且甚至連西方的mRNA疫苗，在抵禦Omicron變異毒株時，效力都會大大降低。

上海的研究人員去年12月22日就曾發表一項研究，認定中國國藥疫苗的加強劑針對Omicron的效力比針對之前變異毒株的效力「顯著降低」。而香港的一項研究也發現，3劑科興疫苗還不足以防止Omicron感染。

新加坡衛生部長王乙康上週三表示，已經接種3劑國藥或科興疫苗的民眾必須在5個月後接種第4劑加強針，否則他們完全接種的狀態將被取消，而進入商場和圖書館等公共場所的民眾必須具備完全接種的身份。

不過世界衛生組織一位官員上週二表示，接種中國國藥和科興疫苗的人即使面對Omicron變異毒株，仍受到避免重症、住院、甚至死亡的效力保護。

中國衛健委官員認為，民眾接種第3劑加強針時，最好混打與前兩劑不同的疫苗，這樣獲得的防疫保護效力要比接種3劑完全一樣疫苗的效力要強。

也許中國國藥和科興mRNA新型疫苗尚未研發成功，即將開幕的北京冬奧會將堅持把運動員與北京普通民眾完全隔離開來，全程實施所謂「閉環管理」。