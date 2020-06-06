2006年年底，倒扁紅衫軍運動進入尾聲，阿扁並沒有因為運動而下台，反而國會把追查國民黨黨產法案，推進一步，這也造成管理國民黨黨產黨工的壓力。這一年12月，我方順利拿到出境許可，我也知道：這位幕後出力者，是這批北韓貨幣半個當事人，本身又是航運巨頭，這個集團和國民黨財務往來複雜，也必定和當前執政高層有良好溝通管道，否則，不會捲進北韓經貿風波。我從阿布杜口中知道，一年多來，他們已經多次透過關係找上聯合國，希望和國際貨幣銀行聯絡，直接進行交易，把我們工作任務小組，排除在外。但是，國際貨幣銀行已經多次拒絕，因為合約的問題，無法把我們排除在外。

其次，台灣既然不是聯合國成員，擁有貨幣的集團有很多理由，可以拒絕和聯合國所屬機構合作，但是，失去這個機會，沒有把貨幣弄出境，很可能掀起政治風暴，現在，經過努力，北韓貨幣可以離境，多年努力沒有白費，阿布杜通知我和阿敏，必須約定時間，飛到南韓首爾等候。

2007年1月，我和阿敏到達首爾，首爾對我來說並不陌生，我曾經多次為了採訪或為了旅遊造訪首爾，說真的，我對首爾印象並不好，除了潮濕的冬天之外，韓國的飲食偏重辣味，一直讓我害怕，尤其我不喜歡泡菜的味道。但是，世居南洋的阿敏卻喜歡泡菜，這一點大出我的意料，如今又是碰上冬季，一出門就遇到下雪，我和阿敏在假日飯店住了兩天，第三天接到通知，到機場和阿布杜碰面，阿布杜持用美國護照，走了公務通道，所以沒有太多時間等候，就看到他走出入境大廳，我們三人一起搭上在外面等候的專車，這部車子是屬於南韓中央銀行的禮賓車，車子直驅中央銀行，阿布杜進入會議室開會，我和阿敏未受到邀請，只能在會客室等候，大約一小時，阿布杜離開會議室，禮賓車把我們接到假日飯店，阿布杜說：運送貨幣的海運抵港時間是明天，他已經交代央行人員協助通關，並押送到央行倉庫，暫時存放，這幾天沒事，可以安排到開城工業區走一走，我雖然進過新義州，但是，一直來對於位於38度線旁邊的開城工業區感到興趣，這裡是南韓在北韓的唯一特區，允許南韓民眾進入開城，從事旅行和觀光。開城對我來說充滿神秘色彩，阿布杜說：如果「六方會談」有了結果，北韓貨幣進入開城，直接取代美金，先在開城工業區實施，把開城變成經濟制裁解除的實驗區，慢慢貨幣可以發行到全國。事實上，美國所構想的好意，後來幾乎全部受挫，沒有實現，這是後話。

阿布杜連絡一位亞洲區主管，擔任響導，他具有國際貨幣銀行專員和韓國央行主管的身分，也以聯合國人員身分，多次進入開城，由他帶領當然安全，當天，我們從首爾中央火車站搭乘京義線，這條火車線路在戰爭之前，可以從首爾搭乘，直接抵達新義州，所以稱京義線。但是，1954年，韓戰停戰之後，本來屬於南韓京幾道的開城，畫入北韓的黃海北道，因為，開城地理上處於37，5度，不在38度內。

目前京義線火車，只可以搭到坡州市，坡州市有一個北韓出入境事務所，所有南韓車輛和人員，必須在這裡下車，經過出入境檢查，才可以進入開城，而開城工業區的實際地理環境，一半在開城，一半在板門店，這個特區和開城特別市，也有圍牆分隔開來，離開特區進入特別市，還需要報備。

首爾到坡州市大約一小時，我們一抵達，就有人在車站等待，直接把我們帶到出入境事務所，海關要求我們交出手機，相機，出境後才能奉還，拿到識別證後，搭上車子進入工業區，工業區廠房看來相當整齊，2000年，金大中上台後宣布《南北宣言》，上演民族大和解的戲碼，開城工業區就是這場戲碼的產物，北朝鮮的金正日也大力配合，雙方簽下共同經濟合作，開城變成經濟開發實驗區，由南韓出資開發，出電力，還包含一條從開城通往平壤的高速公路，總長150公里，因為北韓缺電，所以電力由南韓輸送，但是，北韓可以出人力，開城是北韓第二大城，人口有30萬，與第一大城平壤300萬人，差距10倍。根據統計，北韓人口2500萬，但是，第一和第二城，差距如此巨大，很難理解。開城經過五年開發整地，建廠，南韓花了一億美金，終於在2005年進行營運，在此地投資的南韓廠商高達一百多家，包含刺繡、紡織、玩具以及高麗人參，本來，開城的古名稱為「松都」，據稱：北朝鮮最好的高麗人參，就是開城出產。這裡在歷史上也是高麗國屬地，南韓廠商以紡織最大宗，南韓把設計好的衣服樣板，拿到北韓製造，一來可以降低成本，也可以讓首爾明洞所謂「潮流服裝店」保持低價和活力，這裡是亞洲最吸引人的低價衣服專賣店，只是很少人知道大部分衣服是北韓工人製造。

我們在場區逛了一圈，車子帶我們到高麗博物館，阿敏在販賣部買了紀念品，這個時候，一位北韓的地陪才出現，結帳時可以用美金，我和阿布杜，阿敏在特別市一家風味館食堂用餐，朝鮮食物很粗糙，才發現南韓食物還是比較正常。

開城建築新舊並陳，路很寬，人車很少，我們只待半天時間，沒太大意思，下午就打道回府，北韓地陪一直看著我們進入出入境事務所才離開，同樣天空下，北緯38度內外，卻有天壤之別。