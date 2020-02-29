中央流行疫情指揮中心日前公布，武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）第32案例是非法印尼籍看護，曾照顧案27，外界擔心非法外籍看護恐成防疫漏洞，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日表示，現階段若把非法外勞以通報解決，恐造成陪病者沒人照顧，若需護理人力補空窗，這做不到且不合理，重點在陪病的安全與訓練。

陳時中今天視察衛福部桃園醫院提前部署的防疫措施，包括探視病人、負壓隔離病房等流程。

針對非法外籍看護可能成為疫情漏洞一事，他受訪時表示，目前的重點在於「陪病的安全」與「陪病的訓練」，而不是外勞是合法或非法，若在這時把非法外勞的狀況以通報解決，會造成病人沒人照顧，醫院若要由護理人員補足缺口，這是做不到，且是不合理的事情。

陳時中指出，醫療人力應留在醫療照顧上，至於移工是否合法，是各單位的權責問題，現階段應先維持秩序，已請醫院加強防疫與管控。

他說，就像以前有吸毒者靠美沙酮（美沙冬）戒毒，若大家都跑到醫院去抓戒毒的毒犯，美沙酮計畫就不用做了，同樣道理，到醫院裡陪病要維持現行秩序，但要加強陪病者的教育訓練跟行動管制，不要讓他在醫院趴趴走，醫院外包人員、陪病人員，都要有同樣的防疫跟管控概念。

此外，他也呼籲民眾減少探病，不妨開手機視訊來探病，問候一下就好，沒有必要，不要進出醫院、也不要到急診室，以減輕醫院壓力，避免群聚染疫風險。