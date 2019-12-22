中國影音社群網站「抖音」（Tik Tok）用戶數量龐大，但資安問題備受質疑，繼上個月美國陸軍學員接到不得使用「抖音」的指示後，美國海軍也以構成「網路安全威脅」為由，下令禁用抖音。

路透社報導，美國海軍17日在官方臉書發布公告，若在政府提供的手機安裝「抖音」App，將禁止使用海軍陸戰隊內部網路。

一名海軍發言人表示，軍方提供的智慧手機，通常允許使用各種流行商業應用程式，包括社群平台和通訊 App，但有時會禁止構成安全威脅的特定軟體。

美國海軍並沒有具體說明該應用軟體究竟會構什麼風險，不過五角大樓發言人奧蘭德（Uriah Orland）在一份聲明中指出，這個命令是為因應日益嚴重的威脅所採取的預防措施。12月16日發出的「網路安全意識訊息」（Cyber Awareness Message）指出使用相關的潛在風險，並呼籲員工採取適當行動保護個資。

但「抖音」並未對此作出回應。

「抖音」在美國青少年中非常流行，但最近幾個月頻頻受到美國監管單位審查，路透社上個月報導，美國政府將對「抖音」的中國母公司「字節跳動」科技公司（Beijing ByteDance Technology Co）在2017年以10億美元收購美國音樂社交平台Musical.ly一案展開國家安全調查。