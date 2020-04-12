若有攜病毒者，閃過機場入境，從美加或美墨邊境進入美國，從事某種設計好的散播病毒，或許不只是超市，電車上，地鐵上，公共場所，都是散播病毒的地方，就是「超限戰」的樣板。圖／取自中國政府網

「武漢瘟疫」已經肆虐200多個國家，確診來到180萬，看來，這場瘟疫災難越來越難收拾了。

1999年，中國軍旅作家喬良，和解放軍現職大校王湘穗合作，寫了一本書：「超限戰」，這本書引發美國中情局的關注，書中開宗明義就說：「以中國的軍事力量，要扳倒美國是不可能的，如果中國想取代美國，成為世界霸主，只有一個方法：超限戰」，意思就是包含細菌，生化，金融，外交，網軍，特務，駭客，偷取智慧財產等等，各種方法多管齊下，才可能達到目標，現在，中共是否已經對美國及西方國家發動超限戰了，這個問題很嚴肅，必須正面看待。

4月9日，法國最大媒體「世界日報」刊登一篇調查報告，尋找「武漢肺炎」的零號病人，故事從1月31日一架撤離武漢法國僑民的包機開始，比較聳動的是，文章提到「間諜」用語，這位尚未曝光的「播毒者」，已經確定和中國有關，他的住處距離戴高樂機場不遠，問題是，他是無意或者是奉命的故意行為？撰文的記者表示，基於法國軍情局的約定，無法透露這位「零號病人」的身分，目前，很多國家已經開始調查零號病人，至少有20個國家宣稱，已經找到零號病人，證實都和中國有關，中共還想甩鍋，就低估世界各國的智商了，有些帶原者在武漢封城之前，離開武漢，有人則在更早的過年期間，離開武漢，例如義大利零號病人，這對華中大學的夫妻檔高級黨工，早在封城之前就離開武漢，來到義大利北部落腳，成為瘟疫的傳播者。

中共藉機散播病毒 有意或無意？

比較啟人疑竇的是，為何中國已經是口罩製造大國，在瘟疫爆發後，還要派出戰狼企業，向世界各地蒐羅口罩，造成全球口罩荒，間接使人致死，各種跡象顯示，這些行為不是出自海外華人自主動作，而是背後有一集團唆使，但是，結局卻是導致更多人死亡，西方受難國家對這一點耿耿於懷，更有甚者，義大利在武漢瘟疫嚴重時，好意捐給中共口罩，現在，義大利陷入絕境，中共卻要義大利高價買回去，這恐怕是2020年最扯的一件事，很顯然，中國若不是出於預謀，就是存心不良，這種懷疑當然也有矛盾的地方，因為中共到底是有意或無意，預謀這樣的死亡災難呢？畢竟病毒外洩，中共本身也是受害者，我們無法想像一國政府會故意毒殺自己的人民，除非習近平也學習毛澤東的瘋狂認為，「核戰爆發，就算中國死掉3億人口也不怕，因為中國人很多」。

第二種推理，既然是無意間爆發病毒外洩，乾脆借刀使刀，把危機當作轉機，基於這些推論，質疑中共派出敢死隊特務散播病毒，顯然不只是法國情治單位而已，美國情報單位也存在這種懷疑，以紐約來說，紐約在1月23日武漢封城後，撤離美國在武漢僑民，當月月底拒絕WHO的建議，立即嚴格管控國內機場，阻擋來自中國的旅客，所以，二月份疫情並不顯著，一個月後，確診病例卻突然升高，並且全美各州遍地開花，傳染速度超乎尋常，居然變成全球確診最多國家，於是，有人懷疑，除非有特務攜帶病毒，刻意閃避機場，從加拿大或美墨邊境進入美國，進行病毒傳染，否則疫情不會如此失控，這些攜病毒或帶原者或許出自愛國心，或本身就是任務，更可能受到中共蠱惑，認為中國有自製疫苗防身，自己不會被感染，在種種利誘驅使下，到海外散播病毒。

4月10日，英國政府震怒，因為向中國採購的武漢瘟疫檢測劑，裡面居然驗出病毒，這件事太奇怪，不應該發生，讓人懷疑中共藉機散播病毒，英國政府要中共說明，到底是無意，還是有意為之。

攜病毒入美境傳播 超限戰樣板

前天，一名海外華人以自製影片，把自己在美國超市所偷拍的華人大媽行為，放上網路，影片中的主角華人大媽，在超市的番茄攤位前面，假裝購物挑選，但是，整個攤位的番茄，全部被她觸碰，最後卻只買了一個番茄，揚長而去，拍攝的人旁白說：請問這位大媽幹甚麼事？另一段影片也是一位大媽華人，她走到賣電腦的攤位上，展示櫃上大約有十幾部筆記電腦，只見這位大媽走進展示櫃上，把所有電腦的鍵盤全部碰一次，再把銀幕關上又打開，店員不停呼請：「請不要亂碰電腦」，這位大媽卻假裝聽不懂英文，拍錄影片的人旁白：「請問她在做甚麼」？這兩段被拍錄的影片暗示出：中國大媽在美國超市進行有目標的病毒傳播，可以猜想，如果真的有攜病毒者，閃過機場入境，從美加或美墨邊境進入美國，從事某種設計好的散播病毒，或許不只是超市，電車上，地鐵上，公共場所，都是散播病毒的地方，這類電影在好萊塢多次上演，剛好就是「超限戰」的樣板。

4月7日，「阿波羅新聞網」和「華人自由燈塔」，同時引用一個來自中國偷拍的影片，影片中展示大量美金，而且是全新百元鈔票，偷拍者表示自己任職中國國家印鈔工廠，這些鈔票下方有中文字樣紙墊，證明是從中國拍攝流出，而非北韓，北韓偷印美鈔人所共知，如果是美國印鈔廠，地上不會出現中文字，根據報導，中共正大規模印製20兆美金，打算透過「人民銀行」向海外投放，搞垮美國金融，20兆剛好是最近美國律師團向中共求償的數字，如果這則報導屬實，那麼，中共在貿易戰爭後，自覺經濟遭受重創，未來死路一條，那麼趁這個機會把美國搞垮，說不定可以利用超限戰爭，來個大翻身，真的實現共產主義擴張，統治全球的野心，那麼眼下，病毒戰和金融戰，特務戰，駭客戰，媒體戰，中共已經出手，只要美國垮了，台灣還能撐多久？美國川普總統不能坐以待斃了。