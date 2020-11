美國兩大黨都有臺灣友人,臺灣政府與民間和僑民歷來均與兩黨保持聯繫。總統府與外交部不選邊站、對整體選情保持中立,在美民間外交主力「台灣人公共事務會」(Formosan Association for Public Affairs, FAPA)也是超越黨派、但可能支持個別候選人(如參議院/國會台灣連線成員)。但世界各國與美國現任政府合作或配合政策是所在多有,畢竟多數政務不會也不應因選舉而延擱。民間輿論或個別臺灣人亦可表達意見。

體健志堅的川普

川普的身體與頭腦狀況都比拜登好多了,如八九十歲的李登輝仍思維清晰。拜登自己在公開場合說過很多次並有影片記錄的事,卻健忘或不承認,不是失言、不靈光、就是常招手要小抄,不時讓全美溫習Dementia(老年癡呆症)這個字的拜登被譏諷為快沒電的遙控器,川普倒像是金頂電池與移動城堡,幾乎天天接受記者各式提問、在白宮或飛赴各州會見民眾。

川普雖富有,但屬華府邊緣人,也是美國史上第一位從未任公職就接總統者。他在2016年當選的原因之一是他提出要抽/排乾沼澤(drain the swamp),也就是排除、換掉傾中或傷害美國的利益集團。政治新鮮人的他缺乏公職班底,對於哪些人可用、能用、應用及其化學關係畢竟需從頭開始測試、適應,而許多歐巴馬時期任命的人仍在任,使他的腳多少被沼澤泥沼困住。但川普仍如李登輝前總統般不和稀泥、不畏改革,做他認為對的事、打擊如中國、伊朗、WHO等敵手。

他正面迎戰揭發歐巴馬及所屬違法濫權對付川普競選團隊/政府的醜聞,還正面清理柯林頓家族所涉多起弊案,所以兩黨的既得利益與自以為造王者的許多媒體都不喜歡他,而鮮少正面提及他的治績並百般阻撓。



川普競選活動。圖/擷自川普臉書

拜登家族醜聞與左媒包庇

10月14日,曾因吸毒(古柯鹼)被海軍預備役開除的拜登小兒子Hunter Biden海量的筆電/硬碟所揭露的家族親友影像/照片/電郵/貪腐/吸毒/男女關係混亂等醜聞終於被New York Post率先爆出,英國Daily Mail與美國多家非左媒體陸續接力,讓他們一家成了全世界訕笑的對象。事實上,Hunter的信件透露,他三十年來都是拜登家族收受不法利益的白手套。參議院國土安全與政府事務委員會、國家情報總監(DNI)、司法部(DOJ)、聯邦調查局(FBI)等單位均已分別證實資料源於Hunter Biden、硬碟為真、且聯調局已展開調查。拜登副總統任內由其家族成立公司之CEO(經拜登與其弟面談、面試)已出面認罪檢舉,但拜登陣營或家族無人出面開記者會控訴或提告。《紐約郵報》是由美國開國元勳、首任財政部長亞歷山大·漢彌爾頓(Alexander Hamilton)所創立,其銷量在美國排第四。可是推特不但直接封鎖《紐約郵報》帳號,還禁止其多則新聞被張貼/轉推。

美國許多左派媒體的資訊與民調已被污染,或是審查言論、或是探求不出人民真意,其缺乏可信度已是行之有年的系統性問題,2016年大選只是一例。左媒在2018年說共和黨在期中選舉的參眾兩院會大敗,結果共和黨還在參院小勝。今年,除了少數專家能看透實情,許多人仍如同於暴風雨中在高速公路開車般霧裏看選情,但選前20天,左媒因BLM(Biden's Laptop Matters)露了餡。從左媒與Twitter/Facebook的反應看,就更能證實許多可疑「民調」是被污染的,它們遮掩醜聞的舉動就是最有力的參照。推特直到10月30日才解封《紐約郵報》,在這16天內,《紐約郵報》的帳號多了近20萬粉絲。這其間,當股市大盤跌約6%,Twitter股價跌了約12%,可見大家對濫興現代文字獄的推特失去信心。



拜登競舉演說。圖/擷自公視新聞影片

優秀的經濟表現

以大選前一個交易日為基準到總統就職日看美國股市的道瓊工業指數、那斯達克指數、標普 500 指數、羅素2000指數、費城半導體指數漲跌幅平均,2008~2009年歐巴馬跌了16.68%,2016~2017川普漲了9.73%,大家很清楚出身商界的川普比左派歐巴馬更懂得如何帶動經濟。同樣看從第一次競選前一個交易日到第二次競選前一個交易日的五大指數漲幅平均,2008~12歐巴馬是54.58%,2016~20川普是84.02%。換言之,即使受新冠肺炎疫情襲擊,川普仍遠勝歐巴馬。股市指數絕對值屢創史上新高,相對值亦完勝歐巴馬。尤其,基數越高,要上漲到同樣幅度越難。

其實,從歐巴馬上任第一天的2009.1.20到2015.12.17的聯準會利率都是最低的0-0.25%,之後才小幅提升到0.25-0.50%,形同FED在7+1年都幫歐巴馬護航股市與各種企業。川普2016年11月當選後利率卻被兩年提升8次到2.25-2.50%,雖有走出金融風暴、調節經濟之意,但出身華爾街之傾中派財長所舉薦的聯準會主席(任命後才被川普發現他們不配合打對中貿易戰)此舉被認為某種程度打壓了川普光彩的經濟數字。歐巴馬2012競選連任前的平均利率是0.125%,川普2020競選連任前的平均利率約為1.47%,但川普振興經濟的成效就是優於歐巴馬。在多項政策暗扯後退的財長預計將於2021被換掉、聯準會主席於2022被換掉。

學界通說與美國聯準會、歐洲中央銀行等各國央行多把年通貨膨脹率2%視為政策指標,同時追求經濟成長與物價穩定。即使川普於2018年漸進展開對中國加徵懲罰性關稅,他就任後至2020年9月的通膨率只有1.93%,完全在理想範圍區間內。美國大多數民眾已將中國視為敵人/對手,且大多數中國製造之可被替代性高,多數美國人並不擔心會受影響,也都知道疫情影響經濟的肇因在中國。中國之對美貿易總額已落居墨西哥和加拿大之後,可見川普政策是有成效的。仍存在的美國對中貿易逆差來自中國搶在更嚴厲關稅制裁前出口至美國、及中國以新冠肺炎疫情加大輸出劣質醫衛器材,俱屬短期效應。將產業鏈/生產線拉回美國需一段時間方能見效,就算對短期稍有不利,但長期卻大有利,惟有睿智而勇敢的政治人物會採取這樣可能略傷自身支持率也不容敵國佔本國便宜的措施。2016年以來不時有些學者(包括諾貝爾獎得主)唱衰川普政策,許多都已被證明錯了。

資訊、軍工、航太、能源、生醫、服務等都是美國產業根本,不能只靠搞財務的數字遊戲。左派民主黨高稅賦、嚴苛環保政策(但管理不善卻讓加州野火成了自我實現的暖化預言)、限制開採並禁用化石燃料的政策、縱容中國傾銷、掠奪智慧財產、不禁止中國惡意收/併購,讓美國產業空洞化、工作外包、人才外移、經濟蕭條、許多產業喪失國際甚至國內競爭力,把中國掏空台灣的劣跡複製到美國,還讓美國無法能源自主。這些都是左派學者不願提、不願承認的事實。

實質造福少數族裔、捍衛合法權益

slave(奴隸)一詞源於「斯拉夫人」(Slav),可見白人奴役白人或黃種人(如蒙古人)奴役白人早已存在。古埃及、中東、希臘、羅馬、東亞等世界各地歷史都存在過奴隸,涉及軍事與政治因素,一些現存獨裁國家仍有事實上的奴隸(如上百萬遭中國長期拘禁的伊斯蘭教維吾爾人與佛教圖博人奴工等)。換言之,奴隸或奴役未必是人種或膚色問題。北美洲早期的維吉尼亞殖民地就有位黑人奴役黑人的奴隸主,是來自非洲的葡屬安哥拉人。美洲早期的販賣黑奴與蓄奴當然是種歧視,但在相當程度上是涉及地位與產業的經濟問題。然而,左派所宣傳的某些所謂「政治正確」已誇張到扭曲事實、剝削現代自由人的程度。譬如, 1850年以「自由州」地位加入美國的加州,從未合法化蓄奴、南北戰爭前即與北方禁止黑奴。許多非裔人是以自由身抵達美國自由生活的。然而,2020年夏,已有至少五百多億美元財政赤字的加州參眾議院竟通過法案說要研究「補償全美」四千餘萬非裔,每人可領三十多萬美元。這種不分對象、慷州民之慨的左膠議案只是讓人敬而遠之。

事實上,大多數美國人已看穿所謂Black Lives Matter與所謂Defund Police之暴力鬥爭本質,對非裔根本缺乏實質幫助。對那些公然打砸搶民眾與商家、燒警局、法院、教堂等的破壞者,正常人心中都有一把尺,許多人未必會公開對BLM及掩護犯罪的民主黨表達出真實感受,但基本上是不認為欠那些違法者什麼的。



2020.8美國黑命運動Black Lives Matter示威活動。圖/擷自BBC中文網

從2001年到2020年這20年,三位總統任內各單月(限定自總統1月就任後的2月到卸任前大選年的10月之間權責明確的時期)的非裔失業率數據:小布希最佳是2007年8月的7.6%,歐巴馬是2016年8月的8%,川普是2019年8月的5.4%。就單月看最差,小布希是12%(2003年6-7月),歐巴馬是17.3%(2010年1月),川普是16.6%(受新冠肺炎疫情影響的2020年5月),怎麼看都是歐巴馬最差,川普最好。最新的9月份是11.5%,選前會公布的10月份數字將再略降。

西裔3.3%失業率數據亦類似:小布希最佳是2006年10月的4.1%,歐巴馬是2016年5月的4.5%,川普是2019年9~10月的3.3%。臺美人所屬的亞裔亦如是,小布希最佳是2006年12月的2.4%,歐巴馬是2015年3月的3.1%,川普是2018年5月的2%。

解放黑奴的是以林肯為首的共和黨,第一位非裔國會議員也來自共和黨。川普在參政前就有不少非裔友人,其政策對非裔更有利,他在非裔間的支持率是近幾位共和黨總統中最高的,堪稱川普從民主黨解放非裔。只要川普在任,數據就會比社會主義思想的歐巴馬更好。重視工農基層利益的川普致力於增加就業、調降稅率,把餅做大,以此降低犯罪率與入獄率。整體政策更左的拜登與副手只會讓經濟比歐巴馬更差,昧於事實替歐巴馬或拜登瞎辯是很可笑的。

美國是主權國家,不是慈善事業,防堵任何非法移民是理所當然,若嚴查或遣返或建牆能防堵非法者及走私毒品、槍枝、偽鈔、假貨、性奴隸等犯罪,就該為所應為。世界沒哪個國家能無條件、無限制地接收難民與非法移民,歐洲已有許多其後果之負面案例,臺灣人也知之甚詳。排隊進入或留在美國的合法移民綿延不絕,美國不需未經規劃、以非法手段進入、無檢疫、未留指紋、未查核背景與犯罪紀錄的非法移民。民主黨寬縱優待上千萬非法移民的謬政,讓許多合法移民覺得自己像個白癡,讓不少生而為國民者覺得自己像受剝削的二流公民。反對非法移民與種族歧視完全是兩回事。美國是美國人的美國,是自由民主陣營的美國,不是讓人來去自如的福利站。

美國軟肋之疫情

依聯邦制的美國憲法,醫護、公衛、防治等事務屬於各州之州、郡政府的權責。川普政府於1月31日宣布管制去過中國者入境,與各國相較不算慢。宣稱應開放邊境而原先批評此舉的民主黨政要們直至數月後才不得不承認川普的禁令是對的。面對性質前所未見的新冠肺炎疫情,共和黨政府一方面持續調查病毒來源與疫情本質真相並直指中國肇禍全世界﹔二方面積極整合美歐公私資源共同開發解藥與疫苗﹔三方面指令藥廠將處方藥降價(相同藥物在美國之價格應比照在國外之藥價)、將醫衛生產線/供應鏈拉出中國或引回美國﹔四方面則放寬對遠距醫療之規範及對視訊問診之限制、擴大對其承保範圍。

拜登任副總統時的幕僚長Ron Klain(亦曾任民主黨高爾副總統幕僚長、現仍為拜登競選顧問)在去年5月的一場座談上坦承,歐巴馬/拜登政府於2009〜2010的「豬流感」疫情期間犯了所有可能的錯誤,結果有6000萬美國人受感染,若非碰巧病毒的致命性沒那麼強,那將是美國史上傷亡最大的事件之一。(…we did every possible thing wrong. 60 million Americans got H1 N1 in that period of time. And it's just purely a fortuity that this isn't one of the great mass casualty events in American history.)紐約州長將新冠肺炎病患送往養老院,導致全美最多的州死亡數及第二高的州死亡率(最高的是相臨的紐澤西州)。紐約、紐澤西、康乃迪克州三位民主黨州長於3月拒絕川普總統封州之議,導致疫情於東岸擴散。民主黨的政策與紀錄顯示他們的防疫結果其實比共和黨更糟糕。疫情及經濟影響均突顯美墨邊界建牆、遣返非法移民、嚴懲中國是正確政策,缺乏財政紀律且無力維護秩序的一些民主黨州正在自食驅使良民與工商業搬到別州的惡果。



作者指出,拜登任副總統時的幕僚長Ron Klain在去年5月的一場座談上坦承,歐巴馬/拜登政府於2009〜2010的「豬流感」疫情期間犯了錯誤,結果有6000萬美國人受感染。示意圖/美國之音,Pixabay,民報合成

邁向正軌的對臺政策

若2016年的川普vs.希拉蕊讓美籍臺灣人較難判斷取捨,2020年應該是再清楚不過了。民主黨拜登於參議院在《台灣關係法》制定時期就傾中漠視臺灣、2000年反對臺灣安全加強法案,副總統八年期間更是與習近平派勾結(使對習之制約被大幅削弱),出賣美國與盟國利益,蔡英文在2012年未當選就與當時的白宮故意放話射冷箭不無關係。拜登從政半世紀都未做過或做到的事,現在也不可能期待他。歐巴馬/拜登的國防部長(亦曾任中情局長)Robert Gates就批評拜登過去四十多年在幾乎每項主要的外交政策與國安議題的觀點立場都是錯的。拜登家族、副手、幕僚等都已被爆出收了中國大量好處,現在突然拿香跟著川普拜,有誰會相信他﹖川普能做的,拜登做不到﹔拜登能給臺灣的,川普能加倍給。川普政府既已引領全球抗中上手成了老司機,何須由有大量黑材料遭中國收買掌握操控又已顯現老年癡呆失智症狀的拜登插手?歐巴馬/拜登弱化美國工業/國防/情報與美日同盟8年,縱容中國駭客與在美國與第三國之中國人盜竊美國工商生醫軍事航太技術,遭中國背信佔據南海島礁軍事化,經川普政府大力投資與外交戰略才扭轉局面,美國不該再走回民主黨錯誤無效的老路。拜登與已遭極左派把持之民主黨高層雖總能講出其實不少已自打嘴巴的辭藻,但看中國乃至藍營都或明或暗大力支持拜登,臺美人就知道該支持川普與共和黨了。只有川普團隊才能繼承雷根政府的反共政策瓦解邪惡帝國。



川普及政府團隊。圖/擷自白宮flickr

臺美人的角色:Keep America Strong!

由於新冠肺炎疫情肆虐、投票方式改變、社會秩序動盪、經濟衝擊、拜登家族貪腐案、左派媒體封鎖資訊或傳播假訊息、中國等獨裁政權大舉操弄/買票,今年大選的變數特別多, 11/2仍意向不明的州擴大為:佛羅里達 (29 票)、賓夕法尼亞 (20 票)、俄亥俄 (18 票)、密西根 (16 票)、喬治亞 (16票)、北卡羅來納 (15票)、維吉尼亞 (13票)、亞利桑那 (11票)、威斯康辛 (10 票)、明尼蘇達 (10票)、科羅拉多 (9票)、內華達 (6票)、新罕布夏 (4票)、緬因 (4票)等。

由於民主黨持續阻撓,美國聯邦政府無法普查住民國籍,加上中國大量偽造駕照等假證件,導致非法移民投票、非本人投票、重複投票問題嚴重。過去這半世紀的總統投票率都未達60%,但這次竟有至少數百個郡的登記投票率超過100% ,就怕有人已持續藏票/毀票(已有多起共和黨大本營選票被丟棄案件)與做票/寄票到計票截止時。

兩大黨整體政策畢竟明顯有異、與中國距離有差(共和黨主導追究中國對疫情之責任)、對臺支持強度有別。遭極左派綁架的民主黨已愈趨失序社會主義、抽重稅、但警察被要求不辦案或無力辦案、許多民主黨執政城市的重大犯罪率大增,包括許多臺美人在內的中產階級與企業都對高稅率卻換來低保安日益難以忍受而已遷出太民主黨的州、郡、市或將選擇較共和黨的州落腳。川普政府與共和黨主導的參議院在2017年後對臺支援的頻度與強度都遠勝於歐巴馬,不再縱容中國。保護人民生命、財產與自由是政府存在的第一職責,輕稅而能維護安全秩序的政府符合個人與家庭利益,強大的美國符合臺灣的國家利益。在2020 Census全美人口普查中的至少數十萬的臺美人,應踴躍投票支持維護強大而非左的美國。讓川普明顯勝利,讓共和黨至少能掌控參議院,可讓企圖製造動亂的左派措手不及,也才能嚇阻中國侵略的企圖。