因應武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情衝擊，立法院昨天通過特別條例修正草案，行政院長蘇貞昌今（22）日表示，紓困現金本週入帳，包括中低收入戶、弱勢、計程車司機與遊覽車司機等，有90萬人在本週會收到紓困現金。

行政院今天召開「紓困振興進度記者會」，發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）主持，包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人出席。

蘇貞昌首先感謝立法院通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，明天行政院會將通過追加預算，24日他將赴立法院報告並備質詢，行政院不只防疫超前部署，紓困也超前部署，行政作業也先行，許多事情已安排好。

蘇貞昌說明，紓困對象包括87萬中低收入戶、弱勢，每人每月補助1500元共3個月，已有71萬人收到；10萬名計程車與遊覽車司機，每人每月補助1萬元發3個月，已有5.8萬人領到；100萬名自營業者一次發3萬元，本週會有10萬人領到紓困現金；補助90萬受創產業員工薪資4成3個月(另補助一次性營運資金)，本週會有3.7萬人領到，本週合計會有90萬人領到現金。