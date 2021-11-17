在民主法治國家，「依法行政」、「依法審判」原則，必須落實。依「權力分立」原則，政府官員行使公權力時，絕對不容許「法外治理」，以避免冤案發生，無端侵害人權。

聯合國NGO世界公民總會等團體，11月16日在新北市議會舉辦「響應聯合國11/16國際寬容日」研討會，主辦單位贈書：《誰偷走了他們的青春》、《活出心中的太極》，宣導「法稅真改革、良心救台灣」理念。

前國稅局簡任稽核黃坤光先生在會中發表專文指出，現代民主法治政體，政權行使必須依法治理，不容「法外治理」。………。查核逃漏稅不是檢察官職能及權限，他們既不懂會計學也不清楚所得額之調查核定，財政部或台北國稅局更未授權檢察官查核逃漏稅，而且財政部及國稅局查審人員並無司法警察權及配槍，如有與民爭執，只有報警處理，無請檢察官或調查局人員到場處理能力，檢察官率領調查局調查員荷槍實彈偵查，根本與逃漏稅無關。

「法外治理」不容於民主法治

又指出，因此太極門被非法課稅案（按1997年4月），乃台灣剛進入民主法治不久，威權統治遺毒尚未消除，「行政程序法」尚未訂頒下（按2001年1月1日起施行），檢察官、台北市調查處及台北國稅局不依已訂法條治理，及串連以對敵情治手段行「法外治理」，於今，拘押罪嫌須經法院裁量、行政程序法亦已實施，此種「法外治理」根本不能存在，而「法外治理」既不容於民主法律制度，其行政處分本就無效（如能「法外治理」就無須立法院了）。

回顧1996年7月起，法務部大力推動1996年全國掃黑行動方案，展開包括宗教、金融、環保及股市掃黑，其中在「宗教掃黑」方面，出動檢察官、警察、調查員、憲兵等所謂掃黑「鐵四角」，1996年12月19日製造了「太極門冤案」。該案於2007年7月13日刑案三審最高法院判決被告等人均無罪確定，無詐欺，無漏稅，無違反稅捐稽徵法，並認定敬師禮為贈與，弟子代辦並非營利販售。

如今25年了，仍然留下1992年度太極門稅務冤案，2020年8月間又產生太極門土地被查封拍賣「政府強奪民產」事件，這股龐大的民怨難消，受害人長期間走上街頭，恐怕會影響年底的四大公投結果，為何政府不早日設法解決平反呢？令人不解。



2021.11.16新北市議會舉辦「響應聯合國11/16國際寬容日」主辦單位贈書：《誰偷走了他們的青春》、《活出心中的太極》，宣導「法稅真改革、良心救台灣」理念。圖／作者提供