當一帶一路發展成為「一帶一疫」時，世界各地都出現對中國人的反感，心生「黃禍」來襲的恐慌，也發生「反華」行動。台灣在此時此刻應該調整思維，重新擬定整體的國家安全發展戰略！圖／分別取自維基共享資源及衛福部網站，民報合成

圖說：當一帶一路發展成為「一帶一疫」時，世界各地都出現對中國人的反感，心生「黃禍」來襲的恐慌，也發生「反華」行動。台灣在此時此刻應該調整思維，重新擬定整體的國家安全發展戰略！

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）疫情持續蔓延，昨天傳出德國拒絕承認世界衛生組織（WHO，世衛）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的講法，德國衛生部自行宣布，新冠肺炎已成為「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic）。

德國做出這個宣布，充滿警示作用，世人不能再掩蔽自己的想法，認為來勢洶洶的疫情没有什麼，過去歷史上出現多次瘟疫，有流行性感冒、肺結核、鼠疫、肺炎等等，這些疾病的大流行造成人類死亡、摧毀城市、殲滅國家、瓦解文明，這次新型冠狀病毒肺炎的流行，禍害無窮，對世界會帶來何種程度的衝擊，還在未知之數。

過去人類為了控制疫情，健全醫療品質、改革制度，不遺餘力，雖然曾有過伊波拉病毒、拉薩熱、裂谷熱、馬爾堡病毒、玻利維亞出血熱等具有高度傳染性，並且能快速致人於死的疾病，但這些病毒的擴散能力受到侷限，患者還不及將病原散布便喪命，再加上這幾種疾病都需要近距離接觸才會傳染，並没有在全球發生大流行。

但這次的新型冠狀病毒肺炎的流行，則是另一回事，目前感染人數以及死亡人數持續上升中，極有可能發展成為大型且具有傳染力又會造成死亡的流行病，所以才會被德國衛生部定位為「全球瘟疫大流行」，名正言順，才能順利進行防疫大作戰。

在「全球瘟疫大流行」下，台灣需要重新思考國家發展策略，當一帶一路不幸發展成為「一帶一疫」時，世界各國可能因為對中國人的反感，發生「黃禍」的思潮，在各地發生「反華」的行動，台灣在此時此刻應該調整思維，重新擬定整體的國家安全發展戰略！

因為過長達數十年來的國民黨黨國體制種下的禍根，雖然經過三次政黨輪替，二次民進黨執政，根本没有完全清除，不但黨國思想深入人心，台灣沒有公民思維，也缺乏現代化的公民意識，更嚴重的是，國民黨的大中國主義仍然留在台灣，中華民國政府體制「維持現狀」，雖然經過省政府虛級化，廢除國民大會的組織改造，政府主要架構依舊，台灣人民的處境，目前仍然是「小孩穿著大人破舊衣服」的情況。

這種荒謬的國家機器運作，經過幾次的修憲的過程，來解決問題，可是並非長久之計，國家機器的運作，只是處在勉勉強強可以磨合而已，不時就會出現失控、無能的情形，主要就是我們的國家發展策略，出現重大問題，台灣應該從大國大民的策略，走向小國小民、好國好民的方向，台灣要徹底檢討，重新擬定整體的國家安全發展戰略！

「全球瘟疫大流行」，對人類而言，要省思人類文明的發展前途，從奢華的物資競賽中解放，過著簡單的生活，而對台灣而言，則需要重新思考國家發展策略，如何建立好國好民的發展方向，這會每一個生活在台灣的人，都要去面對與思考的問題！