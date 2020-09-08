五年前，我開始在民報專欄呼籲「遠離中國」，五年後，一場跨國際的「武漢瘟疫」，慢慢使世界覺醒，「中共國」是邪惡的敵人，他傷害14億人還不夠，現在正要征服世界，更多人看清中共對地球的危害，遠離中國成為國際上的顯學，但是，離開並不容易，如同國民黨，仍然陷在中國泥沼。

全世界都被中共滲透

回頭看看世界，全球化之下，全世界幾乎都被中共利用經濟文化滲透，或深或淺的綁架，其中，美國台灣和印度最為嚴重，歐盟國家被綑綁程度也不算輕，所以都面臨脫鉤困難的問題，中共扮演的腳色，既是綁匪更是吸血鬼，從金融、文化、科技、經濟、政治、外交，各方面纏繞，使被綁者無法自由，捷克的事件，就可以看出來。

捷克國會訪台團剛剛回國，台灣還沉浸在捷克外交破窗激情中，中共對捷克的經濟懲罰已經來到，取消7百歐元的鋼琴進口訂單，「中共國」如果沒有施出殺手鐧，未來的情況恐怕會更糟，一旦歐盟各國紛紛來台拜訪，「一中原則」等於廢話。

經濟控制，是中共可以在歐洲呼風喚雨的原因，但是，經濟控制下，捷克人的骨氣從這裡顯現出來，台灣要鼓勵歐盟國家遠離中國，自己卻還擔心沒有ECFA的日子，豈不矛盾，歐盟國家已經破窗。但是，在中台「岸來岸去」的經濟往來，加利口罩事件，不只是台灣防疫破口，更是中國口罩在台灣的木馬。聽說，利用台灣口罩國家隊的聲譽，引進中國產品在台灣洗產地的，還不只是加利一家而已，海關最近又扣住83萬片假冒MIT口罩，台商貪婪只是問題之一，長期以來，中國產品覆蓋台灣高達六成，從手機到日用品，就可以知道問題嚴重，如果不是台灣防疫成功，提高台灣意識，否則中國口罩還不是大家搶著用。

印度同樣陷入脫鉤困境，印度市場上使用中國手機高達七成，印度前總統穆克吉以親共有名，他打開大門歡迎中共入侵，8月31日，穆克吉感染武漢瘟疫死亡，目前印度內閣閣員有三人確診，WHO估計，一個月後，印度的確診數字將是全世界第一，趕上美國，如今，墨迪清醒過來，轉身一變，成為印太地區反共大將，一口氣把100多個中國APP下架，包含抖音，微信，印度人的民族信心站了起來，目前和中共的邊界戰爭還在持續，印度是藥品製造大國，但是墨迪也擔心70%的原料來自中國，中共勢必對印度使出殺手鐧。

美台兩國脫鉤困難

美國的超市被中共滲透更厲害，八成日用品來自中國，一位美國作家莎拉.邦焦奧爾尼寫了一本《沒有中國製造的一年》，莎拉看到中國低價製品，遍布全美超市商場，便宜，可是品質不好，莎拉看到這種現象對美國社會家庭的危害，於是從自己做起，開始拒絕中國製品，莎拉的親身經驗告訴我們，沒有中國製品，日子有多難過，但是從反面角度來看，被中共國綑綁的日子，有多麼危險。

美國的覺醒或許太慢，但是，行動卻不會太慢，川普已經下令趕走中國企業，而且要從華爾街開始，華爾街股市是中共附身在美國身上吸血的所在。

根據統計，中國企業在美國上市有250幾個，就像剛被勒令下市的瑞幸咖啡，製造假財報，假造資產，從美國股市吸金。這種公司利用美國監理系統漏洞，附身在美國，拿了美國的錢，壯大自己企業，又把產品賣到美國，美國投資者受害，消費者也受害，川普知道，只有金融脫鉤開始，才是砍斷中國企業的方法。

最令人擔心的是知道問題嚴重，卻不敢做的國家，尤其是台灣。加利事件發生後，明眼人都知道，利用中國產品來台洗產地是最佳時機，從武漢瘟疫以來，中國口罩進入台灣高達5000萬片，照樣在市場上流通，低價口罩魚目混珠，既可以賺錢，還有好名聲，何樂不為，有這種商人存在，台灣意識就無法提升。

加利事件一發生，國民黨看到中國就下跪，還跑出來替這樣的貪婪商人護航，認為中國製品不會輸台灣，腦袋到底出了甚麼問題？還好，「武漢瘟疫」之後，台灣人對自己國家有了信心，不再盲目擁抱中國，這是老天的眷顧，我們也必須呼籲台商，趕快回家吧。



利用台灣口罩國家隊的聲譽，引進中國產品在台灣洗產地的，還不只是加利一家而已，警方在台中查獲另一家用中國製口罩假冒國家隊口罩。圖／擷自公視網路新聞影片