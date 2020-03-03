韓國總統文在寅3日表示，新冠病毒確診病例仍然在持續增加，目前是關鍵階段，隨著大邱及慶尚北道的疫情危機達到尖峰，全國已經進入疫情抗戰狀態，並坦言經濟情勢嚴峻，政府將投入30兆韓元(大約246億美元)應對危機。

韓國昨天新增600例新冠肺炎確診病例，韓國疾病管理本部3日上午通報，新增確診病例477例，累計4812例，死亡28例。除了大邱及慶尚北道等重災區外，首爾情勢也非常嚴峻，首爾至今已有98人確診。位在西北邊的韓國天主教大學附設恩平聖母醫院（Catholic University of Korea Eunpyeong St. Mary's Hospital）至今該院已有14人確診，患者包含病患、醫院員工以及病患家屬，是首爾最大的群聚感染案例。

韓國總統文在寅表示，隨著大邱及慶尚北道的疫情危機達到尖峰，全國已經進入疫情抗戰狀態。他要求政府單位全天候戒備，以便加強檢疫隔離與經濟相關措施的準備，並坦言經濟情勢嚴峻，政府將投入30兆韓元(大約246億美元)應對危機。

對於民眾近來普遍無法買到口罩，有民眾在寒風中排隊6個小時還買不到口罩，不滿政府作為的情緒沸騰，文在寅表達歉意，並指出相關情況會在近日內改善。

除此，由於確診人數暴增，大邱地區上千確診病患沒有病床，只能在家隔離，衍生出患者得不到治療病死家中的慘劇，對此，韓國緊急改造類似方艙醫院的隔離中心安置輕症患者。韓國中央災難安全對策本部負責人金剛立今天表示，南韓慶尚北道盈德郡三星人力資源開發中心（慶北大邱1號治療中心）、慶州農協教育中心（慶北大邱2號治療中心）等2處隔離所，也將在今天啟用，前者可容納210人，後者可安置235人，患者將於下午陸續入住。

金剛立說，大邱市中央教育培訓中心所改造的「大邱1號治療中心」，從昨天（2日）下午開設後至今天上午8時為止，已有138名武漢肺炎輕症病患入住。政府將持續開設其他集中隔離所，預計到下週總共可安置2000人，目前則大約有1800名確診患者沒有病床正居家隔離。